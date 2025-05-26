Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

от 175 000 ₽ за взрослого
Загрузка актуальных дат...
25.05–31.08сезонность
111 отз.
Программа Гостиницы Стоимость Отзывы Даты В подарок
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 9
    Ночей: 8
  • Тур начинается: Сортавала, 08:30 (Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, есть возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты)
  • Тур заканчивается: Кемь, 19:00
  • Что включено: 9 завтраков, 9 обедов, 4 ужина (2 - в Сортавала, 1 - на базе отдыха, 1 - в Кеми), мастер-класс по калиткам, работа экскурсовода, проживание в гостиницах, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, проезд на метеорах на о.Кижи и о.Валаам, проезд на теплоходе на Соловки, катание на катере по Ладожским шхерам.
  • Что посетим: Кижи, Валаам, Соловки, Беломорские Петроглифы, Рускеала, Водопад Кивач, Сортавала, Марциальные воды, Гора Сампо, Вулкан Гирвас, Медвежьегорск, Водопады Ахинкоски, Ладожские шхеры, Петрозаводск
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур по всей Карелии на 9 дней: Кижи, Валаам, Соловки и еще 50+ достопримечательностей.

Карелия – край, который должен посетить каждый. Кижи, Валаам, Соловки – три острова, три главных достопримечательности Карелии, которые мы объединили в туре «Жемчужное ожерелье Карелии».

На каждую из 3 частей Карелии мы отводим по 3 дня. Благодаря правильно выстроенной логистике тура, который начинается из города Сортавала, а заканчивается в городе Кемь, за 9 дней вы также посетите и другие, может быть, не такие раскрученные, но не менее интересные объекты, среди которых: старинный шведско-финско-русский город Сортавала, невероятная галерея резных картин из дерева Кронида Гоголева, настоящая средневековая крепость-музей эпохи викингов «Svartbjornborg», карельские Фьорды - Ладожские шхеры с прогулкой на катере, древнее городище – гора Паасо, самый посещаемый и пожалуй красивый туристический объект Карелии - Горный парк – мраморный каньон Рускеала, концерт национального ансамбля, град Петра Первого - Петрозаводск, уникальный арт-объект Долина Зайцев, первый российский курорт Марциальные воды, древний вулкан Гирвас, один из самых больших равнинных водопадов Европы - Кивач, форпост Беломоро-Балтийского канала - Медвежьегорск, и конечно же - объект ЮНЕСКО - Беломорские Петроглифы. На десерт - невероятные Соловки с Кремлем, лабиринтами, скитами.

Для Вашего удобства - комфортабельные гостиницы в Сортавала, Петрозаводске, Кеми и на Соловках. Обеды и завтраки включены в стоимость каждого дня тура. Ужины в дни, где с ними есть сложности - в городе Сортавала, в первый день по прибытию в Петрозаводск после дальней дороги (с изюминкой - на базе в сосновом лесу на берегу быстрой реки Шуя) и в городе Кемь. В самом Петрозаводске и на Соловках - с ужинами проблем нет, вокруг огромное количество столовых, кафе и ресторанов на любой вкус и бюджет.

На острова попадаем на метеорах и на теплоходах, ведь это максимально безопасный способ "по воде". По суше передвигаемся на большом и новом автобусе с откидным сиденьями, климат-контролем, юсб-разъемами и прочими благами совеременных автобусов. Места в автобусе закрепляются при бронировании и сохраняются на весь период тура.

Тур «Жемчужное ожерелье Карелии» - наш главный тур, гордость Золотого кольца Карелии и луареат всероссийской премии Маршрут Года. Он идеально сбалансирован, не имеет ночных перездов, построен с учетом большого количества времени на осмотр достопримечательностей без спешки и действительно охватывает всю Карелию.

Ну, что готовы к главному приключению лета? Тогда давайте представим, что оно уже началось. Поехали!

