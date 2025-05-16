Доброе утро, дорогие путешественники. А сегодня нас ждет экскурсия «Золотое кольцо Карелии».

Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I; древний вулкан Гирвас; и знаменитый водопад Кивач.

Сампо, согласно карело-финской мифологии, – предмет, дающий счастье. Всемирно известная «Калевала» рассказывает нам о таком предмете, который обладает волшебной силой и считается источником изобилия, счастья и благополучия. Есть в карельских краях и гора Сампо, названная в честь чудо-мельницы. Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность, высотой около 40 метров. На её склонах проложены пешеходные тропы и установлены лестницы с перилами. Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен. На высоте открываются великолепные пейзажи. Внизу шумит вековой лес и расстилается красивейшее Кончезеро.

Впереди нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды. Необычное название местечко получило с легкой руки помощника Петра I. Он исследовал состав местных минеральных вод, обнаружил в них высокое содержание железа, и дал название в честь бога войны Марса. Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом. Попить лечебной водички из источников лучше сразу, ведь местная минеральная вода не хранится долго. Через достаточно короткое время в ней появляется осадок, и она теряет лечебные свойства.

Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей — мы увидим с Вами Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над бывшим источником лечебной воды. Храм является единственной постройкой, сохранившейся с петровских времен. Более того, он построен по проекту и собственноручным чертежам царя Петра.

Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас. Это пересохший водопад. Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС. Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.

Карелия, край тысячи озер и рек, славен своими водопадами. Их здесь множество, но, пожалуй, самый известный – Кивач. Он считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по величине на равнинах Европы. Кивач уступил первенство только Рейнскому водопаду в Германии. Сегодня Кивач – часть одноименного заповедника, который был создан в 1931 году. Вначале предполагалось, что охраняемая территория создаётся ради сохранения красивейшего в Карелии водопада. Позже оказалось, что местная природа очень разнообразна и интересна, поэтому территория заповедника расширилась до 10 тысяч гектаров.

Кивач – обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию. Мы посетим с Вами сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих — сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы. Водопад Кивач – визитная карточка Карелии. Приехать в край озер и водопадов и не увидеть этот падун, как его называют местные жители, – непростительная ошибка.

Кивач – удивительно красивое место. Белоснежный водопад, словно дорогое полотно, заключен в раму из зелени вековых лесов. Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и плохие мысли. Нужно только сконцентрироваться на пенных потоках и позволить воде забрать все плохое, омыть прохладной влагой разум и душу. Постойте около водопада. Кивач щедро делится с людьми своей неуемной энергией и жизненными силами. Все, кто хоть раз это ощутил, возвращаются к нему снова и снова.

Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил. А потом – возвращение в Петрозаводск.

Прибытие в Петрозаводск к 17:00. Самое время прогуляться по городу, купить сувениров в наших фирменных магазинах "Золотого кольца Карелии" (Петрозаводск, проспект Ленина 3, проспект Ленина 26), съесть калитку в нашей пекарне "Калиточной" и понаблюдать за шикарными карельскими закатами.