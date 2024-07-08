Что посмотреть и чем заняться в Рускеале

Рускеала — это настоящий памятник истории, на котором можно провести активный отдых, наслаждаться природной красотой в спокойствии и тишине, а также найти развлечения для всей семьи.

Подземная Рускеала

Экскурсия по самодельным каменным штольням, подземному озеру и Большому колонному залу. Вы узнаете что означают знаки на стенах и что находится на дне озера.

Горный парк Рускеала

Идеально подходит для активного отдыха. Прогуляйтесь по парку, сохранившему в себе красивую природу и удобство для семейных прогулок. Интересное место, которое по праву считается памятником индустриальной культуры.

Мраморный каньон

Мраморные склоны каньона завораживают своей красотой, а чистая вода позволяет провести время в воде. Например, поплавать или устроить лодочную прогулку для всей семьи.

Дайвинг

Вы сможете совершить погружение прямо на дно каньона под руководством инструктора. Вы можете выбрать маршрут самостоятельно. А если у вас уже есть опыт погружения, то вам предложат более сложные маршруты.

Квадроциклы

Активный экстремальный отдых, который проверит вас на прочность и поможет выплеснуть негативные эмоции. Устройте прогулку по бездорожью: выберете один из нескольких предложенных маршрутов, насладитесь нетронутой природой и скоростью. Это безопасно! Инструктор расскажет о маршруте, предупредит об опасных участках дороги и покажет, как управлять квадроциклом.

Лодочная прогулка

Романтичная и спокойная прогулка, которая запомнится надолго. Изучите Мраморный каньон и его пещеры с воды. Вам откроется другой вид, который доступен только с воды.