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Сортавала 160В с прибытием в 8:19. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях. Он идет из Москвы, в т.ч. через Петербург.

Обратно уезжаем из города Кемь. Наиболее быстрый и оптимальный способ - отправиться в Петербург на фирменном поезде Мурманск-Санкт-Петербург Посмотреть расписание и купить билет Если не хотите добираться до Москвы с пересадками - придется подождать ночного поезда Мурманск-Новороссийск, он идет в ночь уже следующего дня (условно если тур заканчивается 7 июня, то билет покупаем на поезд в 02:00 часа ночи уже 8 июня (расписание меняется, время условное, но всегда уже после полуночи). Посмотреть расписание и купить билет на поезд Мурманск-Новороссийск

День 1. Святой остров Валаам и старинная Сортавала

8:20 - встреча группы и сбор на ЖД вокзале города Сортавала (Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, имеется возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты). 8:40 - завтрак в кафе. 9:10 - 10:50 - обзорная экскурсия по городу Сортавала с посещением основных достопримечательностей города. 11:00 - отправление на метеорах на остров Валаам. 11:50-16:50 - прибытие на Валаам, обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря, выступление мужского хора, обед в монастырской трапезной. 16:50 - 17:50 - обратный путь на метеоре в Сортавала. 18:15 - заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.

Добро пожаловать в Карелию! Наше путешествие начинается с города Сортавала. Наш гид встретит вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ж/д вокзал Сортавала. Начиная с 8 утра, здесь

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День 2. Ладожские шхеры на катерах, галерея Кронида Гоголева, крепость-музей Викингов - Бастионъ, древнее городище - гора Паасо!

9:00 - завтрак в гостинице. 9:30 - 11:30 - экскурсия на катерах по Ладожским шхерам с выходом на самый большой и высокий остров в системе сортавальских шхер. 11:45 - 12:45 - посещения галереи Кронида Гоголева. 13:00 - 13:40 - обед. 14:00 - 16:00 - экскурсия в крепость-музей Викингов "Бастионъ". 16:00 - 18:30 - экскурсия на гору Паасо с панорамными видами и в Парк Ваккосалми (гора Кухавуори). 18:30 - отдых в гостинице, ужин.

С добрым утром, дорогие гости! Завтракаем и отправляемся в место невероятной красоты - прогулка на катерах по Ладожским шхерам.

Северное Приладожье – совершенно необычный, самобытный и безумно живоп

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День 3. Ретропоезд, мраморный каньон Рускеала и водопады Ахинкоски

8:45 - завтрак, освобождение номеров в Сортавала; 9:30 - отправление на Рускеала на автобусе, желающие могут поехать на ретропоезде (10:05 ЖД Сортавала - Рускеала, поезд прибывает на каньон в 11:20, для гостей будет проведена полная экскурсия, но свободного времени будет на 35 минут меньше, чем у гостей, которые едут на автобусе); 10:45 - прибытие на Рускеала, обзорная экскурсия (1,5 часа), свободное время; 14:15 - обед; 14:45 - посещение водопадов Ахинкоски; 20:30 - ужин, заселение в гостиницу в Петрозаводске.

С добрым утром! Впереди нас ждет удивительная Карелия! Позавтракали – в путь!

Мы отправимся на одну из главных жемчужин Карелии — мраморный каньон Рускеала, Все желающие могут отправиться туда на рет

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День 4. Мастер-класс по калиткам, столица Карелии - Петрозаводск, интерактивная программа "Вселенная Калевала" и концерт национального ансамбля

10:00 - мастер-класс по калиткам; 12:00 - большая обзорная экскурсия по Петрозаводску; 14:00 - обед; 15:00 - выставка "Вселенная Калевала"; 17:00 - концерт национального ансамбля Кантеле; свободное время и отдых.

Завтракаем в гостинице и отправляемся на вкусный мастер-класс по выпечке национальных пирожков - калиток.

