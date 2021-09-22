Карелия – особенный регион, где природные красоты нисколько не спорят, а даже дополняют архитектурные и исторические памятники. Но в республику все чаще приезжают и те, кто спокойному познавательному отдыху предпочитает экстремальный.
В Карелии есть все для любителей адреналина: бурные реки, постоянные ветра, отвесные скалы. В любое время года здесь можно найти по-настоящему экстремальные развлечения, от которых захватывает дух.
На территории Карелии насчитывается более 60 тысяч озер и около 27 тысяч рек. Не удивительно, что именно водный туризм – самый популярный вид активного отдыха в Карелии. Ежегодно с мая по сентябрь тысячи туристов со всей России и из других стран приезжают сюда, чтобы пройти под парусом или сплавиться по рекам и озерам. Существуют различные форматы сплавных туров: от коротких походов до серьезных экспедиций на несколько недель. Можно сплавляться на рафтах, катамаранах или байдарках. Некоторые маршруты проходят только по рекам, другие предполагают выход в море. При этом на пути туристов встречаются как более сложные участки с порогами повышенного уровня сложности, так и простые отрезки. Поэтому, выбрав правильный маршрут, сплавиться по карельским рекам сможет даже новичок. Лучшее время для сплава – конец весны−начало лета, когда реки наиболее полноводны.
Каждое из направлений сплава по-своему замечательно.
Для любителей пройти на лодке, байдарке, ботике или яхте вдоль побережья, между островов, выйти на открытую воду, существуют маршруты по озерам Сандал, Сегозеро, Куйто, реке Кереть, по району Ладожских и Кижских шхер, Онежскому озеру, включая Заонежье, губу Святуху, Уницкую Губу.
Другой вид экстремального отдыха, популярный в Карелии, − различные виды погружений: дайвинг, фридайвинг, сноркелинг. Причем первые два вида доступны круглый год.
В зависимости от предпочтений можно выбрать пресноводный или морской дайвинг, технический или природный, для более опытных или новичков. Снаряжение можно взять напрокат.
В Карелии существует несколько дайвинг-центров:
Лучшие дайв-сайты − места для погружений − в республике Карелия:
Существует множество велосипедных маршрутов для любителей совместить приятное с полезным: полюбоваться природой и получить немалую физическую нагрузку. Они предполагают поездки по лесным дорогам на внедорожных велосипедах. Протяженность маршрутов составляет от 10 до 20 км.
Самые популярные места у велосипедистов находятся вокруг Онежского и Ладожского озер, в Приладожье, в Южной и Средней Карелии.
Главная ценность Карелии – множество районов с девственной природой вдали от цивилизации. Бездорожье, болотистая, труднопроходимая местность – все это словно создано для туров на специально подготовленных автомобилях. Существуют разные по протяженности и сложности маршруты. Можно участвовать в них в качестве пассажира или за рулем. В пути туристов сопровождают опытные инструкторы.
Самые экстремальные туры проложены по лесным полуразрушенным дорогам времен войны с самодельными переправами, десятками водных преград, которые приходится форсировать вброд. Обычно по пути следования туристы осматривают памятники истории, заброшенные поселения, фортификационные сооружения. Ночевки в лесу и на турбазах на берегу красивейших озер – отдельная часть походов, которые неизменно оставляют массу впечатлений.
Особенности ландшафта с обилием горных участков, высоких скальных выходов сделали Карелию любимым местом для начинающих и опытных скалолазов.
В Карелии множество природных скалодромов, где можно испытать себя. Самые популярные из них расположены:
Кроме того, в Карелии есть не менее красивые и экстремальные, но не такие известные скалистые массивы. У п. Импилахти в Северном Приладожье находится несколько скал:
В Пряжинском районе на реке Колласиоки в 14 км выше устья находится километровый каньон. Его стены высотой 15−20 м имеют крутизну 70−90°. В каньоне расположено три водопада высотой 2-3 м.
В Муезерском районе республики в 6 км от ст. Пенинга находится массив горы Лысая. Восточнее ее вершины с северо-запада на юго-восток проходит разлом длиной около полутора километров. По его западной стене расположены скальные выходы. В районе г. Купинас глубина разлома увеличивается до 35−40 м. Здесь находится кварцитовая стена крутизной 60° с минимумом трещин, сглаженными выступами и полками.
