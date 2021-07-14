Река Оланга

Оланга, одна из красивейших рек Карелии, протекает в Лоухском районе на северо-западе республики. Она проходит по территории двух национальных парков в Финляндии и России.

Удивительная особенность Оланги состоит в том, что она течет по местности с разнообразным рельефом. На финской стороне река пересекает возвышенность Маансельку, а у нас проходит через «карельский Байкал» − потрясающей красоты озеро Паанаярви. Порожистая Оланга, бегущая по живописным местам, идеально подходит для любителей сплава и тех, кто предпочитает отдыхать вдали от цивилизации, заряжаясь энергией от природы.

Общие сведения

Общая длина Оланги составляет 135 км, включая 67-километровый участок, принадлежащий России. Ее бассейн обладает внушительной площадью более 5,6 тыс. км. кв. Оланга − крупнейшая река Пяозерского водосбора. Среди множества ее притоков, малых рек и ручьев, самыми значительными являются: Нурис, Паросйоки, Палойоки.

В верховьях река носит название «Оуланкайоки». Ее исток находится в болотах на территории финской общины Салла. Далее ее русло, извиваясь по высокогорью южнее Куусамо, течет в восточном направлении. Как большинство рек этого региона, Оуланкайоки проходит через множество озер. В 1956 г. в Финляндии был основан национальный парк «Оуланка». В его границах находится живописный каньон Фельсдурхьбрюхе, среди скалистых выступов которого протекает река.

Далее Оуланкайоки пересекает границу с Россией и попадает на территорию национального парка «Паанаярви». Уже через 4 км она впадает в озеро, давшее название парку. Это крупный, протянувшийся с запада на восток водоем длиной 24 и шириной 1,2 км. Глубина его достигает 38 м, озеро является одним из глубочайших озер Финноскандии.

Миновав озеро Паанаярви, река именуется «Оланга». Далее она течет на восток−северо-восток и впадает в Олангский залив Пяозера, сформировавшийся после создания Кумского водохранилища.

Берега реки практически не заселены. Благодаря тому, что вода и прибрежные территории не загрязняются, фауна бассейна Оланги сохраняет численность и многообразие. В верхнем течении в финских лесах живут северные олени. В нацпарке «Паанаярви» насчитывается 36 видов млекопитающих, 150 видов птиц, включая редких и охраняемых пернатых: орлана-белохвоста, скопу, беркута.

Достопримечательности и виды отдыха

На Оланге расположен водопад Киваккакоски. Это точка притяжения тысяч туристов, приезжающих в Карелию. Река, разделенная на два рукава, перед самым водопадом становится единым потоком, стекающим по нескольким каскадам. Перепад высот от начала водопада до подножия составляет 12 м, высота верхней ступени – 3 м. Протяженность Киваккакоски – более 200 м, ширина реки в этом месте – 100 м. Он признан одним из самых зрелищных водопадов Карелии, и в этом плане с легкостью конкурирует со знаменитыми Кивачом и Белыми мостами. Чтобы увидеть Киваккакоски во всей силе, лучше запланировать поездку сюда на конец весны – начало лета. Тогда уровень воды достигает максимума, и водопад выглядит наиболее мощно. К тому же, это время – лучшее, чтобы насладиться удивительным природным явлением – северными белыми ночами.

У водных туристов популярен маршрут сплава по Оланге, стартующий на территории парка «Паанаярви». Он не очень длинный, но при этом насыщенный: на участке длиной 24 км спортсмены проходят 13 порогов. Тем, кто любит испытывать себя на прочность, гарантировано море эмоций. Отдохнуть можно в местах стоянок, которые встречаются вниз по течению. Здесь туристы набираются сил перед очередным броском, рыбачат, прогуливаются по прилегающим лесам, собирают ягоды и грибы.

В реке встречается рыба: окунь, плотва, щука, хариус, форель и даже кумжа. Но нахождение на особо охраняемой природной территории требует соблюдения определенных правил. Чтобы рыбачить в Карелии в границах нацпарка, необходимо разрешение администрации. Для добычи кумжи придется обзавестись лицензией, ловля на спиннинг разрешается только с середины июня по 15 августа.