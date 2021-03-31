Мягкий, влажный климат и большое количество лесов сформировали в республике благоприятные условия для роста грибов. Каждый сезон многочисленные любители «тихой охоты» приезжают в эти края за вкусными и ароматными лесными дарами.

Грибы в Карелии буквально повсюду, их можно встретить даже на обычных дачных участках. А рекомендации опытных грибников помогут вам до краев наполнить свои ведра и лукошки.

Когда собирать грибы в Карелии

Первыми грибной сезон в Карелии открывают сморчки, шапки-колокольчики которые показываются уже в апреле. Они относятся к условно-съедобному классу и требуют предварительного отваривания. При этом воду, где готовились сморчки, обязательно нужно слить. Ближе к концу весны в местных лесах появляются дождевики и вешенки. И соскучившиеся за зиму грибники получают возможность насладиться долгожданной «охотой».

Однако настоящий сезон начинается ближе к середине лета и продолжается до самого октября. Сыроежки, подосиновики, маслята, подберезовики, моховики… — кажется, грибному царству нет предела! В середине-конце июня приходит время самой ценной добычи — благородного белого гриба. В июле вырастают первые грузди и рыжики. А последний летний месяц — время ярких и любимых многими грибниками лисичек.

Собираясь в Карелию за грибами, не забудьте и о культурной программе. Выделить хотя бы один день на экскурсию или несколько дней на готовый тур необходимо.

Где искать грибные места

Начинающие грибники и гости из других регионов страны задаются вопросом — где грибы в Карелии? Ведь хочется не просто сорвать один-два экземпляра, а по-полной насладиться охотой. Для начала стоит отметить, что грибы постепенно мигрируют. И если раньше боровики, лисички и рыжики селились на юге Карелии, то сейчас встречаются и значительно севернее.

Самым грибным районом края на сегодня считается Пряжинский. Это места у Сямозера, Ведлозера и Крошнозера. А также окрестности деревень Сяпся и Чуйнаволок. В Лоухском районе есть свое удачное место — берега озера Энгозеро. В Прионежском — территория неподалеку от лесного питомника. В Сегежском — окрестности поселка Надвоицы. А в Беломорском районе — берега реки Охты, деревня Маслозеро и поселок Летнереченский. Также знатоки рекомендуют побывать у поселка Гирвас, Лучевой и Красная речка Кондопожского района. И обязательно заехать в деревню Сопоха неподалеку от водопада Кивач, где на заповедной территории растет множество отборных экземпляров.

Какие съедобные грибы водятся в республике Карелия

В нашем северном крае произрастают порядка 300 видов грибов, и описать их все практически невозможно. Поэтому стоит рассказать о самых известных лесных дарах, которые популярны как у местных жителей, так и среди приезжих.

Белый гриб или боровик

Белые грибы в Карелии — самая желанная лесная добыча. Этот гриб с белой мякотью и высоким содержанием белка практические невозможности ни с чем перепутать. В республике в основном произрастает белый гриб еловый с сухой и гладкой бурой или красновато-бурой шляпкой. Утолщенная в нижней части белая или желтовато-буроватая ножка вырастает до 12 см. Также встречается белый гриб березовый с охристо-желтоватой или светло-буроватой шляпкой. И белый гриб дубовый со шляпкой с серым оттенком и белесоватыми пятнами. Боровик любит низменные и открытые места в хвойных, березовых, дубовых и смешанных лесах.

Растет группками, обычно на сухой, местами песчаной почве. Белый гриб необыкновенно вкусен в любом виде. Его можно варить, жарить, сушить, солить и мариновать разными способами.

Подосиновик

Шляпка взрослого гриба — мясистая, подушковидно-выпуклая, цвет — от насыщенного оранжевого до темно-красного. Диаметр шляпки достигает 15 см, встречаются и более крупные старые экземпляры. На ножке виднеются характерные продолговатые темные пятна. Любит хорошо увлажненные участки, например, в низинах или у болот. Произрастает группами рядом с осиной, березой, иногда с сосной, елью или дубом. Поэтому, обнаружив один подосиновик, стоит внимательно осмотреться вокруг в поисках его сородичей.

