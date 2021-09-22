Карелия – особенный регион, где природные красоты нисколько не спорят, а даже дополняют архитектурные и исторические памятники. Но в республику все чаще приезжают и те, кто спокойному познавательному отдыху предпочитает экстремальный.

В Карелии есть все для любителей адреналина: бурные реки, постоянные ветра, отвесные скалы. В любое время года здесь можно найти по-настоящему экстремальные развлечения, от которых захватывает дух.

Водный туризм

На территории Карелии насчитывается более 60 тысяч озер и около 27 тысяч рек. Не удивительно, что именно водный туризм – самый популярный вид активного отдыха в Карелии. Ежегодно с мая по сентябрь тысячи туристов со всей России и из других стран приезжают сюда, чтобы пройти под парусом или сплавиться по рекам и озерам. Существуют различные форматы сплавных туров: от коротких походов до серьезных экспедиций на несколько недель. Можно сплавляться на рафтах, катамаранах или байдарках. Некоторые маршруты проходят только по рекам, другие предполагают выход в море. При этом на пути туристов встречаются как более сложные участки с порогами повышенного уровня сложности, так и простые отрезки. Поэтому, выбрав правильный маршрут, сплавиться по карельским рекам сможет даже новичок. Лучшее время для сплава – конец весны−начало лета, когда реки наиболее полноводны.

Каждое из направлений сплава по-своему замечательно.

На Керети можно увидеть самые красивые места Северной Карелии. Самые смелые экстремалы и любители экотуризма, оценят сплав по р. Илекса. Поход, начинающийся с заброски на вертолете, продолжается две недели в окружении дикой природы, где на сотни километров нет ни одного поселка. Рафтинг на реке Охта с множеством порогов и несколькими озерами сопровождается постоянной «сменой картинки», и не даст заскучать. Популярный маршрут проходит по реке Шуя, берега которой густонаселены. Этот сплав по живописным местам среди сосновых лесов, со стоянками на песчаных пляжах и не очень сложными порогами подходит даже для детей. Его можно совмещать с познавательным туром «Кижи−Валаам−Соловецкие острова». Кроме этих рек, существуют сплавы по Суне, Водле, Тунгуде, Чирка-Кеми, Воньге.

Для любителей пройти на лодке, байдарке, ботике или яхте вдоль побережья, между островов, выйти на открытую воду, существуют маршруты по озерам Сандал, Сегозеро, Куйто, реке Кереть, по району Ладожских и Кижских шхер, Онежскому озеру, включая Заонежье, губу Святуху, Уницкую Губу.

Дайвинг

Другой вид экстремального отдыха, популярный в Карелии, − различные виды погружений: дайвинг, фридайвинг, сноркелинг. Причем первые два вида доступны круглый год.

В зависимости от предпочтений можно выбрать пресноводный или морской дайвинг, технический или природный, для более опытных или новичков. Снаряжение можно взять напрокат.

В Карелии существует несколько дайвинг-центров:

«Полярный круг» в д. Нильмогуба Лоухского района. Это один из лучших клубов, организующих зимние подледные погружения в Белое море, а также летние − на быстрых течениях. У него есть собственный ледовый лагерь. Летом организуется лагерь для детей. «Онего» в Петрозаводске. Это дайв-центр и школа, в которой можно пройти обучение от азов до продвинутого уровня. NORD-DIVE в Петрозаводске. Клуб занимается обучением дайверов и организует дайв-туры в Горный парк «Рускеала», а также к кондопожскому Шунгитовому карьеру, где имеется собственная база.

Лучшие дайв-сайты − места для погружений − в республике Карелия:

Из клуба «Полярный круг» в д. Нильмогуба можно отправиться к беломорским дайв-сайтам для экстремального погружения − Кишкин, Черемшиха, Лудушка Кастьяна, Кастьян, скала Белушья и десятки других. Рельеф дна и подводный мир здесь отличаются многообразием.

Шунгитовый карьер в пригороде Кондопоги – потрясающе красивое место с бирюзовой водой в окружении живописного леса.

