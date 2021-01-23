Северное сияние в Карелии

Северное, или, правильнее, – полярное, сияние уже давно изучено учеными. Оно появляется в северном и южном полушарии в приполярных широтах. В основе этого физического явления лежит простой процесс взаимодействия молекул азота и кислорода, содержащихся в верхних слоях атмосферы, с высокоэнергетическими частицами солнечной пыли. Разноцветное свечение на небосводе Земли возникает после мощных вспышек на Солнце. Оно бывает особо ярким, когда солнечная активность сопровождается выбросами коронарной массы в направлении нашей планеты.

Туры в Карелию за полярным сиянием.

Предугадать появление зелено-красных отбликов на небе с абсолютной точностью невозможно, но при большой общей возмущенности магнитосферы Земли и низком показателе уровня и направленности межпланетного магнитного поля вероятность возникновение полярного сияния возрастает в разы. Исходя из многолетних наблюдений ученых за данным атмосферным явлением, можно утверждать, что оно очень часто начинается в течение 2-5 дней после крупных вспышек на Солнце. Поэтому всем, кто собирается в Карелию и северное сияние хочет увидеть своими глазами, стоит регулярно следить за активностью небесного светила.

Северное сияние в Карелии: когда можно увидеть

Считается, что сияние появляется только холодными зимними ночами. Но в действительности оно может возникать и днем, и в пасмурную погоду в период с осени по весну. В таких условиях его сложно заметить из-за солнечного света или плотной облачности. Атмосферные газы вступают в реакцию с солнечной пыльно на больших высотах, а облака образуются гораздо ниже и закрывают собой свечение.

В северных широтах ясное небо, на котором хорошо заметно зелено-красное свечение, бывает именно в морозную погоду. Стоит упомянуть, что в светлое время суток и при ярком искусственном освещении в городах сияние незаметно, поэтому чтобы хорошо рассмотреть «чудо природы», нужно отъехать подальше от населенных пунктов. Однако нередки случаи появления северного сияния в Карелии, когда можно увидеть его и в Петрозаводске.

Советы тем, кто едет в Карелию за северным сиянием

Перед тем, как отправиться в Карелию за северным сиянием, туристам следует принять во внимание несколько рекомендаций:

необходимо регулярно мониторить солнечную активность на специализированных сайтах;

нужно быть готовым к длительному ожиданию и сюрпризам погоды, поэтому одежда должна максимально соответствовать погодным условиям, а с собой необходимо взять еду и термос с горячими напитками;

рекомендуется заранее выбрать место, где в Карелии северное сияния хорошо видно, и поблизости забронировать отель;

если есть желание сделать фотоснимки, стоит позаботиться о технике: она всегда должна быть заряженной.

Где в Карелии наблюдать северное сияние максимально удобно

Световые блики на небе Карелии появляются в ясную погоду, в период с осеннего по весеннее равноденствие, в местах, довольно удаленных от крупных карельских городов. Самые подходящие локации, по словам очевидцев, это Национальный парк Паанаярви, берег озера Контоккияви, пригород Костомукши и остров Валаам. Здесь максимально удобно наблюдать за уникальным природным явлением и любоваться первозданными карельскими пейзажами в ожидании «чуда».