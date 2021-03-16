Река Охта – правый приток Кеми, крупной водной артерии Карелии. Охта, или, как еще ее называют, Нижняя Охта, или Овтуя, протекает в северной части Республики и берет начало из оз. Ватулма. Озеро находится в Беломорском районе на высоте более 120 метров и славится своими чистыми водами.

Охта имеет протяженность 142 км, площадь – 2170 км² и структуру, характерную для большинства карельских естественных гидрообъектов, – озерно-речную. По ходу течения реки, средняя скорость которого составляет 2-3 км/ч, встречаются 7 крупных и более десятка средних и мелких озер, а также множество моренных гряд, образующих привлекательные для любителей сплавов пороги и шиверы. Охта питается за счет осадков, покрывается льдом в середине ноября и вскрывается ближе к маю, поэтому туристический сезон в этих местах длится 4-6 месяцев в зависимости от температуры воздуха и количества выпавших осадков.

Привлекательность Охты для туристов

Охта ежегодно привлекает тысячи туристов со всех уголков РФ и ближнего зарубежья одним из самых интересных и популярных водных сплавных маршрутов. Перепады его высоты достигают 85 м. На маршруте встречаются до 40 порогов, а абсолютно непроходимые участки отсутствуют. По международной классификации сложности преодоления маршруту присвоена 3-я категория. Более высокую, 5-ю по сложности категорию, имеет местная достопримечательность – 3-ступенчатый порог Кивиристи. Высота его слива составляет 5 метров, и в период половодья он практически полностью заполнен водой.

Сплавы – не единственное развлечение для туристов, приехавших к реке Охта. Ее берега украшает первозданная природа, которая впечатляет и восхищает любителей спокойного досуга вдали от цивилизации. Несмотря на то, что река протекает далеко от населенных пунктов, возле некоторых ее озер находятся заброшенные деревушки, на базе которых можно разбить лагерь и отдохнуть «дикарем».

Особенности сплавов

Те, кто собирается впервые преодолевать Охту или имеет мало опыта в сплавах, должны учитывать некоторые особенности прохождения маршрута. Это необходимо, в первую очередь, в целях безопасности, во-вторых, минимизирует вероятность непредвиденных неприятных ситуаций и, в-третьих, гарантирует получение только положительных эмоций от сплава. В связи с особенностями структуры реки некоторые ее пороги перед прохождением нужно предварительно осмотреть. К таким участкам относятся следующие: