Второе самое крупное озеро Европы — Онежское — расположилось среди живописных карельских лесов и скал. Водная гладь этого огромного водоема отражает строгую красоту северных пейзажей, старинных храмов и других исторических и культурных достопримечательностей.

Где находится Онежское озеро?

Онежское озеро на карте России находится на северо-западе ее европейской территории. Значительная часть водного объекта находится Карелии, а остальная — Ленинградской и Вологодской областях. На берегах водоема расположились разные населенные пункты. Города на Онежском озере — Петрозаводск, Медвежьегорск, Кондопога. Также есть деревни и поселки — Великая Губа, Пяльма, Шальский и Вознесенье. Поскольку береговая линия достаточно заселена, у туристов есть много возможностей доехать до Онеги разными видами транспорта.

Краткая информация

Этот пресноводный водоем образовался около 12 тыс. лет назад во время последней ледниковой эпохи. Сейчас его площадь составляет 9720 кв. км, а бассейн Онежского озера занимает свыше 60 тыс. кв. км. Онега имеет вытянутую форму с максимальными размерами 248 км на 83 км. Средняя глубина Онежского озера — 30 м, а максимальная — 127 м. Его воды отличаются высокой прозрачностью и позволяют видеть на глубину до 4 м.

Река, вытекающая из Онежского озера, носит имя Свирь. Любопытно, что она единственная. При том, что впадает в Онегу более 1000 рек. Основная часть из которых достаточно мелкие и лишь 50 протяженностью более 10 км.

Окрестности озера

Этот уникальный водоем отличается сложной формой и неровной линией берега. Южное и северное очертания Онежского озера значительно разнятся. Южная часть представляет собой обширный плес с разнообразными берегами, где встречаются пески, болота и скалы. Линия берега здесь достаточно плавная, а сам берег низкий и пологий. Весенние паводки местности часто сопровождаются подтоплением территории. На изрезанной линии северной части встречаются выступающие, отполированные ледником валуны и скалы. И вытянутые, узкие заливы, которые облюбовали виндсерфингисты, любители лодок, байдарок и парусников. Среди самых популярных «губ»:

Уницкая — 45 км;

Лижемская — 35 км;

Кондопожская — 32 км;

Петрозаводская — 18 км и другие. Крупные заливы судоходны, оборудованы пристанями, причалами и якорными стоянками.

Побережье здесь покрыто густой хвоей. А дно водоема — глинистое, илистое, местами встречается песок и камень. На севере озера есть множество островов, крупнейший из которых — Большой Климинецкий, а известнейший — Кижи.

Местные достопримечательности

Основной достопримечательностью Онеги считается музей Кижи, раскинувшийся под открытым небом.

Кижи

На острове расположились 89 построек периода XV–XIX веков, многие из которых перевезены с близлежащих мест. В центре Кижского погоста стоит 22-главый храм Преображения Господня, возведенный в XVIII веке. Здесь же находятся другие примеры деревянного зодчества — дома, часовни, церкви. Так, старая кузница, например, прибыла на Кижи с о. Суйсарь. Последние три десятилетия архитектурный ансамбль музея — часть мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Туристы обычно добираются на остров по воде на «Комете» или «Метеоре» из Петрозаводска. Можно долететь до Кижей и на вертолете.

Петрозаводск

Столица Карелии также заслуживает внимания путешественников. Ведь в городе имеется много интересных достопримечательностей. Любителям природы непременно понравится ботанический сад, раскинувшийся на склоне реликтового вулкана. А интересующимся историей стоит посетить национальный музей, историко-культурный центр и многие другие объекты.

Медвежьегорск

Путешественники, прибывающие на озеро через Медвежьегорск, имеют возможность оценить старый железнодорожный вокзал возрастом более 100 лет. На горе Лысуха можно осмотреть оборонительные сооружения, сохранившиеся со времен Советско-Финской войны. А ближайшие окрестности порадуют живописными видами с водопадами, гротами и речными порогами.

Водопад Кивач

Одна из наиболее привлекательных природных достопримечательностей местности — водопад Кивач. Он находится в одноименном заповеднике и входит в перечень самых высоких европейских равнинных водопадов. Здесь туристов ждет живописный пешеходный маршрут, дендрарий и экспозиция музея природы.