Во время мастер-класса Вы узнаете про особенности национальной карельской кухни, самостоятел

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День 5. Жемчужина русского Севера - остров Кижи

Завтрак в гостинице; 9:30 - сбор на речном вокзале (20 минут пешком от гостиницы); 10:00 - отправление на Кижи; 11:30-15:30 - экскурсия и свободное время на Кижах; 17:00 - прибытие на речной вокзал Петрозаводска; самостоятельная прогулка до отеля. 18:00 - поздний обед в гостинице.

С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – дивный остров Кижи.

Мы пройдем по красивейшей набережной на реч

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День 6. Золотое кольцо Карелии с посещением водопада Кивач

Завтрак в гостинице. 9:00 - отправление на экскурсию, Посещение долины Зайцев, горы Сампо, первого российского курорта Марциальные воды, древнего вулкана Гирвас. 14:15 - обед; 14:45 - 16:15 Кивач. 17:30 - прибытие в Петрозаводск.

Доброе утро, дорогие путешественники. Что вам снилось? Надеемся, все красоты, увиденные за последние 5 дней. Впереди нас ждет экскурсия «Золотое кольцо Карелии».

Мы посетим пять крупнейших достоприме

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День 7. Заонежье, Беломорканал и петроглифы

7:30 - отправление из Петрозаводска; 10:00 – экскурсия по Медвежьегорску, шлюзу ББК в Повенце, поездка к урочищу Сандармох; 13:00 – обед; 16:45 – экскурсия по комплексу Беломорских петроглифов; 22:00 - ужин, размещение в гостинице в г.Кемь

На севере Карелии у самого Белого моря на гранитных скалах выбиты уникальные свидетельства жизни древних людей – петроглифы. Сегодня совершим путешествие в мир наскальных рисунков, рассказывающих о жи

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День 8: Соловецкий Кремль и экскурсия на Секирную гору

6:45 – завтрак; тяжелые вещи оставляются в камере хранения; 08:00 – отправление на теплоходе на Соловки; 10:00 – прибытие на Соловки, встреча с гидом, экскурсия по поселку; 11:00-13:00 - экскурсия по Соловецкому Кремлю; 13:30 – обед, размещение в гостинице; 15:00 - экскурсия на гору Секирную; возвращение в поселок; самостоятельный ужин.

С утра нас ждет ранний завтрак в гостинице и трансфер на причал в п.Рабочеостровск. Отсюда на теплоходе отправляемся в двухчасовое плавание по Белому морю.

**Просим оставить основной багаж в

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День 9. Заяцкий остров и экскурсия по поселку Соловецкий

07:30 – завтрак в гостинице; 08:30 – экскурсия по поселку Соловецкий; 10:00 - экскурсия на Большой Заяцкий остров; 13:30 – обед; свободное время: посещение музеев, сувенирных лавок, водорослевого магазина; 15:20 – сбор на причале, получение вещей, посадка на теплоход; 16:00 – переход на теплоходе в Рабочеостровск; 18:00 – прибытие в г.Кемь и трансфер на ж/д вокзал.

Наступил завершающий день нашего путешествия. Завтракаем в гостинице и отправляемся на экскурсию по поселку Соловецкий. Уже знакомый нам гид расскажет об истории поселения и его современной жизни,

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Гостиницы
Соловки Кемь Сортавала

Номера эконом-класса п. Соловецкий

Соловецкий архипелаг — это группа островов в Белом море. Доставлять сюда грузы и питание очень дорого. Кроме того, здесь очень короткий туристический сезон и остров не избалован хорошими и качественными гостиницами.

Тем не менее мы обеспечим Вам теплое и комфортное размещение в номерах эконом-класса в поселке Соловецкий. Эконом-класс означает, что, возможно, удобства (душ и туалет) будут находится «на этаже».

Вы разместитесь в одной из этих гостиниц: Варяжский хутор, Соловецкая слобода, Соловки Отель.

