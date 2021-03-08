Для любителей активного отдыха сплав в Карелии – это всегда незабываемое приключение, заряжающее эмоциями и впечатлениями на год вперед. Этот удивительный регион славится разнообразными ландшафтами, созданными древними вулканами и ледниками. Благодаря перепаду высот и своеобразному рельефу на карельских реках встречается множество порогов и водопадов. А дикие берега покрыты густыми лесами.

Здесь разработаны маршруты для любителей водного туризма любого возраста и уровня подготовки. Поэтому сплав по рекам Карелии для многих стал излюбленным способом провести выходные или отпуск в кругу друзей или с семьей.

Сплавы в Карелии: особенности и виды

Осуществить сплав в Карелии можно на судах трех основных типов. Они различаются вместимостью, способностью к маневрам и рассчитаны на преодоление разных водных маршрутов. Рафт может вместить до 8−12 человек. Благодаря своей конструкции он отличается устойчивостью и маневренностью. Рафт позволяет легко пройти и по самым бурным потокам, и по спокойным участкам. Этот тип судна идеален для детей и взрослых, опытных и новичков. Поэтому рафтинг в Карелии – наиболее популярный вид сплава.

Катамаран − двухкорпусное судно. В каждом надувном отсеке размещается по 1-2 человека. Устойчивая конструкция катамарана позволяет ему проходить самые сложные препятствия.

Байдарка – легкая лодка для 1−3 гребцов. Она может быть каркасной или надувной. Судно очень маневренное, предназначено для преодоления узких проток и бурлящих порогов. Поскольку в республике часто встречаются подобные места, сплав в Карелии на байдарках также очень популярен.

По мере продвижения туристов по маршруту характер реки может меняться от стремительного потока до размеренного течения. Поэтому зачастую предусматривается использование нескольких судов: одни участки пути лучше преодолевать только на катамаранах и рафтах, другие − проходить на байдарках.

Активный сплав на катамаранах и байдарках, а также рафтинг в Карелии в основном начинается в конце мае. В этот период реки полноводны, но и более опасны. Поэтому новичкам следует быть крайне осторожными. Обычно в начале сезона сплавляются профессионалы и опытные любители.

В остальное время существует множество маршрутов и активных туров, среди которых найдется подходящий и для начинающих гребцов, и для экстремалов.

Шуя

Для новичков и любителей непродолжительных походов подойдет сплав на рафтах и сплав на катамаранах по р. Шуя. Река находится на юге республики. Добраться до нее из столицы Карелии и других регионов достаточно просто.

Маршрут стартует недалеко от Петрозаводска. Его можно завершить в течение одного дня, что удобно для тех, кто едет в Карелию на уикенд. Еще одно преимущество этого направления − на реке множество длинных простых участков, которые способен осилить любой желающий. Поэтому для детей и туристов - любителей рыбалки в Карелии, только осваивающих сплав по рекам Карелии, Шуя считается идеальным местом.

Для более опытных сплав река также будет интересна, особенно в мае. Здесь встречаются пороги повышенной сложности - 3-4 категории.

Уксунйоки

Это река, которую также называют Укса, протекает в южной части Карелии. Существуют маршруты, предполагающие сплав по Шуе, а затем по Уксе.

В отличие от Шуи, Уксунйоки более порожиста, пользуется популярностью среди туристов-экстремалов. Основные сложные препятствия до 4 категории находятся в нижнем течении. Сплавляться по реке следует в конце весны и начале лета, так как затем она мельчает и становится практически не проходимой. Из-за бурного течения река не располагает к походам с детьми. Существует возрастное ограничение для туристов, осуществляющих сплав, − не моложе 16 лет.

Точки старта сплава находятся примерно в 170 км от Петрозаводска. Оптимальным является 40-километровый маршрут. Его можно пройти не более чем за три дня. Поэтому его можно посоветовать тем, кто не планирует задерживаться в Карелии надолго.

Суна

Суна − самая длинная река Карелии. Ее исток находится в озере Кивиярви, устье – в Онежском озере. Берега низкие и заболоченные. Однако вдоль русла расположено множество удобных мест для стоянок.

На Суне около 50 порогов. В 27 км от устья находится самый известный равнинный водопад Карелии Кивач. Пороги не сложные, даже байдарки проходят их без труда. Поэтому маршрут подходит для начинающих. Обычно программы туров рассчитаны на отдых всей семьей. Они предполагают короткие дневные переходы, где сочетаются порожистые отрезки и отдых на плесах и озерах. На оборудованных стоянках можно порыбачить, искупаться, поиграть в спортивные игры и даже сходить в туристскую сауну. Такие развлечения на фоне «дикой» карельской природы и вечерние посиделки у костра за вкусным ужином запомнятся надолго. Если сплав кажется вам слишком экстремальным занятием, рекомендуем выбрать одну из наших туров в Кивач. Впечатлений будет не меньше.

Кереть

Кереть находится на севере Карелии. Протяженность реки 80 км. Она впадает в Керетскую губу Кандалакшского залива Белого моря. Часто программы походов включают выход в море. Самые популярные маршруты начинаются на озере Безымянном. До точки старта из Москвы можно добраться на поезде за сутки. В период сплавов с конца июня до конца августа Кереть очень живописна. Это горно-таежная полноводная река с плавными перепадами высот. Она проходит через несколько цепочек озер.

Отправляясь в поход, следует рассчитывать на насыщенную программу продолжительностью не менее недели. Туристы успевают насладиться видами на воду и берега, покрытые хвойными лесами. В конце лета никто из путешественников не возвращается из похода без грибов и полезных северных карельских ягод − морошки, черники, голубики.

Кемь и Чирко-Кемь

По реке Кемь и ее притоку Чирко-Кемь проходят интереснейшие спортивные маршруты с множеством порогов различной категории сложности. Обычно сплав начинается близ урочища Андронова Гора и завершается у озера Юшкоярви. До точки старта можно доехать на поезде из Санкт-Петербурга за 13 часов, из Москвы – за 21.

Другой вариант – старт от деревни Юшкозеро и продвижение по Кеми. Она более полноводна, не очень глубока – до 3 м. В самом широком месте расстояние между берегами составляет около 200 м. По течению встречается множество ГЭС.

На берегах Кеми и Чирко-Кеми растет сосновый лес, местами перемежающийся болотами, – настоящий рай для любителей пособирать грибы, морошку, клюкву, бруснику.

Кемь имеет особенность – ее вода темная, видимость не превышает 5 м. Ниже по течению рыбаки могут рассчитывать на хороший улов. Здесь водится щука и окунь, у порогов можно поймать хариуса.

Сплавы осуществляются все лето.

Пистайоки

Писта, или Пистайоки, протекает по экологически чистой территории близ российско-финской границы. Ее особенностью является отдаленность от населенных пунктов и баз отдыха. Маршрут проходит по красивейшим «диким» местам с девственной природой.

Обычно по Пистайоки сплавляются на катамаранах и рафтах. Так как путь пролегает через множество карельских озер, туристы имеют возможность порыбачить.

Сплав занимает продолжительное время – 7 дней и более, подходит как экипажам с опытом, так и новичкам. Для туристов с начальным уровнем подготовки предусмотрены рафты с мотором, так как на реке придется преодолевать сложные пороги, из которых не так просто выгрести.

Как и на Керети, сезон начинается здесь ближе к середине лета и продолжается до конца августа. Добраться до стартовой точки маршрута можно на поезде.

Вама и Водла

Река Водла и ее приток Вама расположены в Пудожском районе на юго-востоке Карелии. Сплав по ним считается один из самых динамичных. Маршрут начинается на территории Водлозерского национального парка, проходит через каскад порогов, разделенных небольшими спокойными участками. Несмотря на быстро сменяющуюся картину за бортом, сплав не относится к сложным, пройти его по силам даже детям.

Чтобы добраться до Водлы, необходимо доехать до старинного города Пудож, находящегося на трассе А-119 «Вологда− Медвежьегорск». Из Санкт-Петербурга путь пролегает через Подпорожье и Вытегру, из Вологды – через Вытегру, из Петрозаводска – через Медвежьегорск.

Можно воспользоваться общественным транспортом: из Петрозаводска в Пудож ходят междугородние автобусы.