Ладожское озеро будет интересно тем, кто ищет исторические артефакты. Здесь множество утонувших судов, оружие, бытовая утварь. Средняя глубина озера – 50−100 м. Лучшая видимость отмечается в августе, когда меньше ила и мелких микроорганизмов.

Круглый год можно погружаться в мраморный карьер Горного парка «Рускеала», а также находящийся неподалеку от парка карьер «Березовая роща». Это подходит и новичкам, и опытным дайверам. Тем, кто имеет пещерную подготовку, доступен еще один интереснейший вид погружений – в мраморные штольни «Рускеалы».

Велосипедные маршруты

Существует множество велосипедных маршрутов для любителей совместить приятное с полезным: полюбоваться природой и получить немалую физическую нагрузку. Они предполагают поездки по лесным дорогам на внедорожных велосипедах. Протяженность маршрутов составляет от 10 до 20 км.

Самые популярные места у велосипедистов находятся вокруг Онежского и Ладожского озер, в Приладожье, в Южной и Средней Карелии.

Джип-сафари и туры на квадроциклах

Главная ценность Карелии – множество районов с девственной природой вдали от цивилизации. Бездорожье, болотистая, труднопроходимая местность – все это словно создано для туров на специально подготовленных автомобилях. Существуют разные по протяженности и сложности маршруты. Можно участвовать в них в качестве пассажира или за рулем. В пути туристов сопровождают опытные инструкторы.

Самые экстремальные туры проложены по лесным полуразрушенным дорогам времен войны с самодельными переправами, десятками водных преград, которые приходится форсировать вброд. Обычно по пути следования туристы осматривают памятники истории, заброшенные поселения, фортификационные сооружения. Ночевки в лесу и на турбазах на берегу красивейших озер – отдельная часть походов, которые неизменно оставляют массу впечатлений.

Скалолазание

Особенности ландшафта с обилием горных участков, высоких скальных выходов сделали Карелию любимым местом для начинающих и опытных скалолазов.

В Карелии множество природных скалодромов, где можно испытать себя. Самые популярные из них расположены:

в Горном парке «Рускеала»;

в Северном Приладожье близ г. Питкяранта;

у ст. Шуерецкая на Онежском озере;

недалеко от г. Медвежьегорск на берегу губы Большая Онежского озера.

Кроме того, в Карелии есть не менее красивые и экстремальные, но не такие известные скалистые массивы. У п. Импилахти в Северном Приладожье находится несколько скал:

протянувшаяся вдоль залива Импилахти стена г. из красного гранита высотой 40−60 м с крутизной 70−90°;

стена г. Хауккавуори из серого гранита;

черная скала высотой 12 м.

В Пряжинском районе на реке Колласиоки в 14 км выше устья находится километровый каньон. Его стены высотой 15−20 м имеют крутизну 70−90°. В каньоне расположено три водопада высотой 2-3 м.

В Муезерском районе республики в 6 км от ст. Пенинга находится массив горы Лысая. Восточнее ее вершины с северо-запада на юго-восток проходит разлом длиной около полутора километров. По его западной стене расположены скальные выходы. В районе г. Купинас глубина разлома увеличивается до 35−40 м. Здесь находится кварцитовая стена крутизной 60° с минимумом трещин, сглаженными выступами и полками.

В Медвежьегорском районе расположено вытянутое узкое озеро Пизанец. Фактически это разлом: его берега высотой до 100 м составляют скалы из серого кварцита, покрытые лесом. Потрясающие виды, открывающиеся на озеро и окрестности, не встретишь больше нигде в Карелии. На отроге организовано несколько смотровых площадок. Подходящие для скалолазания стены находятся на западном и южном берегах озера.

Комбинированные летние туры

В Карелии набирают популярность туры, совмещающие сразу несколько видов экстрима. Один из таких маршрутов рассчитан на три дня. Он начинается с экскурсии к водопаду «Белые мосты», а также изучения азам скалолазания. Туристы тренируются, осваивают «веревочный курс». На следующий день проходит сплав по самой непредсказуемой реке Карелии – Яниаз, где на 25-километровом отрезке встречается 10 порогов и 3 водопада. Третий день включает моторафтинг – сплав на рафтах с мотором и поход по Ладожским шхерам.

