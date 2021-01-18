Всего в 26 км от Петрозаводска на живописном берегу залива Ялгуба Онежского озера находится место, где можно оценить сказочные заснеженные ландшафты Карелии и активно провести время. Это «Ялгора» − горнолыжный курорт и центр отдыха для всей семьи.

На склоне с перепадом высот до 100 м оборудовано несколько трасс с различным уровнем сложности. В комплексе есть современный подъемник, прокат инвентаря и прочая инфраструктура. Поэтому каждые выходные сюда едут сотни людей, чтобы весело и с пользой для здоровья провести время с семьей и друзьями.

История курорта

Название курорта происходит от слова «яло», которое в переводе с вепсского означает «большой». По задумке основателей курорта имя центра «большая гора» имеет два значения. В прямом смысле, гора, на которой расположены трассы, действительно высока – около 122 м над уровнем моря. Также название отражает большой потенциал, которым обладает курорт «Ялгора»: Карелия – уникальный регион с не раскрытыми до конца возможностями.

Курорт находится близ старинной деревни Ялгуба на берегу одноименного залива Онежского озера. Поселение окружают холмы высотой более 100 м – остатки древних вулканов. Не случайно именно здесь в 2014 году появился «Ялгора», горнолыжный курорт: Петрозаводск еще в советское время был одной из баз подготовки спортсменов для отечественной сборной.

В 1960-е годы гора напротив села Ялгуба стала превращаться в горнолыжный центр. Инициатором и непосредственным участником строительства спортивной базы стал тренер Виталий Алексеевич Выборнов. Было подведено электричество, были проведены взрывные работы, склон выровняли. В 1970-е годы на трассе появился подъемник, спустя десять лет – дорога к курорту. К 1990-м годам в комплексе были построены трассы для слалома-гиганта, проводились соревнования республиканского уровня.

За время существования центра подготовки В. А. Выборнов воспитал не одно поколение горнолыжников. Он мечтал развивать базу. Он со своим другом, тренером сборной по лыжным гонкам, верили, что горнолыжный курорт «Ялгора», благодаря рельефу местности, может стать местом проведения соревнований по равнинным лыжам международного уровня. После смерти Виталия Алексеевича в 2009 году было много попыток сохранить комплекс. Но постепенно база пришла в упадок.

В 2012 году известный сноубордист Дмитрий Вайткус предложил принципиально новый проект спортивно-туристического комплекса «Ялгора».

К февралю 2014 года строительство было завершено.

«Ялгора» − горнолыжный курорт с широкими перспективами

Сейчас «Ялгора» − горнолыжный курорт, место для любителей активного отдыха. В планах основателей комплекса продолжать его развитие как спортивного центра для обычных людей, катающихся на лыжах для удовольствия.

Второе направление деятельности – формирование на основе «Ялгоры» многофункционального комплекса, создание условий для тренировок профессиональных спортсменов и проведения соревнований самого высокого уровня.

Согласно плану, здесь будут работать следующие комплексы:

горнолыжный;

лыжный;

биатлонный;

трамплинный;

сноуборд-парк;

фристайл-центр.

Поскольку центр является круглогодичным, здесь будут развивать базу водных видов спорта, в том числе парусного.

Третьим направлением работы «Ялгоры» станет подготовка олимпийского резерва. Для этого планируется строительство детской школы-интерната.

Привлечение путешественников из других частей России – еще один важный аспект, в котором будет развиваться курорт «Ялгора»: Карелия – традиционно туристический регион. Спуск на лыжах и сноуборде могут быть интересным и во многом неожиданным вариантом времяпрепровождения для тысяч туристов.

Склоны и инфраструктура

В центре семейного отдыха оборудованы пять трасс:

120-метровая учебная – для новичков;

зеленая, длиной 800 м – для начинающих;

красная, протяженностью 600 м – для любителей;

черная, протяженностью 450 м – для профи;

трасса для беговых лыж.

На гору гости попадают на подъемнике с 4-местными креслами. На территории «Ялгоры» работает биатлонный комплекс, трамплины, фристайл-центр. Посетители могут арендовать экипировку. Открыто панорамное кафе.

Сезон катания на лыжах длится с ноября по апрель.

Цены на 2021 год

Подняться на гору могут не только спортсмены, но и обычные любители красивых видов. Для таких посетителей экскурсионный билет на подъемник стоит 250 рублей в одну сторону.

Для тех, кто планирует покататься, существует два вида абонементов: почасовые и по количеству подъемов. Для детей 5−12 лет продаются отдельные билеты. Малышей до 5 лет можно провозить на подъемнике бесплатно.

Для занятий на учебной трассе можно приобрести только почасовые абонементы.

Стоимость почасовых билетов:

с понедельника по пятницу − 400, 450, 550, 600 р. за 1,2,3, 4 ч. соответственно; в выходные – 450, 550, 700, 750 р.;

детский с понедельника по пятницу − 300, 400, 450, 500 р. за 1, 2, 3, 4 ч. соответственно; в выходные − 350, 450, 500, 550 р.

Стоимость абонементов на определенное число подъемов:

1 подъем – 600 р. независимо от возраста;

5 – 350 р., детский − 300 р.;

21 – 1000 р., детский – 600 р.;

28 – 1300 р., детский – 800 р.

С 1 по 10 января действует ограничение по времени. В этот период можно купить только почасовые билеты по цене:

500, 650, 800 р. за 1, 2, 3 ч. соответственно;

для детей – 400, 500, 550 р.

Стоимость первого часа проката полного комплекта лыжной экипировки:

с понедельника по пятницу − 440 рублей, для детей – 270;

в выходные и праздничные дни − 700 рублей, для детей − 360.

Прокат снаряжения сноубордиста за первый час стоит:

с понедельника по пятницу − 500 рублей, для детей – 300;

в выходные и праздничные дни − 700 рублей, для детей – 320. Информация о режиме работы и ценах регулярно размещается на сайте комплекса.

Как добраться

Доехать из Петрозаводска можно на автомобиле. Дорога займет около 40 минут. Следует ехать по маршруту: ш. Соломенское − ш. Ялгубское – ш. Пиньгубское шоссе.

Из столицы Карелии в сторону «Ялгоры» также ходят автобусы.