1. Кивач

Один из самых известных водопадов расположен в Кондопожском районе на расстоянии 60 км от столицы республики. Кивач считается вторым по величине соблюдением условий водопада. И хотя возведение Каскада Сунских ГЭС сопровождалось переводом части потока в отдельное русло, Кивач остается динамичным и впечатляющим.

Не даром финское киивас, от которого произошло имя водопада, означает «мощный, стремительный». Вот эта завораживающая мощь и делает это явление модным, ежегодно привлекая десятки тысяч туристов. Приезжие хоть хоть малейшее с 10-метровой высоты потока воды, посещают музей природы и обязательно возят с собой на память популярные сувениры.

Координаты: 62.25929400,34.00052300

2. Белые мосты

Финское имя падуна Юканкоски или Юканкоски произошло от двух слов — название поселения Juka или Jukankontu и слова koski, что означает речной порог. Природный объект находится на реке Кулисмайоки. Здесь водный поток разделяется на два, на каждый из которых образовался водопад. Первая вода падает с 19 метров, вторая же имеет высоту чуть меньше.

В последний период здесь проходила дорога, и берег реки соединялся мостом. И хотя сейчас от него остались лишь развалины водопада, продолжайте его имя.

Самый высокий падун республики надежно спрятан в бесконечных лабиринтах. Чтобы попасть сюда, последствия пострадают от целеустремленности и воспользуются внедорожником или квадроциклом. Многие любят приезжать сюда в разгар летнего сезона, когда появляется возможность создать уровень воды в реке окунуться в Юканкоски.

Координаты: 61.75555600,31.41666700

3. Рускеальские водопады

Каскад из небольших падунов высотой 3-4 метра находится на река Тохмайоки в живописной местности Сортавальского района. Настойчивый водный поток проложит себе путь среди скал с рыжеватым оттенком. Это место приглянулось кинематографистам и запечатано в нескольких фильмах, среди «А зори здесь тихие» и «Темный мир». С ликвидацией осталась последняя самобытная деревянная изба. Дополнительную сказочность можно носить с обзорными дорожками и подвесными мостиками через реку.

Водопады расположены рядом с трассами, поэтому сюда приезжают туристы из разных городов. А местные молодожены любят устраивать здесь праздничные фотосессии. Место благорождено, оборудовано удобными стоянками и беседками. А еще его увлекают водные экстремалы, которые любят гонять на каяках и катамаранах, а в паводках сплавляться по Тохме.

Координаты: 61.915904, 30.626000

4. Киваккакоски

Многие гости национального парка Паанаярви, расположенного в Лоухском районе, начинаются с Киваккакоски. В переводе с финского языка его название означает «порог каменной бабы». Обустроенная туристическая тропа помогает удобно добраться и увидеть это чудо природы. Здесь видимый поток воды обрушивается с высоты 12 метров.

Водопад образовался в месте, где сливаются рукава реки Оланга и густая вода оказалась зажатой ее берегами. У Киваккакоски есть сила и энергия, о которых он щедро сообщает всем, кто приезжает.

Координаты: 66.216137, 30.591238

5. Мянтюкоски

Еще один водопад, расположенный в Паанаярви, получил название Мянтюкоски или «сосновый порог». Он находится на той же реке и поочередно проходит пять каменных ступенек. Несмотря на относительно небольшую высоту — порядка 9 метров — падун выглядит очень живописно. Он напоминает юную девицу, которая перед свадебным обрядом расплела косы и затянула негромкую песню.

Желающие могут искупаться на ступеньках водопада и сделать уникальные фотографии.

Координаты: 66.26487854049357, 29.95486781480593

6. Кумикоски

Объект стабилизировался в 12 км от селения Войницы Калевальского района. Поскольку этот район относится к приграничной зоне, для осмотра достопримечательностей необходимо захватить с собой паспорт.

Свое имя падун обязан сразу же изменить оба языка. Оно связано с саамским «кумой» или медведем и финской куммой или «чудо». Рев этого медведя растет на 17 метров, примерно на километр. Но, несмотря на красоту и мощь, Куми все же выглядит немного, поскольку находится вдали от основных дорог.

