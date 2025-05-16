Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Тур на выходные в Карелии

от 19 900 ₽ за взрослого
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14.05–16.10сезонность
14 отз.
Программа Гостиницы Стоимость Отзывы Даты В подарок
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 2
    Ночей: 1
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:00
  • Что включено: 2 завтрака, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, метеор на Кижи.
  • Что посетим: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды, Водопад Кивач, Гора Сампо, Вулкан Гирвас
Тур на выходные в Карелии

Проведите два насыщенных экскурсионных дня в чудесной Карелии и отдохните от шума и темпа жизни большого города. 

Наш небольшой, но очень интересный тур «Выходные в Карелии» объединяет в себе посещение трех красивейших достопримечательностей: этнокультурного памятника северного деревянного зодчества — остров Кижи и столицу нашей республики — город Петрозаводск, а также водопад Кивач, первый российский курорт Марциальные воды и другие объекты по «Золотому кольцу Карелии». 

Это отличный тур для небольшой смены обстановки, во время которого Вы сможете увидеть Карелию во всей ее красе и отдохнуть на природе!

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Летний Петрозаводск и остров Кижи

08:00 - встреча на ж/д вокзале Петрозаводска; 08:05 – завтрак; 08:30 - трансфер на Речной вокзал Петрозаводска; 09:30 – отправление на комете на о.Кижи; 11:00 – экскурсия и свободное время на острове; 17:00 – возвращение в Петрозаводск; 17:00 – автобусно-пешеходная экскурсия по городу; 19:00 – заселение в гостиницу.

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

_*Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной

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Золотое кольцо Карелии

Завтрак в гостинице, освобождение номеров; 09:30 - отправление на экскурсию; 17:30 - возвращение в Петрозаводск, трансфер на ж/д вокзал.

Доброе утро, дорогие путешественники. А сегодня нас ждет экскурсия «Золотое кольцо Карелии».

Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый рос

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
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Кижи
Кижи - остров на севере Онежского озера, где расположен один из крупнейших музеев под открытым небом...
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Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Гора Сампо
Гора Сампо - небольшая скала, названная так в честь мельницы из карельского эпоса Калевала. Со скалы...
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Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас и его жерло - одно из самых живописных мест в Карелии. Благодаря застывшим лавовым пот...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (14)
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Организация экскурсии проведена на высшем уровне. Программа интересная, насыщенная. Экскурсовод, Анна Ивановна, профессионал своего дела, влюблённый в свой край, владеющий огромным запасом информации, умеющий увлечь и детей и взрослых. Мы получили массу впечатлений. Дети в восторге! Уезжать не хотелось.... Спасибо огромное за Ваш труд! ГБОУ лицей 393 Санкт-Петербург

Хочу выразить огромную благодарность от всей нашей группы из Санкт-Петербурга директору фирмы "Золотое кольцо Карелии".Мы заказывали двухдневный тур по программе "Выходные в Карелии" для группы 41 человек,с посещением острова Кижи.

Вся группа получила огромное удовольствие и незабываемые впечатления от этой поездки. Работа менеджеров компании заслуживает самой высокой оценки.Вся программа продумана до мелочей, проживание в гостинице, работа экскурсовода Андрея,транспортное сопровождение,организация экскурсий для нашей большой группы.Все предоставленные услуги компании "Золотое кольцо Карелии"превзошли наши ожидания и мы получили огромное восхищение от этой поездки.

Выходные 9-10.04.2016! Все прошло интересно, увлекательно, солнечно, жизнерадостно и прекрасно организованно. Низкий поклон за все! Анна (наш экскурсовод) - золотой человек, просто лучик солнца, освещающий все вокруг! Очень был рад знакомству!

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