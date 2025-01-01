Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Новогодняя экскурсия по Петрозаводску

5 700 ₽ за взрослого Загрузка дат... 30.12–10.01сезонность
41 отз.
Программа Стоимость Групповые даты Индивидуально В подарок
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Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    8 часов
  • По каким дням:
    только в новогодние праздники
  • Начало экскурсии: 9:00, ЖД вокзал Петрозаводска.
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, работа гида по маршруту, обед, входные билеты по программе, концерт ансамбля Кантеле.
Новогодняя экскурсия по Петрозаводску

Новогодний Петрозаводск — это настоящая зимняя сказка, в которую мы и предлагаем Вам погрузиться, вдохновиться и узнать немного больше о нашем чудесном городе. Помимо обычной обзорной экскурсии по Петрозаводску, в программу включен обед и удивительное путешествие по губернаторскому дому, с мастер-классом и массой позитива!

Программа экскурсии "новогодний Петрозаводск"

9:00 - сбор на экскурсию на ЖД; экскурсионный день (обед в середине дня); 17:00 - окончание экскурсии.

Сбор на экскурсию в 9:00 на ЖД вокзале Петрозаводска.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец». Недаром и в названии города есть слово завод. Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.

Садимся в автобус и отправляемся на экскурсию по новогоднему, уютному и очень красивому, Петрозаводску. В первой части экскурсии мы познакомимся с городом: нас ждет путешествие по эпохам — Петрозаводск времени Петра Первого, Петрозаводск Екатерины Великой, Советский Петрозаводск.

Нас ждет прогулка по главной городской достопримечательности — набережной Онежского озера. Это уникальный арт-объект, музей современного искусства под открытым небом, с очень живописными видами на город и Онежское озеро. Здесь, древняя история, уходящая своими корнями в загадочную Гиперборею и современность, оживают в уникальной коллекции авангардных скульптурных памятников – камни-сейды, «Древо желаний», «Волна дружбы», «Мыслящий тростник», «Русалка»… Это самое красивое место столицы Северного Края в любое время года!

После небольшой прогулки по городу, мы отправимся в «Дом куклы».

Дом Куклы Татьяны Калининой представлен тремя небольшими залами. В зале авторской куклы можно познакомиться с куклами, выполненными в различных техниках и стилях; зал «Духи Карелии» знакомит посетителей с домовыми, русалками и другими существами потустороннего мира, в которых верили наши предки; экспозиция третьего зала постоянно меняется. Кроме этого, можно заглянуть в мастерскую и увидеть, как создаются куклы, и даже купить и унести приглянувшуюся куклу или зверушку домой.

Обед в кафе.

Бренд №1 в Карелии - Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле». Приглашаем на праздничную программу «Встречаем новый год с «Кантеле»! Мы познакомим вас с народными традициями встречи нового года. Вас закружит в праздничном разгуляе один из самых знаменитых фольклорных коллективов Карелии, который умеет радовать гостей веселыми танцами, завораживать звуками старинных инструментов и исполнением карельских и финских песен.Романтическое новогоднее настроение, живая музыка, знакомые мелодии, зажигательные танцы, попурри нестареющих любимых новогодних песен. Ансамбль «Кантеле» настроит вас на волну праздника! Новый год в Доме Кантеле станет ценным познавательным опытом в формировании культурного багажа на основе образцов национального искусства и традиций Карелии.

17:00 Заканчиваем экскурсию у гостиницы Северная в центре города.

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Отзывы (41)
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Всем доброго времени суток! Три года назад мы были в Карелии летом, взяли экскурсии в фирме "Золотое кольцо Карелии". Программа была очень обширной-это и мраморный каньон Рускеала и водопады Кивач, Белые мосты, удивительная гора Воттоваара, Кижи и не поддающийся описанию Валаам!

На всем протяжении экскурсий нас сопровождала экскурсовод Анна Белан-удивительный человек, самозабвенно любящий свой край, прекрасно знающий его историю, а так же невероятное количество сказок и легенд о Карелии. Кроме того, были приятно удивлены самой организацией экскурсий - отличные комфортные автобусы, аккуратные профессиональные водители, четкое соблюдение расписания.