«Висячие озера»

Еще одна природная достопримечательность местности находится на берегу Уницкой губы. Здесь прибрежные озера «нависают» над Онегой, расположившись ступенями на разных уровнях. Композиция представляет собой невероятно живописный каскад, в водной глади которого отражается окружающая растительность.

Онежские петроглифы

И, конечно, нельзя не упомянуть одну из самых загадочных достопримечательностей этих мест. Это наскальные рисунки — петроглифы — возрастом 4–6 тысяч лет. Древние мастера выбили на горной породе животных, птиц, рыб, людей и разные знаки. Эти 1100 изображений растянулись на 20-километровом отрезке восточного побережья озера.

Пляжи и активный отдых

Географическое расположение Онеги не предполагает длительного теплого сезона и прогревания воды до состояния «парного молока». Поэтому среди местных жителей ходит шутка, что здесь в июле еще не купаются, а в августе уже не купаются. Несмотря на это, летом берега Онежского озера усеяны пляжниками, которые комфортно себя чувствуют в воде с температурой около 18 градусов.

Один из самых посещаемых пляжей карельской столицы растянулся на Онежской набережной напротив колеса обозрения. Еще один обустроенный пляж есть у санатория «Белые ночи». А примерно в 16 км от Петрозаводска находится пляж Лососинное с хорошо прогреваемым прибрежным мелководьем.

Сторонникам уединения можно посоветовать отдых на песчаном берегу у деревни Маткачи. Дно здесь пологое и удобное для спуска в воду. Бывалые отдыхающие советуют запастись средством от комаров, которые периодически активизируются в этой местности.

Также на Онежском озере есть много возможностей для любителей активного отдыха. Это конные прогулки, велотуры, водные виды спорта, поездки на внедорожниках, занятия альпинизмом и многое другое. А еще туристов радуют пешие маршруты разного уровня сложности и сплавы бурными притоками.

Летом в акватории водоема проходит парусная регата протяженностью до 500 морских миль. Параллельно с ней проводятся молодежные состязания на гребных шлюпках. И азартные гонки вдоль Онежской набережной Петрозаводска.

Рыбалка на Онежском озере

Рыбалка в здешних краях пользуется огромной популярностью. Ради нее многие туристы и приезжают на Онегу. Рельеф дна водоема с многочисленными кряжами и впадинами способствует жизнедеятельности рыбы. В таких благоприятных условиях проживает около 50 разновидностей рыб, среди которых:

лосось и стерлядь;

окунь и судак;

чехонь и налим;

корюшка и другие.

Еще в советское время в озеро были заселены некоторые виды рыб, которые прекрасно прижились и продолжают приносить потомство. Так, например, сюда попал байкальский омуль и форель из озера Севан в Армении.

Чтобы поймать знаменитого лосося Онежского озера, необходимо приобрести специальную лицензию. Поскольку с берега поймать что-то серьезное сложно, популярен троллинг — протягивание снастей с приманкой по воде. Для этого на базах отдыха работают пункты проката катеров и катамаранов.

Как добраться до Онеги

Онежское озеро на карте находится возле города Петрозаводска. Поэтому столица Карелии — самый удобный пункт назначения для посещения Онеги.

Из Санкт-Петербурга сюда ежедневно отправляются рейсовые автобусы №807 и №965. Также удобно воспользоваться железнодорожным транспортом. В Петрозаводск идет фирменный состав «Ласточка» и ночной поезд №012А. Если планируется путешествие из северной столицы на автомобиле, необходимо следовать по трассе Е-105. В летний период добраться до Петрозаводска можно на круизном корабле.

Из Московского Внуково в Петрозаводск летают самолеты авиакомпании «Победа». Также регулярно ходит поезд №017 «Москва — Петрозаводск». И проходящий фирменный состав №015А/016А «Арктика», следующий до Мурманска.

Таким образом, попасть на Онежское озеро можно разными способами. И остановиться здесь есть где – в окрестностях расположились многочисленные санатории, турбазы, гостиницы и недорогой частный сектор.