9:00 - сбор на экскурсию на ЖД; экскурсионный день (обед в середине дня); 17:00 - окончание экскурсии.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема –

Сбор на экскурсию в 9:00 на ЖД вокзале Петрозаводска.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец». Недаром и в названии города есть слово завод. Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.

Садимся в автобус и отправляемся на экскурсию по новогоднему, уютному и очень красивому, Петрозаводску. В первой части экскурсии мы познакомимся с городом: нас ждет путешествие по эпохам — Петрозаводск времени Петра Первого, Петрозаводск Екатерины Великой, Советский Петрозаводск.

Нас ждет прогулка по главной городской достопримечательности — набережной Онежского озера. Это уникальный арт-объект, музей современного искусства под открытым небом, с очень живописными видами на город и Онежское озеро. Здесь, древняя история, уходящая своими корнями в загадочную Гиперборею и современность, оживают в уникальной коллекции авангардных скульптурных памятников – камни-сейды, «Древо желаний», «Волна дружбы», «Мыслящий тростник», «Русалка»… Это самое красивое место столицы Северного Края в любое время года!

После небольшой прогулки по городу, мы отправимся в «Дом куклы».

Дом Куклы Татьяны Калининой представлен тремя небольшими залами. В зале авторской куклы можно познакомиться с куклами, выполненными в различных техниках и стилях; зал «Духи Карелии» знакомит посетителей с домовыми, русалками и другими существами потустороннего мира, в которых верили наши предки; экспозиция третьего зала постоянно меняется. Кроме этого, можно заглянуть в мастерскую и увидеть, как создаются куклы, и даже купить и унести приглянувшуюся куклу или зверушку домой.

Обед в кафе.

Бренд №1 в Карелии - Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле». Приглашаем на праздничную программу «Встречаем новый год с «Кантеле»! Мы познакомим вас с народными традициями встречи нового года. Вас закружит в праздничном разгуляе один из самых знаменитых фольклорных коллективов Карелии, который умеет радовать гостей веселыми танцами, завораживать звуками старинных инструментов и исполнением карельских и финских песен.Романтическое новогоднее настроение, живая музыка, знакомые мелодии, зажигательные танцы, попурри нестареющих любимых новогодних песен. Ансамбль «Кантеле» настроит вас на волну праздника! Новый год в Доме Кантеле станет ценным познавательным опытом в формировании культурного багажа на основе образцов национального искусства и традиций Карелии.

17:00 Заканчиваем экскурсию у гостиницы Северная в центре города.