Это путешествие так нам запомнилось, что, когда встал вопрос о встрече Нового года, долго не раздумывали и снова обратились в "Золотое кольцо", взяв тур "Новый год в Карелии"

И каково же было наше удивление, когда прямо на вокзале нас встречали "дед Мороз" Андрей и наш экскурсовод Анна!!! Вкратце о самом туре: обзорная экскурсия по Петрозаводску, вечером развлекательная программа и банкет в честь Нового года в отеле "Космос", на следующий день посещение вотчины карельского дела Мороза Талви Укко, катание на оленях; Кивач, Рускеала, органный концерт в Кондопоге. И снова были приятно удивлены как организацией всех поездки, так и работой наших гидов-Анны и Андрея. Чувствуется, что люди не "отрабатывают номер", а искренне влюблены в свое дело, в свой Край.

Всвязи с этим выражаем огромную благодарность руководству и сотрудникам фирмы "Золотое кольцо Карелии" за незабываемые впечатления от поездки. Сергей и Евгения Воронины

В новогодние праздники я посетила республику Карелия город Петрозаводск. Моё путешествие в этот удивительный край было вместе с туристической компанией "Золотое кольцо Карелии".

Перед тем как отправиться в путешествие я читала отзывы о туристической компании и правила бронирования и оплаты. Смело скажу, что данная туристическая компания высокого уровня. Бронирование и оплата экскурсий происходит заранее, сотрудники компании всегда были со мной на связи как мобильной так и в сети интернет, отвечали на все мои письма, звонки, давали развёрнутые ответы. О времени и месте сбора туристической группы, номере автобуса и местах за день приходит смс сообщение. 06.01.2020 у меня состоялась экскурсия в Рускеалу.

Хочется отметить хороший, тёплый, новый автобус, под уверенным управлением водителя Евгения. Ему отдельное спасибо, так как на дороге важна безопасность движения.

Отдельное спасибо хочется сказать экскурсоводу Анне, она внимательная к туристам, заботилась о том что бы нам было комфортно, ее экскурсии были интересные и увлекательные. Анна обладает энциклопедическими знаниями в разных отраслях, с удовольствием отвечает на вопросы, безумно любит свой край и старается рассказать о нем как можно больше. У меня были поездки на остров Кижи и водопад Кивач.

Водитель - экскурсовод Роман - просто душа компании, тысячи лайков. По дороге до основных достопримечательностей мы останавливались на вкусный обед по доступной цене.

Сотрудники туристической компании сделали мой отдых интересным, увлекательным, захватывающим, наполненным новыми знаниями, положительными эмоциями и восхищением. Эти люди работают на совесть!!! Туристическая компания "Золотое кольцо Карелии" - надёжная компания и отличный проводник в этот удивительный край. В Карелию только с данной туристической компанией, она не подведет! :)))

Рускеала, водопад Кивач, Кижи Мысль о том, что Новогодние каникулы пройдут под знаком холодильника заставила нас в срочном порядке искать альтернативу. Как известно, экспромт - это лучшая заготовка, а Золотое кольцо Карелии оказались лучшими помощниками в достижении цели!

Чудный край, полный загадок, невиданных красот и тайн, нас покорил! Большое спасибо, ребята, за честное и добросовестное отношение к делу, чёткую организацию и увлечённость. Отдельное спасибо гиду Андрею и водителю-гиду Роману, которые сопровождали нас в поездках и постарались сделать их незабываемыми!

Новогодний тур с 31.12.2019 по 04.01.2020 Редко путешествуем пакетным туром, обычно организовываем сами, но выбрав тур от "Золотого кольца" ни разу не пожалели об этом. Наша новогодняя программа была насыщена, интересна и полна положительных впечатлений.

Подбор экскурсий и их организация оправдали наши ожидания в полной мере. Всей команде удалось создать невероятную атмосферу, помочь со всеми возникающими вопросами и подарить удивительные впечатления не только взрослым членам нашей группы, но и детям. Отдельное спасибо и низкий поклон экскурсоводу Анне - она лучшая, ответственно заявляю как бывалый путешественник. Большое спасибо и надеемся до новых встреч. Кирилл, Андрей, Юля, Олег, Надя и Катя

Новогодние каникулы в Карелии с 04.01.20-07.01.20 Хочется выразить благодарность за организацию тура в первую очередь нашему экскурсоводу Анне. Она очень интересно вела программу, рассказывала массу историй, сказок, былин про Карелию, про местную культуру и современную жизнь в этих краях, включала фильм, снятый в Карелии, делилась очень познавательными знаниями. В общем мы в восторге от нее!

Анна очень позитивный человек, она с добром и теплом относилась к каждому гостю и смогла именно в каждым человеком из группы пообщаться и найти общий язык. Экскурсии были организованы хорошо, питание тоже, все быстро, оперативно. Обязательно вернемся в Карелию еще раз именно из-за Анны.