В Медвежьегорском районе расположено вытянутое узкое озеро Пизанец. Фактически это разлом: его берега высотой до 100 м составляют скалы из серого кварцита, покрытые лесом. Потрясающие виды, открывающиеся на озеро и окрестности, не встретишь больше нигде в Карелии. На отроге организовано несколько смотровых площадок. Подходящие для скалолазания стены находятся на западном и южном берегах озера.
В Карелии набирают популярность туры, совмещающие сразу несколько видов экстрима. Один из таких маршрутов рассчитан на три дня. Он начинается с экскурсии к водопаду «Белые мосты», а также изучения азам скалолазания. Туристы тренируются, осваивают «веревочный курс». На следующий день проходит сплав по самой непредсказуемой реке Карелии – Яниаз, где на 25-километровом отрезке встречается 10 порогов и 3 водопада. Третий день включает моторафтинг – сплав на рафтах с мотором и поход по Ладожским шхерам.
Карелия сказочно красива летом, а зимой она превращается в настоящую заснеженную сказку. Горнолыжные трассы, необъятные просторы покрытых льдом озер, стремительная езда на собаках и оленях – все это еще долго будет вспоминаться любителями острых ощущений.
Лыжи – известны в Карелии с древних времен. Если в старину они использовались охотниками и рыбаками для походов в лес и на озера, то сейчас это самый популярный вид спорта. Дети с малых лет встают на лыжи, а для многих взрослых лыжные прогулки являются чем-то обыденным. Большой популярностью пользуются лыжные походы. Они могут быть как однодневными, так и с ночевкой в гостевом доме или на турбазе. Бывают более экстремальные туры, предполагающие ночные стоянки в палатках. Большинство маршрутов проходит по пересеченной местности, лесным дорогам, лесным озерам – ламбушкам. Обычно дневные переходы не превышают 10−15 км и рассчитаны на людей со средней физической подготовкой. По пути есть места для стоянок, где можно отдохнуть и перекусить.
Лыжные походы в Карелии – это совмещение активного и познавательного отдыха. Обычно маршруты проходят так, чтоб участники смогли осмотреть историко-архитектурные достопримечательности, до которых сложно добраться обычным путем. Поэтому туристы могут не только подышать чистейшим лесным воздухом, полюбоваться волшебными зимними пейзажами, но и узнать об истории и культуре Карелии.
За последние годы в Карелии открылось множество горнолыжных трасс. Все они имеют различный уровень сложности и комфорта. В каждом из них есть подъемники, прокат снаряжения. Выбрав любой, можно получить массу впечатлений и эмоций.
Наибольшей популярностью пользуются горнолыжные центры:
Снегоходы – порой единственный способ быстро преодолеть большие расстояния по труднопроходимым лесным тропам. Также они дарят уникальную возможность с ветерком покататься по огромным открытым площадям закованных во льды озер. Можно самому управлять машиной, сесть пассажиром, доверившись инструктору-водителю, а также расположиться в крытых двухместных санях. Группа путешественников обычно состоит из 3−10 человек.
Существуют туры различной протяженности – от 40 до 620 км. Они занимают от 1,5 часов до трех суток.
Самый известный маршрут снегоходного сафари – на остров Кижи. Одним из немаловажных достоинств карельских снегоходных сафари является их относительно не высокая стоимость, которая в 1,5−2 раза ниже цен на подобные туры в Москве и странах Северной Европы.
Это один из любимейших видов зимних развлечений у детей и взрослых. В Карелии работает несколько питомников лучших ездовых собак – хаски и аляскинского маламута. Самые популярные расположены в 30 и 60 км от столицы Карелии, добраться до них достаточно просто.
Прежде чем отправиться в путь, туристам проводят экскурсию по питомнику, где они общаются с умными и дружелюбными собаками.
Зимой можно проехать в нартах как пассажир или стать каюром – самостоятельно управлять упряжкой. В теплое время года, когда снег сходит, вместо нарт собаки впрягаются в карт – разновидность упряжки на колесах.
Обычно поездка занимает от 1 до 4 часов.