Ценится за высокие вкусовые качества, которые практически не уступают боровику. Хотя может готовиться разными способами, гурманы рекомендуются попробовать его в жареном виде с молодой картошкой.

Подберезовик

Название четко указывает на место его произрастания — березовые леса и рощи. Также может встречаться рядом с карликовыми березами в лесотундре.

В Карелии встречается два вида этого гриба. Обыкновенный подберезовик с шляпкой разной окраски — от практически белой до темно-серой. И светлой, чуть утолщенной книзу ножкой с чешуйками. И подберезовик розовеющий, который отличается «мраморной» шляпкой с чередованием бурых и светлых участков.

Лисичка

Хорошо узнаваемый гриб, растущий в хвойных или смешанных лесах большими группами. Имеет шляпку желто-оранжевого оттенка размером до 10 см с лапчатыми или лопастно-волнистыми краями. И ножку высотой до 12 см такого же цвета. Выпуклая шляпка с возрастом становится воронкообразной. Пластинки достаточно редкие, ножка имеет сужение к основанию.

Это один из наиболее популярных и вкусных грибов. Используется в вареном и жареном виде, а также для консервирования. Не сушится и не солится.

Масленок

В Карелии наиболее распространены две его разновидности. Масленок настоящий растет в хвойных лесах, иногда селится на пожарищах. Выделяется полушаровидной выпуклой желто-коричневой шляпкой диметром до 8 см. Блестящая шляпка в сырую погоду становится слизистой, «маслянистой». Масленок желтый со шляпкой от желтоватого до почти бурого цвета предпочитает опушки и изреженные леса.

Употребляется в вареном, жареном, соленом, маринованном виде. Может сушиться впрок. Чтобы избавиться от слизи, следует снять со шляпки кожицу.

Груздь

Настоящий традиционный русский гриб, в прошлом использовался только для засола. Произрастает большими группами в березовых или смешанных лесах, обычно прячется в опавшей листве и хвое. Белесая шляпка со слизистой кожицей может достигать размера 20 см. У взрослых экземпляров она воронковидной формы с завернутыми, пушистыми краями. Ножка может быть чуть светлее.

Груздь настоящий отлично пригоден для засолки и маринования.

Ядовитые грибы в Карелии

Помимо съедобных и условно-съедобных в Карелии встречаются и ядовитые грибы. Так, даже маленький кусочек крайне опасного кровавого зуба с белой шляпкой и алыми каплями «крови» может привести к непоправимому. Поэтому к нему категорически нельзя прикасаться руками и даже срезать ножом. Кроме того, в Карелии произрастают бледные поганки, паутинники, розовые волнушки, мухоморы. А также ложные маслята и опята, которые отличаются от съедобных отсутствием колец на ножках и серым цветом шляпки внизу.

Основные правила сбора грибов в Карелии

Соблюдения правил безопасности поможет избежать неприятностей. И получить большое удовольствие от сбора и употребления лесных даров. Специалисты рекомендуют следующее:

Не класть урожай в пакеты, не собирать вдоль дорог. Избегать неизвестных или сомнительных экземпляров. Не брать старые, поврежденные или червивые грибы. Соблюдать правила заготовки, обрабатывать урожай сразу после сбора. При обнаружении ядовитого гриба выбросить все собранное. Не давать грибы детям дошкольного возраста.

Итак, на пороге новый грибной сезон. И он обещает быть впечатляющим. Непременно отправляйтесь за вкуснейшими лесными дарами в Карелию! Боровики, лисички, грузди и многие другие представители грибного царства с нетерпением ждут начинающих и опытных любителей тихой охоты!