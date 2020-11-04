В южной части Карелии между Ладожским и Онежским озерами среди густых хвойных лесов расположилось озеро Сямозеро. Его название объясняют древние новгородские книги и записи XVI века, в которых местные жители именуются саамами. Таким образом, водоем носит имя «озера саамов».

Красоту этих мест ценят не только туристы и местные жители, но и кинематографисты. Суровая карельская природа запечатлена в нескольких популярных фильмах, например, «А зори здесь тихие».

Общая информация о водоеме

Практически овальное озеро Сямозеро на карте Карелии занимает площадь 266 кв. км. Водоем имеет ледниковое происхождение. Средняя глубина воды составляет менее 7 м, а максимальная 24,5 м. Озеро — проточное, питается многочисленными речками и притоками. Крупнейшие притоки Сямозера — Кудама, Малая Суна, Судак, Соуда и Кивач. А вытекающая из него река Сяпся пополняет своими водами Шую и доходит до самого Балтийского моря. На озере расположено 80 островов, которые занимают около 1,5% его площади.

В холодное время года поверхность воды покрывается льдом примерно на 5-6 месяцев. Берега водоема — невысокие, состоящие из скалистых глыб, насыпей камней и песчаных пляжей. Рельеф дна сложный с многочисленными кряжами и лудами. Местами встречается руда, покрытая зеленым илом. На побережье растет камыш, тростник, земноводная гречиха и рдесты.

Чем заняться на озере?

Редкая заболоченность берегов и обширные песчаные участки делают это место особенно популярным у любителей отдыха на природе. Также его облюбовали фанаты активного туризма, отдыха на воде и, конечно, рыбалки на озере Сямозеро. В водоеме встречается 21 вид рыб, самые распространенные из которых — щука, налим, окунь, плотва, судак и ерш. Бывалые охотники советуют запастись разными блеснами и менять их при отсутствии поклевок. Хищников обычно ловят на спиннинг, также эффективно использование кружков. Обычно можно рассчитывать на добычу весом 1-2 кг. При ловле судака используются разные способы, например, отвесное блеснение на большой глубине. Крупные особи рекомендуется искать на глубине от 9 м. На налима лучше отправляться в зимнее время года. Тем более, что одновременно с ним отлично идет судак и щука. Начало зимней рыбалки здесь приходится на ноябрь, а окончание сезона — примерно в апреле.

Как добраться до места?

Сямозеро расположено всего в 70 км от столицы Карелии — Петрозаводска. Кстати, не упустите возможность присоединиться к экскурсии. Доехать до водоема можно по автодороге А133, ведущей на Суоярви. Она проходит через поселок Эссойлу, и в районе железнодорожной станции раздваивается. Одна дорога пролегает по северному берегу до Кудамы, а вторая огибает озеро по юго-западному побережью и доходит до той же деревни. Добравшись до озера, самостоятельные туристы могут воспользоваться услугами многочисленных местных турбаз и отелей. Помимо комфортных номеров они предлагают экскурсионные программы и разные виды активного отдыха.