Стандартные номера с удобствами в гостинице г. Кемь

Север Карелии знаменит своей дикой природой и практически безлюдными местами. Гостиница в Кеми не сравнится с «фешенебельным» Петрозаводском, но здесь тепло и в каждом номере есть душ и туалет.

Сортавала

Сортавала - небольшой и уютный город на берегу Ладожского озера. Вы разместитесь в одной из этих гостиниц: Ладога, Сортавала, Пийпун Пиха, Каунис.

Достопримечательности
Кижи
Кижи - остров на севере Онежского озера, где расположен один из крупнейших музеев под открытым небом...
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Валаам
Валаам - крупнейший и самый знаменитый карельский монастырь, а также красивейший заповедный уголок, ...
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Соловки
Соловки территориально расположены в архангельской области, но удобнее всего добираться до них из Ка...
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Беломорские Петроглифы
# Беломорские Петроглифы Это уникальный образец искусства каменного века, который можно увидеть все...
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Рускеала
Рускеала - самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видам...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Сортавала
Сортавала - небольшой уютный город в южной Карелии на берегу Ладожского озера. Отсюда многие отпра...
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Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
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Гора Сампо
Гора Сампо - небольшая скала, названная так в честь мельницы из карельского эпоса Калевала. Со скалы...
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Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас и его жерло - одно из самых живописных мест в Карелии. Благодаря застывшим лавовым пот...
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Медвежьегорск
Медвежьегорск - небольшой город на севере Онежского озера, откуда начинается дорога в Заонежье. ...
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Водопады Ахинкоски
# Водопады Ахинкоски Ахинкоски – популярная достопримечательность среди туристов. Это совокупность ...
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Ладожские шхеры
# Ладожские шхеры Эти карельские «фьорды» – одно из самых популярных мест для туристических фотосес...
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Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (111)
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Покупала путевку с 21.08.22 по 30.08.22 с заездом на Соловки. Я в полном восторге! Нам очень повезло с погодой и мы попали и на Кижи, и на Валаам, и на Белое море на Соловки! Надо быть готовым, что если будет шторм на воде, а предстоит плыть по Онежскому озеру, Ладожскому озеру и Белому морю, то возможны изменения в программе тура. Но повторюсь, что нам повезло с погодой и мы везде побывали! Тур сбалансирован оптимально, достаточно активный, выспаться не получится точно, все выезды ранние)) Но за 10 дней мы побывали в разных регионах Карелии, от Вепской деревне Шелтозеро, до острова Соловки в Белом море. Это удивительные по красоте места!!! Гиды у нас менялись, сопровождали Анна или Андрей, мне было очень комфортно! Им отдельное спасибо и низкий поклон!!! Автобусы в основном новые, очень комфортные, водители профессионалы. Гостиницы хорошие, в Петрозаводске Северная, прямо очень понравилась всё, в Сортавале конечно на троечку, но там одна ночь, не заметила даже), на Соловках тоже всё хорошо! Кормят везде вкусно, ужинала всего пару раз, так как часто был поздний обед. У нас была большая группа, 39 человек, но всех так распределяли гиды, что мы друг друга не видели) в целом мой отдых удался на пять с плюсом! И я благодарна за него сотрудникам Золотого Кольца Карелии! Всё понятно, доступно и главное очень грамотно организовано!!! Спасибо большое!!! Ещё не раз буду обращаться сама и однозначно рекомендовать друзьям и знакомым!!! Приезжайте в Карелию - это сказочные места!!!

