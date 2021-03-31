Мягкий, влажный климат и большое количество лесов сформировали в республике благоприятные условия для роста грибов. Каждый сезон многочисленные любители «тихой охоты» приезжают в эти края за вкусными и ароматными лесными дарами.
Грибы в Карелии буквально повсюду, их можно встретить даже на обычных дачных участках. А рекомендации опытных грибников помогут вам до краев наполнить свои ведра и лукошки.
Первыми грибной сезон в Карелии открывают сморчки, шапки-колокольчики которые показываются уже в апреле. Они относятся к условно-съедобному классу и требуют предварительного отваривания. При этом воду, где готовились сморчки, обязательно нужно слить. Ближе к концу весны в местных лесах появляются дождевики и вешенки. И соскучившиеся за зиму грибники получают возможность насладиться долгожданной «охотой».
Однако настоящий сезон начинается ближе к середине лета и продолжается до самого октября. Сыроежки, подосиновики, маслята, подберезовики, моховики… — кажется, грибному царству нет предела! В середине-конце июня приходит время самой ценной добычи — благородного белого гриба. В июле вырастают первые грузди и рыжики. А последний летний месяц — время ярких и любимых многими грибниками лисичек.
Собираясь в Карелию за грибами, не забудьте и о культурной программе. Выделить хотя бы один день на экскурсию или несколько дней на готовый тур необходимо.
Начинающие грибники и гости из других регионов страны задаются вопросом — где грибы в Карелии? Ведь хочется не просто сорвать один-два экземпляра, а по-полной насладиться охотой. Для начала стоит отметить, что грибы постепенно мигрируют. И если раньше боровики, лисички и рыжики селились на юге Карелии, то сейчас встречаются и значительно севернее.
Самым грибным районом края на сегодня считается Пряжинский. Это места у Сямозера, Ведлозера и Крошнозера. А также окрестности деревень Сяпся и Чуйнаволок. В Лоухском районе есть свое удачное место — берега озера Энгозеро. В Прионежском — территория неподалеку от лесного питомника. В Сегежском — окрестности поселка Надвоицы. А в Беломорском районе — берега реки Охты, деревня Маслозеро и поселок Летнереченский. Также знатоки рекомендуют побывать у поселка Гирвас, Лучевой и Красная речка Кондопожского района. И обязательно заехать в деревню Сопоха неподалеку от водопада Кивач, где на заповедной территории растет множество отборных экземпляров.
В нашем северном крае произрастают порядка 300 видов грибов, и описать их все практически невозможно. Поэтому стоит рассказать о самых известных лесных дарах, которые популярны как у местных жителей, так и среди приезжих.
Белые грибы в Карелии — самая желанная лесная добыча. Этот гриб с белой мякотью и высоким содержанием белка практические невозможности ни с чем перепутать. В республике в основном произрастает белый гриб еловый с сухой и гладкой бурой или красновато-бурой шляпкой. Утолщенная в нижней части белая или желтовато-буроватая ножка вырастает до 12 см. Также встречается белый гриб березовый с охристо-желтоватой или светло-буроватой шляпкой. И белый гриб дубовый со шляпкой с серым оттенком и белесоватыми пятнами. Боровик любит низменные и открытые места в хвойных, березовых, дубовых и смешанных лесах.
Растет группками, обычно на сухой, местами песчаной почве. Белый гриб необыкновенно вкусен в любом виде. Его можно варить, жарить, сушить, солить и мариновать разными способами.
Шляпка взрослого гриба — мясистая, подушковидно-выпуклая, цвет — от насыщенного оранжевого до темно-красного. Диаметр шляпки достигает 15 см, встречаются и более крупные старые экземпляры. На ножке виднеются характерные продолговатые темные пятна. Любит хорошо увлажненные участки, например, в низинах или у болот. Произрастает группами рядом с осиной, березой, иногда с сосной, елью или дубом. Поэтому, обнаружив один подосиновик, стоит внимательно осмотреться вокруг в поисках его сородичей.
Ценится за высокие вкусовые качества, которые практически не уступают боровику. Хотя может готовиться разными способами, гурманы рекомендуются попробовать его в жареном виде с молодой картошкой.
Название четко указывает на место его произрастания — березовые леса и рощи. Также может встречаться рядом с карликовыми березами в лесотундре.
В Карелии встречается два вида этого гриба. Обыкновенный подберезовик с шляпкой разной окраски — от практически белой до темно-серой. И светлой, чуть утолщенной книзу ножкой с чешуйками. И подберезовик розовеющий, который отличается «мраморной» шляпкой с чередованием бурых и светлых участков.
Хорошо узнаваемый гриб, растущий в хвойных или смешанных лесах большими группами. Имеет шляпку желто-оранжевого оттенка размером до 10 см с лапчатыми или лопастно-волнистыми краями. И ножку высотой до 12 см такого же цвета. Выпуклая шляпка с возрастом становится воронкообразной. Пластинки достаточно редкие, ножка имеет сужение к основанию.
Это один из наиболее популярных и вкусных грибов. Используется в вареном и жареном виде, а также для консервирования. Не сушится и не солится.
В Карелии наиболее распространены две его разновидности. Масленок настоящий растет в хвойных лесах, иногда селится на пожарищах. Выделяется полушаровидной выпуклой желто-коричневой шляпкой диметром до 8 см. Блестящая шляпка в сырую погоду становится слизистой, «маслянистой». Масленок желтый со шляпкой от желтоватого до почти бурого цвета предпочитает опушки и изреженные леса.
Употребляется в вареном, жареном, соленом, маринованном виде. Может сушиться впрок. Чтобы избавиться от слизи, следует снять со шляпки кожицу.
Настоящий традиционный русский гриб, в прошлом использовался только для засола. Произрастает большими группами в березовых или смешанных лесах, обычно прячется в опавшей листве и хвое. Белесая шляпка со слизистой кожицей может достигать размера 20 см. У взрослых экземпляров она воронковидной формы с завернутыми, пушистыми краями. Ножка может быть чуть светлее.
Груздь настоящий отлично пригоден для засолки и маринования.
Помимо съедобных и условно-съедобных в Карелии встречаются и ядовитые грибы. Так, даже маленький кусочек крайне опасного кровавого зуба с белой шляпкой и алыми каплями «крови» может привести к непоправимому. Поэтому к нему категорически нельзя прикасаться руками и даже срезать ножом. Кроме того, в Карелии произрастают бледные поганки, паутинники, розовые волнушки, мухоморы. А также ложные маслята и опята, которые отличаются от съедобных отсутствием колец на ножках и серым цветом шляпки внизу.
Соблюдения правил безопасности поможет избежать неприятностей. И получить большое удовольствие от сбора и употребления лесных даров. Специалисты рекомендуют следующее:
Итак, на пороге новый грибной сезон. И он обещает быть впечатляющим. Непременно отправляйтесь за вкуснейшими лесными дарами в Карелию! Боровики, лисички, грузди и многие другие представители грибного царства с нетерпением ждут начинающих и опытных любителей тихой охоты!