На берегу реки Тохмайоки, в 30 километрах от города Сортавала находится одно из самых живописных мест Карелии – фантастически красивый мраморный каньон Рускеала. Это карельское чудо создано совместными усилиями человека и природы.

История парка Рускеала: от промышленной зоны до популярного туристического центра

В 17 веке на скалистом берегу реки Тохмайоки неподалеку от поселка Рускеала было найдено крупнейшее в Приладожье мраморное месторождение общей площадью 32 гектара. Вскоре шведами были организованы работы по добыче горной породы для изготовления строительной извести.

После окончания Северной войны местные земли перешли под контроль Российской империи. Летом 1766 года добыча мрамора была продолжена. На 5 карьерах буровзрывным методом добывался природный камень 4 оттенков. Найденные горные породы переправлялись в Петербург для облицовки фасада и декорирования внутреннего убранства Исаакиевского собора. В это же время в окрестностях карьера возник поселок Рускеала, в котором стали проживать горные рабочие со своими семьями. К началу 19 века на рускеальских каменоломнях трудилось свыше 500 человек.

Впоследствии рускеальским мрамором были украшены многие здания, дворцы и монументы северной столицы. Среди них:

Михайловский замок;

Мраморный дворец;

Казанский собор;

памятник императору Петру Первому.

Добыча камня велась комбинированным способом с использованием шахт, штолен, карьеров и штреков.

К концу 19 века в окрестностях месторождения заработало новое промышленное предприятие: мраморно-известковый завод, производивший до 35 тонн строительной продукции в сутки.

Добываемая рускеальская горная порода также использовалась для производства облицовочных блоков, разнофракционного щебня, декоративной крошки, известковой муки.

Великая Отечественная война остановила работу успешного завода. Во время отступления финских оккупационных войск был затоплен главный карьер и большая часть выработок. Вернуться к производственной деятельности промышленное предприятие смогло лишь в 1947 году.

В конце 1990-х годов Рускеальский завод прекратил свое существование, территория некогда крупнейших выработок пришла в полное запустение. Основные карьеры впоследствии были затоплены грунтовыми водами, образовав глубокие водоемы с высокими каменными берегами.

В 1998 году бывший карьер был признан памятником горно-индустриальной истории края, а его территориям был присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия региона. В 1999 году Рускеальский каньон включили в знаменитый международный туристический маршрут «Голубая дорога», объединяющий уникальные достопримечательности европейского севера (России, Финляндии, Швеции, Норвегии).

Рускеала сегодня

В начале 21 века в ходе работ по увеличению туристического потенциала Карелии территории бывшей каменоломни были благоустроены, и в 2005 году открылся горный парк «Рускеала». Экскурсии по его территории с тех пор проводятся ежедневно.

Посмотреть здесь есть, что:

громадный мраморный карьер, больше похожий на озеро;

Белая гора с каменными пирамидками из добытых когда-то горных пород;

таинственные гроты с подземными озерами;

белоснежный Итальянский карьер с причудливыми узорами на гладко полированных каменных стенах;

остатки заводских зданий с печами для обжига извести;

неприступные гигантские утесы Екатерина II и Иван-да-Марья;

интерактивная культурно-познавательная экотропа «Тайные тропы земли Калевала».

На сегодняшний день Рускеальский карьер стал одной из самых посещаемых достопримечательностей Карелии: полюбоваться его красотами едут туристы со всего мира. Глубина затопленного карьера, на месте которого образовалось подземное озеро Рускеала, составляет 48,8 метров. Сверху вода в нем сказочного ярко-изумрудного цвета, но на глубине более 15 метров она приобретает молочный оттенок из-за залежей известняка.

Для любителей экстремального отдыха парк Рускеала подготовил особый аттракцион под названием «прыжок над каньоном». Каждый желающий может посмотреть на карьер свысока, спустившись на тросе, натянутом через всю его длину. Неготовые к такому экстриму, но желающие увидеть каньон с необычных ракурсов, могут просто прогуляться по веревочным мостам, установленным над озером.

Холодные сезоны привносят свой колорит. Рускеала зимой дает возможность своим посетителям оказаться в волшебной сказке: побывать в гостях у ледовых скульптур; показать свое мастерство владения коньками; полюбоваться на сияющие мраморные склоны; прокататься в упряжке, ведомой сибирскими хаски.

На территории комплекса есть несколько смотровых площадок, с которых открываются захватывающий дух виды и живописные пейзажи. Чтобы пощекотать себе нервы, стоит отправиться в заброшенную шахту, глубина которой 55 метров - новый маршрут для изучения подземных тоннелей и пещер, которых на территории карьера очень много, был открыт в 2016 году.

Любителям отдыхать с пользой, стоит посмотреть скалу имени Екатерины II, итальянский карьер и небольшой водоем с говорящим названием Ванна Клеопатры. Недалеко от итальянского карьера находится еще один красивый водоем – Светлое озеро.

Помимо живописных ландшафтов, вызывает интерес и флора парка: многие произрастающие растения занесены в Красную книгу России.

У горного парка развитая инфраструктура: оборудованы зоны для отдыха на природе, подготовлены разнообразные тематические экскурсионные маршруты, подготовлен лодочный причал для организации прогулок на воде, работают кафе и сувенирные лавки, проложены удобные пешеходные тропинки, организована парковочная зона для стоянки автотранспорта.

Для комфортного отдыха туристов рядом с парком выстроена уютная современная гостиница. Для всех ее постояльцев вход на территории мраморного каньона бесплатный.

На территории парка посетители могут заметить небольшие пирамидки из мраморных камней. Их складывают сами туристы, загадывая при этом желание. По поверьям, если пирамидка не разрушится, то загаданное непременно исполнится.

Памятные события

Горный парк Рускеала стал местом проведения различных культурных фестивалей и спортивных мероприятий. Здесь с успехом организовали:

ежегодный летний оперный фестиваль «Ruskeala Symphony» на сцене, возведенной прямо в Итальянском карьере;

международный спортивный фестиваль ecoTrail Ruskeala, который посетили более 3000 зрителей.

Как добраться

Рускеала на карте находится в 4 км от одноименного поселка, в Сортавальском районе Карелии. Добраться к живописной достопримечательности можно на личном автомобиле, на общественном транспорте и даже на ретропоезде «Рускеальский экспресс».

Хоть раз в жизни каждый должен побывать в сказочном уголке природы и полюбоваться на жемчужину Северного Приладожья – это парк Рускеала. Карелия умеет удивлять своих туристов восхитительно красивыми местами с богатой историей.