Огромное спасибо Вам за прекрасный тур Жемчужное ожерелье Карелии, отдыхали с 24 по 30 июля 2022 г. Профессиональный и очень заботливый экскурсовод Анна всегда учитывала все пожелания своих гостей старалась максимально показать все возможные достопримечательности. Очень насыщенная познавательная программа включающая в себя не только историю и культуру Карелии но и красоты природы, жизнь людей и особенности кухни. Отдельное спасибо за сплав по реке, увлекательное приключение с возможностью отдыха на природе. Хорошая гостиница с чистыми уютным номерами и хорошими спальными местами, что очень радовало и давало возможность хорошо отдохнуть после насыщенного дня. Большое спасибо агентству за чудесный незабываемый отдых. Житенева Ирина. Воронеж.

Жемчужное ожерелье Карелии с 23 по 29 августа 2020 г.

Благодарим турфирму "золотое кольцо Карелии" и Анну Белан за замечательный отдых и знакомство с удивительной Карелией. История, культура, геология, биология, зоология, архитектура этого края поражают богатством, разнообразием и красотой.

Эрудиция, интеллигентность, забота и любовь ко всему о чем говорит Анна, сделали наше путешествие незабываемым.

Кто знает, может мы еще захотим посмотреть на Карелию зимой, но сделаем это обязательно с вами!

Жемчужное ожерелье Карелии 23.08 -01.09.2020 Огромное спасибо за прекрасное путешествие. Тур был организован просто замечательно. Красота удивительной Карелии, показанная замечательным, эрудированным, внимательным гидом Анной, просто поразила нас.

Здравствуйте, уважаемые. Хочу сказать вам, вашей компании, огромное спасибо за тур . Как же нам повезло с выбором!!! Прекрасная организация , замечательно продуманная логистика тура. Конечно же, главное спасибо нашему замечательному гиду-Анне Белан. Удивительный человек, знающий, горячо влюбленный в свой край , дарящий в полной мере нам нам эту любовь и заражающей ею, "вот и теперь мы никак не могли не влюбиться, как не любить несравненные эти края".

Такие кадры на вес золота, берегите ее и поощряйте. Она знающая, внимательная, заботливая, стремящаяся сплотить такой непростой и большой коллектив. Правильный и грамотный русский язык и энциклопедические знания, а главное, конечно, вдохновенная любовь к своей родной земле, краю-вот ее главные достоинства.

Мы остались завороженными, вдохновленными и счастливыми, побывав в вашем крае в такое непростое время. Но мы в Карелии забыли о пандемии, о суете наших городов, о работе, расслабились и просто восхищались красотой вашего края. Спасибо вам огромное, еще раз. "Долго будет Карелия снится"!!!

“Жемчужное ожерелье Карелии» Недавно вернулась из Карелии из тура «Жемчужное ожерелье». Как приятно было выбраться куда-то из дома после пандемии. Нервное ожидание, проблемы с билетами, неизвестность. Особую благодарность хочу выразить менеджеру Виктору, который профессионально выполнял свою работу, искал новые идеи, все время был на связи, успокаивал и заверял, что все будет хорошо. Несмотря ни на что нам удалось найти самое лучшее решение, а ведь я уже хотела отказаться( сейчас с ужасом думаю, чего могла лишиться).

Карелия превзошла все мои ожидания! Нам дважды повезло: с прекрасной погодой( все 10 дней светило солнце, а на Соловках так и вообще умудрились обгореть) и великолепным гидом- Анной Белан. Профессионал в своём деле, краевед, геолог, этнограф, мастерица на все руки. Каждый день мы возвращались уставшие, веселые, со счастливой улыбкой на губах и полными карманами камней( а ведь что такое Карелия? Камень, речка, лес и я :))

Вдохновляющая, местами дикая, нетронутая природа, доброжелательные вепсы и карелы, намоленные веками святые места,- все это навсегда останется в моем сердце. Да, долго будет Карелия снится!

Жемчужное ожерелье Карелии

Огромное спасибо турфирме "Золотое кольцо". Ездила с 2 детьми в тур с Соловками. Все везде по графику, накладки были только из-за карантина и штомов на Ладоге. Ребята старались все исправить максимально удобно для нас. Гостиницы и в Петрозаводске и по программе отличные. Транспорт удобный. На все просьбы получали только согласие. Гиды разговорчивые и знающие. Рекомендую и тур и компанию

О-о-очень насыщенная программа при адекватных нагрузках. Было интересно всем от детишек до пожилых участников тура.

