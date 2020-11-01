На севере Карелии расположился уникальный живописный водоем с бесконечной водной гладью. Если посмотреть на озеро Куйто на карте, видно, что оно состоит из трех водных объектов — Верхнего, Среднего и Нижнего. За особый нрав озера карелы прозвали его «дедушкой Куйто». Таким образом, сравнивая периодические штормы и волнения с ворчанием старого деда.

Общая информация об озерах

Озерная группа вытянута дугой на 140 км. На длинной 8-километровой перемычке между Верхним и Средним расположилось небольшое озеро Алаярви. А на водном пути между Средним и Нижним стоит поселок Луусалми. С возведением плотины на реке Кемь озера Нижнее Куйто и Среднее Куйто стали водохранилищами. И долгое время использовались для сплава древесины. В зимнее время озера замерзают. Это происходит примерно в ноябре, а таянье льда обычно приходится на последний месяц весны. Хотя летом водоем прогревается до 200С и более градусов, температура у дна остается достаточно низкой — около 100С.

Среднее озеро Куйто

Крупнейший водоем группы — озеро Среднее Куйто, занимает территорию 275,7 кв. км. Его ширина доходит до 12 м, а длина — до 42 км. Уровень воды этого природного объекта почти на 100 м выше морского. Средняя глубина составляет около 11 м, а наибольшая доходит до 34 м. При этом во время паводка отмечается увеличение уровня воды практически на 1 м. Озеро-по настоящему впечатляет. Это и бесконечные просторы, и извилистое побережье с небольшими заливами, и густые хвойные посадки. Берега водоема крайне разнообразны. С севера они нависают высокими скалами, а с юга простираются низкими заболоченными участками с тростником и осокой.

Дно озера — неровное, с частыми перепадами рельефа в виде гряд и порогов. Благодаря многочисленным выходам руды вода имеет коричневатый оттенок. Подобные участки чередуются с илистыми и песчано-илистыми. Высокая прозрачность воды позволяет летом видеть на глубину до 3 м, а зимой до 5 м.

Интересные особенности

Этот завораживающий водный объект стал героем нескольких легенд. Одна из них гласит, что столетия назад черт переходил через пролив Елмонен и нес множество камней. Под весом груза берестяной короб порвался, и его содержимое рассыпалось в воду. С той поры между озерами Верхнее Куйто и Среднее Куйто и появился ряд островков и небольших камней.

В другой легенде упоминается пролив Луусалми между Средним и Нижним озерами. Карельское название «пролив костей» было получено в память о битве со шведами, после которой победители-карелы возвели мост из костей врага и захватили его столицу.

Чем заняться и как отдохнуть на озерах?

Туристов здесь ждут музеи — краеведческий и «Рунопевцев». А также интересные этнографические экскурсии и знакомство с местным бытом и кухней. На базах отдыха организован прокат разного инвентаря и снаряжения. В зависимости от сезона можно взять лодку, велосипед, катамаран, лыжи, сани или даже снегоход.

Также организуются прогулки на катерах, весельных или моторных лодках. Приезжие могут посетить острова озера, гору Кивакка и водопады Кумо и Киваккакоски. Летом сюда приезжают фанаты виндсерфинга, а также любители водных лыж и вейка.

Озеро Куйто Карелия: рыбалка

По мнению многих, одно из основных достоинств озера Куйто — рыбалка. Здесь водится самая разная рыба — от лосося до ряпушки, от сига до корюшки и т.п. При необходимости можно воспользоваться прокатом снаряжения на базе отдыха. Или же отправиться на организованную рыбалку на катере. Во время нее опытный инструктор откроет все секреты местного лова и покажет самые рыбные места.

Как добраться до места?

Автомобилем доехать до водного объекта довольно просто. Он удален от Петрозаводска на 530 км, а от северной столицы России на 950 км. Нужно следовать по трассе М18, после чего повернуть налево на Кемь по автодороге А135 и двигаться до поселка Калевала. При подъезде с северной стороны, поворот на Калевалу нужно делать у поселка Тунгозеро. Далее идет 81 км грунтовой дороги, состояние которой меняется в зависимости от погоды. Удобно воспользоваться и железнодорожным транспортом. При этом подойдет любой поезд в направлении Мурманска, останавливающийся на станции Кемь. Отсюда туроператоры организуют трансферы до Калевалы. Также по маршруту ходит рейсовый автобус.