Зимний экстрим

Карелия сказочно красива летом, а зимой она превращается в настоящую заснеженную сказку. Горнолыжные трассы, необъятные просторы покрытых льдом озер, стремительная езда на собаках и оленях – все это еще долго будет вспоминаться любителями острых ощущений.

1. Лыжные походы

Лыжи – известны в Карелии с древних времен. Если в старину они использовались охотниками и рыбаками для походов в лес и на озера, то сейчас это самый популярный вид спорта. Дети с малых лет встают на лыжи, а для многих взрослых лыжные прогулки являются чем-то обыденным. Большой популярностью пользуются лыжные походы. Они могут быть как однодневными, так и с ночевкой в гостевом доме или на турбазе. Бывают более экстремальные туры, предполагающие ночные стоянки в палатках. Большинство маршрутов проходит по пересеченной местности, лесным дорогам, лесным озерам – ламбушкам. Обычно дневные переходы не превышают 10−15 км и рассчитаны на людей со средней физической подготовкой. По пути есть места для стоянок, где можно отдохнуть и перекусить.

Лыжные походы в Карелии – это совмещение активного и познавательного отдыха. Обычно маршруты проходят так, чтоб участники смогли осмотреть историко-архитектурные достопримечательности, до которых сложно добраться обычным путем. Поэтому туристы могут не только подышать чистейшим лесным воздухом, полюбоваться волшебными зимними пейзажами, но и узнать об истории и культуре Карелии.

2. Горные лыжи и сноуборд

За последние годы в Карелии открылось множество горнолыжных трасс. Все они имеют различный уровень сложности и комфорта. В каждом из них есть подъемники, прокат снаряжения. Выбрав любой, можно получить массу впечатлений и эмоций.

Наибольшей популярностью пользуются горнолыжные центры:

Курорт «Ялгора» − многофункциональный спортивный комплекс всего в 10 км от Петрозаводска на живописном берегу Онежского озера;

Развлекательный центр «Горка» в центре Петрозаводска;

Горнолыжная база «Lumi» в 60 км от Петрозаводска в Кондопожском районе;

Загородный комплекс «Малая Медвежка» на берегу Онежского озера близ Медвежьегорска;

Центр активного отдыха «Kallivo Park» в 5 км от г. Сортавала;

Горнолыжный склон «Хийтола» в одноименном поселке в Ланхденпохском районе Карелии близ границы с Ленинградской областью.

3. Сафари на снегоходах

Снегоходы – порой единственный способ быстро преодолеть большие расстояния по труднопроходимым лесным тропам. Также они дарят уникальную возможность с ветерком покататься по огромным открытым площадям закованных во льды озер. Можно самому управлять машиной, сесть пассажиром, доверившись инструктору-водителю, а также расположиться в крытых двухместных санях. Группа путешественников обычно состоит из 3−10 человек.

Существуют туры различной протяженности – от 40 до 620 км. Они занимают от 1,5 часов до трех суток.

Самый известный маршрут снегоходного сафари – на остров Кижи. Одним из немаловажных достоинств карельских снегоходных сафари является их относительно не высокая стоимость, которая в 1,5−2 раза ниже цен на подобные туры в Москве и странах Северной Европы.

4. Поездки на собачьих упряжках

Это один из любимейших видов зимних развлечений у детей и взрослых. В Карелии работает несколько питомников лучших ездовых собак – хаски и аляскинского маламута. Самые популярные расположены в 30 и 60 км от столицы Карелии, добраться до них достаточно просто.

Прежде чем отправиться в путь, туристам проводят экскурсию по питомнику, где они общаются с умными и дружелюбными собаками.

Зимой можно проехать в нартах как пассажир или стать каюром – самостоятельно управлять упряжкой. В теплое время года, когда снег сходит, вместо нарт собаки впрягаются в карт – разновидность упряжки на колесах.

Обычно поездка занимает от 1 до 4 часов.