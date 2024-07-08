Рускеала — это туристический комплекс. Он входит в объект культурного наследия Российской Федерации. Представляет собой заброшенный мраморный карьер, затопленный грунтовыми водами. Интереснейшее место, которое пользуется большой популярностью среди туристов из-за видов нетронутой природы, свежего воздуха и интересной истории появления комплекса. Мы составили экскурсию, которая поможет проникнуться этим местом, получить удовольствие от природы и отдохнуть городской суеты.
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