Спасибо огромное за потрясающие экскурсии. Мы получилли массу эмоций положительных, услышали очень много интересного о Карелии и её районах. Гид Анна, это просто невероятно обоятельный человек. С такой любовью рассказывает об объектах, которые мы проезжали и в которые мы приезжали. Прям отдельная благодарность Анне.

Гид Ольга, с ней мы ездили на о. Кижи. Весь путь мы с любопытством слушали её рассказы о каждом городе и районе, который проезжали.

Водители Дмитрий, Виктор профессионалы своего дела. Автобусы комфортные. Путешествие получилось на все 100 баллов. Спасибо Виталию, который каждый день лично встречает гостей у Ротонды. Мы обязательно вернемся, но теперь уже в летнюю Карелию.

Новогодние каникулы в Карелии 2019.Отдыхали вдвоем с сыном 7 лет.Идея поехать в Карелию возникла спонтанно,что сидеть все праздники дома)))) Хотелось именно в зиму - и это получилось!!! Это была первая поездка в это замечательное место и очень надеюсь не последняя))) Перед поездкой много рассматривала фирм с предложениями,но я остановила свой выбор на Вашей компании и очень этому рада. Начиная от первого звонка до конца путешествия!!! Наш экскурсовод Анна Белан это Вау,я думаю раз дети, которых было достаточно в нашей группе ,слушали её очень внимательно и можно сказать открыв рот,то это о чём-то говорит. Все поездки кроме обзорной по Петрозаводску проходили с ней и это круто(думаю что если бы и она была с ней то было бы гораздо интереснее) . Мастер класс калитки👍👍👍 Рускеала вообще восторг,нам повезло увидеть всю красоту не только когда светло но и в темноте, Водопад Кивач,Дед Мороз да и вообще вся поездка!!!!

Единственное не понравилось в день отъезда и это вызвало дискомфорт - смена автобуса,уж очень не удобный, между сиденьями узко ужасно было(хорошо что последний день,если бы это было все дни это был бы кошмар) сказали что для этой поездки так надо ,но не знаю.... тяжко было. А так все супер , спасибо большое 😊 😊😊 за такие замечательные каникулы!!! Сын и я в восторге! Анне огромное спасибо - мастер и любитель своего дела. Юлия и Максим(7лет) г. Москва.

Хотелось бы поблагодарить вашу фирму за организацию новогоднего тура для меня и моей сестры. В целом нам всё понравилось, такой дружелюбный прием и люди очень добрые и приветливые!

Несмотря на то, что наш поезд прибыл позднее и экскурсионная группа уже уехала с вокзала, нас встретили и присоединили к экскурсии. Да еще кааак встретили: настоечка с чаем и камушек шунгит в подарок 😊 было очень приятно! Отдельное спасибо Виталию и Дмитрию за организацию новогоднего вечера в ресторане гостиницы "Онего-Палас". Там было действительно весело: конкурсы и танцы, хорошая музыка и ведущие. Спасибо Алексею, который развозил всех в ту новогоднюю ночь.

По поводу размещения в гостинице (мы проживали в гостевом доме "Солнечный"): тоже остались очень довольны. Номер шикарный: большой, просторный, теплый, всё очень чистенько и уютно. На ресепшн всегда приветливые девушки. Кормили вкусно и до отвала (это касается и не только гостиничной кормешки😊).

В принципе понравились все места, которые мы посетили. Но лично для себя я отметила красивую природу Карелии в заповеднике Кивач. А также получила много позитивных эмоций покатавшись на снегоходе и в упряжке с хаски, когда ездили на резиденцию к Талви Укко....НО: в светлое время суток много развлекали детей, поэтому увидели мы хаски уже в темноте...это печальный факт ((

Большое спасибо экскурсоводу Анне!!! Она замечательная. Было интересно ее слушать.

Но есть один минус, который я сейчас вспомнила: товарищи, в автобусе зимой не работает туалет! А с нами ведь ездят и дети. 4 часа мы добирались на одну экскурсию и остановка была,кажется, пару раз. И да, говорили, что чай/кофе был в автобусе...мы его не увидели. Точнее увидели у других, и то, когда они попросили, тогда им дали.

А вообще, ребята, я буду рекомендовать посетить Карелию своим друзьям. И, наверно, хотелось бы посмотреть на эту природу и летом

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