Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Рускеалу

Рускеала — это туристический комплекс. Он входит в объект культурного наследия Российской Федерации. Представляет собой заброшенный мраморный карьер, затопленный грунтовыми водами. Интереснейшее место, которое пользуется большой популярностью среди туристов из-за видов нетронутой природы, свежего воздуха и интересной истории появления комплекса. Мы составили экскурсию, которая поможет проникнуться этим местом, получить удовольствие от природы и отдохнуть городской суеты.

Туры понравятся всем, независимо от возраста. Наши экскурсоводы умеют захватывать внимание, интересно рассказывать истории и знают о Карелии почти все.

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Туры в Рускеалу в Карелии

Подборка программ от туроператора «Золотое кольцо Карелии». Горный парк Рускеала — одно из самых посещаемых мест в Карелии, поражающее своими масштабами и красотой.

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Весна в Карелии
Тур

Весна в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 26.3.2025 по 30.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
12 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

Длится 9 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 175 000 ₽
111 отз.
Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
27.3.2025 по 29.5.2025
Цена — от 41 900 ₽
12 отз.
Тур на Майские праздники в Карелии
Тур

Тур на Майские праздники в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 9.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
ТОП • 5
Сказания севера - летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера - летний тур в Карелию

Длится 4 дня
Заезды c 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 62 900 ₽
29 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)

Длится 6 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 118 500 ₽
105 отз.
ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

Длится 6 дней
Заезды c 26.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 93 700 ₽
7 отз.
Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала
Тур

Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала

Длится 3 дня
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 55 500 ₽
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

Длится 5 дней
Заезды c 3.6.2025 по 16.9.2025
Цена — от 79 000 ₽
29 отз.
Осень в Карелии
Тур

Осень в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 3.9.2025 по 28.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
15 отз.
Тур на ноябрьские праздники в Карелию
Тур

Тур на ноябрьские праздники в Карелию

Длится 3 дня
2.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
Преимущества туров в Рускеалу у нас
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
Все наши туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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  • Посмотреть на Рускеальские водопады

    Группа водопадов Ахвенкоски расположена на реке Тохмайоки. Эти водопады небольшие, но очень красивые: рыжая вода с высоким содержанием железа стекает по каменным порогам в окружении скалистых мхов и хвойных деревьев.

  • Совершить прогулку на ретро-поезде

    По маршруту “Сортавала-Рускеала” регулярно ходит фирменный и очень оригинальный экспресс. Он стилизован под настоящий старинный паровоз и даже внутренние интерьеры в нем выполнены в духе последних десятилетий XIX века. Закончив поездку, не спешите уходить сразу: полюбуйтесь, как эффектно поезд разворачивается, и сделайте красивые снимки. Купить на такой экспресс можно и летом, и зимой.

  • Посмотреть на сад камней

    Всего в 13 км от Рускеалы находится красивая коллекция горных пород, которую два десятилетия собирал местный житель — Борис Ахонен. В заброшенных карельских лесах создатель сада находил мрамор, гранат, шунгит и т.д. Но самое интересное, что на сборе камней Ахонен не останавливался, а придумывал из них интересные скульптуры.

  • Покататься на необычных видах транспорта

    По парку курсирует конный экипаж с кучером в стиле начала XX века. Извозчик в костюме доставит вас к озеру через все основные экскурсионные точки и живописный бор. Хочется чего-то более креативного? Тогда пересеките озеро по воздуху: в хорошую погоду в Рускеале работает троллей (Zip-line).

  • Погрузиться в атмосферу карело-финского эпоса

    В парке Рускеала обустроена особая тематическая зона — “Калевала”. Интерактивная локация позволяет увидеть необычный каменный лабиринт и старую мельницу, на которой расположена самая высокая смотровая площадка парка. Но самое интересное — вы подробно познакомитесь с героями известного эпоса и прочтете на тропе цитаты из него. Кстати, зона разделена на две части: “темную” (с обрывом) и “светлую” (с поляной). Деление соответствует истории персонажей “Калевалы”.

  • Увидеть уникальные деревянные скульптуры

    В парке Рускеала находится музей “Обитель ангелов”. Экспозиция составлена из резных деревянных работ мастера Александра Ивченко. Здесь представлены не только фигуры ангелов, но и людей, а все скульптуры вместе представляет собой законченную философскую композицию, напоминающую замерший театр.

Что посмотреть и чем заняться в Рускеале

Рускеала — это настоящий памятник истории, на котором можно провести активный отдых, наслаждаться природной красотой в спокойствии и тишине, а также найти развлечения для всей семьи.

  • Подземная Рускеала

Экскурсия по самодельным каменным штольням, подземному озеру и Большому колонному залу. Вы узнаете что означают знаки на стенах и что находится на дне озера.

  • Горный парк Рускеала

Идеально подходит для активного отдыха. Прогуляйтесь по парку, сохранившему в себе красивую природу и удобство для семейных прогулок. Интересное место, которое по праву считается памятником индустриальной культуры.

  • Мраморный каньон

Мраморные склоны каньона завораживают своей красотой, а чистая вода позволяет провести время в воде. Например, поплавать или устроить лодочную прогулку для всей семьи.

  • Дайвинг

Вы сможете совершить погружение прямо на дно каньона под руководством инструктора. Вы можете выбрать маршрут самостоятельно. А если у вас уже есть опыт погружения, то вам предложат более сложные маршруты.

  • Квадроциклы

Активный экстремальный отдых, который проверит вас на прочность и поможет выплеснуть негативные эмоции. Устройте прогулку по бездорожью: выберете один из нескольких предложенных маршрутов, насладитесь нетронутой природой и скоростью. Это безопасно! Инструктор расскажет о маршруте, предупредит об опасных участках дороги и покажет, как управлять квадроциклом.

  • Лодочная прогулка

Романтичная и спокойная прогулка, которая запомнится надолго. Изучите Мраморный каньон и его пещеры с воды. Вам откроется другой вид, который доступен только с воды.

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