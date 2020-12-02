Белые мосты — водопад Карелии, который известен еще под двумя именами — Юканкоски и «братья-падуны». Первое из них образовано от названия поселка Juka и слова koski, что в переводе с финского означает речной порог. А второе раскрывает саму сущность объекта, представляющего собой два отдельных водопада–падуна.

Название Белые мосты появилось намного позже, и связано с расположенным неподалеку мостом из белого камня, возведенного финнами. Со временем от него остались одни руины, однако новый деревянный мост частично оправдывает имя достопримечательности.

Водопад Белые мосты находится на юго-западе республики в северном Приладожье. Сегодня он входит в перечень особо охраняемых памятников природы региона. Общая площадь охраняемой зоны составляет около 88 га.

Водопады расположены на двух рукавах реки Кулисмайоки и отстоят примерно в 30–35 метрах друг от друга. Основной, правый падун высотой 18 метров известен своими бурными и шумными водами. Его «левый» брат имеет высоту 11 метров и отличается более спокойным и тихим нравом. Многие туристы отмечают желтоватый оттенок воды в реке, что объясняется высоким содержанием торфа.

Отсутствие асфальтированной дороги делает это место достаточно уединенным. Поэтому попадающие сюда туристы могут сполна насладиться тишиной и нетронутой красотой здешних мест. Однако с каждым годом посетителей становится все больше. Тем более, что последние несколько лет ведутся активные работы по благоустройству территории. Так, установлены лестницы для подъема и беседки со столиками для отдыха туристов, продолжаются работы по укладке асфальтового покрытия.

История достопримечательности

Первое упоминание о данном природном объекте датируется лишь 1927 годом и встречается в финском геологическом атласе. Такая закрытость водопада вероятно связана с удаленным местоположением. Падун находится в достаточно глухом месте на расстоянии более 10 км от населенных пунктов. Причем в этих местах до сих пор встречаются дикие животные и даже хищники.

С включением в список перспективных туристических объектов для Белых мостов Карелии открылись новые перспективы развития. Поэтому любителям уединенной, практически нетронутой человеком природы стоит поспешить посетить водопад. И получить большое удовольствие от бурных потоков, чистого воздуха и великолепного пейзажа.

Когда стоит ехать на водопад Юканкоски?

Многие туристы отмечают живописность «братьев-падунов» независимо от времени года. Хотя с приходом зимы водопад может замерзать — малый рукав полностью, а большой частично. Поэтому, чтобы увидеть полную силу этой природной достопримечательности, стоит дождаться весеннего таяния снега. Тогда потоки талой воды наполняют реку и бурно ниспадают с максимальным шумом и неукротимой мощью. Специалисты рекомендуют неподготовленным туристам дождаться благоприятного времени для посещения объекта. Поскольку зимой сюда можно добраться лишь на лыжах или снегоходах. Однако картина пробивающегося потока из-под нависшей корки льда этого определенно стоит!

Приход лета сопровождается снижением уровня воды в реке и Юканкоски тоже утихает и успокаивается. В этот период некоторые путешественники даже осмеливаются искупаться прямо под ниспадающими потоками. Позже дождливая карельская осень вновь превращает Кулисмайоки в полноводную реку, а Юканкоски в высокий и бурный падун.

Белые мосты: как добраться?

Природная достопримечательность расположена в 30 км от райцентра Питкяранты. Из Петрозаводска или Сортавалы нужно ехать по трассе А-121. И примерно в 3 км от поселка Леппясилта свернуть на развилку. Если путь начинается в Питкяранты, то до Леппясилта нужно двигаться по дороге 86К-8. К водопаду ведет грунтовая работа, поэтому добираться лучше на внедорожнике. В противном случае последних 3–4 км придется пройти пешком.

Координаты для навигатора: N 61 45.223000 E 31 24.625000