Несмотря на то, что группа очень большая, было много милых, веселых, душевных моментов. Несомненные плюсы: новый автобус и хороший отель в Петрозаводске (удивительный город — на набережной в него влюбляются все и сразу).

Минус — трудный дневной переезд Петрозаводск — Кемь. Анна — отдельная жемчужина в этом ожерелье — действительно любит и знает свой край. Особое спасибо Семену за сплав! Нам повезло с группой и погодой. На память — отличные фото и воспоминания!

Золотое кольцо Карелии, 25.08 - 3.09.2019 Тур выбрал на сайте благодаря оригинальному и подробному описанию. Организация и программа тура превзошли мои ожидания. Нас встретили прямо на выходе из поезда, загрузили багаж в автобус и повели на завтрак в ресторан рядом с вокзалом.

А затем началось: интереснейшие экскурсии, вкусные обеды и отличный отель в Петрозаводске. Каждый день был насыщен новыми впечатлениями. Но особую изюминку в тур принесла, конечно, наш несравненный гид - Анна. Особое ей спасибо! За интересные рассказы, тёплое и добродушное отношение ко всем туристам.

Жемчужное ожерелье Карелии. С 14 по 23 июля 2019 г. Сбылась наша мечта, мы побывали в прекрасном уголке нашей Родины - Карелии. Несказанно повезло с тур.фирмой "Золотое кольцо Карелии". В путешествии с 14 по 24.07.2019 восхитила организация тура и её сотрудники с первого дня путешествия и до последнего.

Программа тура очень насыщенная и разнообразная. Удивительная северная природа - реки, озёра, водопады, горный парк и ... не оставляют равнодушными никого. Неизгладимые впечатления от посещения островов Кижи, Валаам, Соловки.

Огромная благодарность сотрудникам, которые организовали такую прекрасную поездку. Директору фирмы Виталию, Андрею и Виктору, водителю Дмитрию. Особая благодарность постоянному гиду Анне.

Анна - это клад знаний, влюбленный в свой край человек, сокровище для фирмы. Внимательная, отзывчивая - просто мама на время путешествия. Такой профессионализм встретишь не всегда.

Повезло нам с фирмой, группой и погодой. Всем сотрудникам тур.фирмы самые добрые пожелания, процветания, здоровья и личного счастья. СПАСИБО ВАМ !!!

Тур "Жемчужное ожерелье Карелии" 28.07 - 06.08.2019г. Тур " Жемчужное ожерелье Карелии" уникальный: красота природы Карелии с ее лесами, реками и озерами, водопадами и каньонами плюс посещение святых мест Кижи, Валаам, Соловки. Я благодарна команде турфирмы "Золотое кольцо Карелии" и ее руководителю Виталию за организацию максимального уровня комфорта в поездках, проживании, питании, насыщенную программу экскурсий.

Особая благодарность нашему гиду Анне Белан за ее любовь к родному краю Карелии, за ее эрудицию и знания, за ее терпение и любовь к нам туристам. За 10 дней мы так много увидели красоты и узнали много из истории нашего государства не только по программе, но и сверх. Эти дни проведенные с Анной не забудутся.

Долго будет Карелия снится, будет снится с этих пор... Все было очень здорово!!!

Жемчужное ожерелье Карелии Давно хотели посетить Карелию, о которой поется в песне, что она долго будет потом сниться, и это оказалось правдой. Тем более, что нам повезло с фирмой "Золотое кольцо" , которую мы выбрали для этого путешествия. Мы были в путешествии с 14 по 24 июля 2019 года.