Координаты: 65.276149, 30.198772

7. Гирвас

Водопад образовался в результате возведения Каскада Сунских ГЭС. Он имеет высоту 14,8 метра, а перепад высот доходит до 30 метров. Поскольку водоем используется для нужд энергетики, оценить всю мощь Гирваса можно лишь в период сброса воды. Обычно это происходит весной, и тогда на красоту и силу ниспадающей водной массы приезжают посмотреть множество туристов.

В остальное время это место также требует особого внимания. Рядом расположены прекрасные песчаные пляжи. Живописные изображения растворения застывших вулканических камней разных форм и размеров. Любопытно, что в другой версии название водопада означает «самец оленя» или же «лосиное место».

Координаты: 62.484776, 33.670096

Советы перед поездкой на водопад

Поездка к водопаду запомнилась, и она подарила массу впечатлений, важно учитывать несколько нюансов.

Спланируйте маршрут

Как правило, время в поезде ограничено, читайте всё, что хочется. Взять максимум можно, заранее выбрав наиболее интересные объекты. Также при планировании наблюдения за панорамой водопада: например, Рускеальские острова рядом с одноименным горным парком «Руске», «Мянтюкосский водопад» и «Киваккакоски» остановились в национальном парке «Паанаярви». Это позволит увидеть сразу несколько достопримечательностей по одному маршруту.

Учитывайте сезон

В зависимости от времени года, температуры воздуха, засухи и других погодных факторов русла могут пересохнуть или замерзнуть. Самым лучшим временем посещения водопадов считается конец весны и начало лета, когда вода наполняется из-за таяния снега в горах. Единственным карельским водопадом, который не замерзает, является Кивач, поэтому любоваться его мощными каскадами можно как среди зеленой листвы, так и на фоне пушистых снежных гор. Движение водопада Гирвас зависит от ГЭС — если электростанция перестанет подавать излишки воды, то полюбиться достопримечательностью не получится.

Берите вещи в любых условиях

В связи с большой территорией и большим количеством водоемов Карелии температура и рельеф в различных регионах региона могут меняться. А в связи с близостью большая погода в день бывает непредсказуемой и слишком переменчивой. При самостоятельном путешествии обратите внимание на проходимость достопримечательностей — иногда при посещении за ними могут появиться следящие за ними ботинки, резиновые сапоги и так далее. Заранее внимательно ознакомьтесь с метеопрогнозом, возьмите с собой теплые вещи и сезонную обувь, а летом — смените одежду, так как под брызгами от водопада можно промокнуть.

Посещайте проверенные места

Если вы первый раз в Карелии и контролируете самостоятельно, начните знакомство в регионах с известными туристическими местами. Это поможет вам изучить местность, проникнуть в культуру, познакомиться с традициями и самобытностью местных народов. Большую часть территории Республики занимают водоемы и леса, охраняемые территории охраняются заповедниками. Без опытного экскурсовода в тайге можно потеряться или наткнуться на диких животных, поэтому лучше не рисковать.

Подготовьтесь к активному отдыху

При бронировании туров со сплавом, греблей, каякингом и другими водными активами важно выбрать правильную одежду, надеть спасательный жилет и быть внимательным при преодолении порогов. Перед оплатой и выходом на воду убедитесь, что компания или руководство аккредитованы и имеют сертификат или лицензию на предоставление таких услуг.

Возьмите камеру

Природа Карелии удивляет и завораживает в любое время года, а с вершины горы можно увидеть неповторимые панорамы, которые обязательно запоминаются в памяти. Поэтому фотоаппарат станет незаменимой вещью при экскурсиях не только на водопады, но и к другим достопримечательностям. Рекомендуем использовать больше памяти карты, чтобы ничего не упустить.

Носите документы с собой

Некоторые туристические объекты и объекты расположены недалеко от границы. Чтобы при поездке не возникло проблем с сотрудниками таможенных пунктов, путешественникам лучше иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Берите максимальный запас еды и воды

Отправившись в окрестности Карелии, помните, что не на всех объектах можно найти точки общественного питания. Поэтому при планировании поездки на один или несколько дней лучше брать воду и еду с собой.