Нас восхитила организация тура и ее сотрудники с первого дня работы с фирмой. На любой наш запрос развернутый ответ приходил мгновенно в любое время суток. Задолго до путешествия нам прислали рекомендации:что взять с собой, где можно вкусно и недорого покушать, где погулять в свободное от времени тура время, что купить в качестве сувениров.

Редко какая фирма это делает, а это очень здорово быть заранее подготовленным к туру и не искать эту информацию по форумам. Еще мне понравилось в организации этого тура то, что места в автобусе закрепляют по времени оплаты тура.

Во-первых это справедливо, а во вторых это исключает ежедневные штурмы автобуса и выяснение кто где сидел и чьи это места. Это во многом отличный способ исключения распрей и сплочения группы, а группа большая 50 человек и каждый со своим характером и требованиями.. Надо сказать, что нам повезло в этом туре и с фирмой, и с группой, и с экскурсоводами. Тур составлен грамотно, нигде мы не теряли ни одной минуты на простои и ожидания. Всюду, где мы останавливались нас ждали и обслуживали мгновенно и качественно. Автобус новый, водитель профессионал своего дела. Все отели в которых мы останавливались отличные. Наш постоянный экскурсовод Анна не просто много знающий и интересно рассказывающий человек, а еще очень душевный и отзывчивый. Все мы были Танечки, Наташеньки, все наши пожелания решались без промедления. Поэтому в пути ничто нас не напрягало и не отвлекало от путешествия , мы знакомились с историей Карелии, любовались ее красотами, с ее культурой и искусством. И, конечно влюбились в этот чудесный уголок нашей страны, в ее добродушный, отзывчивый, душевный народ. Неизгладимые впечатления получили от посещения Кижей, Валаама и Соловков.

И этой своей любовью мы заразили наших друзей, которые тоже захотели отправиться в это увлекательное путешествие. Ну а мы оставили в Карелии частичку своей души, и до сих пор продолжаем путешествие во сне и поем замечательную песню уже не только голосом, но и душой. "Долго будет Карелия сниться, будет сниться с этих пор остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озер".

Спасибо всем, кто организовывал и сопровождал нас в этом туре! Да, и хочу дать совет тем, кто будет планировать этот очень насыщенный тур, остановитесь на 1-2 дня после тура в Петрозаводске, погуляйте там, где вы еще не гуляли или гуляли, но с группой, посетите национальный музей, музей искусств и дом кукол. Вы получите дополнительные знания и впечатления от этого путешествия!

Золотое кольцо Карелии 15 - 24 июля Хотелось бы присоединиться ко всем отзывам о Вашей фирме, а они только положительные, что совсем не удивительно. 10 дней оказались очень насыщенными, нами были охвачены огромные территории Севера России с его суровыми, но красивейшими местами (Кижи, Кивач, Рускеала, Валаам, Соловки). Программа детально проработана, продуманы остановки, обеды четко в указанное время, размещение в гостиницах разных эпох и архитектурных стилей, особенно впечатлили величественный «Космос» с видом на Онегу и милые уютные домики на Соловках.

Огромная благодарность людям, которые организовали такую масштабную поездку для нашей группы из 50 человек, старались учитывать пожелания и просьбы каждого: директору фирмы Виталию, сопровождающим Андрею и Виктору, водителю Дмитрию. А особая благодарность постоянному гиду Анне Белан. Она опекала всех, много рассказывала о родном крае, демонстрировала народные костюмы и местные рецепты, знакомила с малоизвестными исследованиями о Советско-финской войне и истории Сандармоха, включала видеоматериалы о Соловках и др., мы слушали и пели песни о Карелии, чувствуя себя, действительно, одной командой на протяжении всего путешествия.

Жемчужное ожерелье Карелии, с 30 июня 2019 г. Добрый день всем! В этом году удалось в очередной раз посетить Карелию. Обо всем хочется говорить только в превосходной степени. Тур прекрасно организован, охватывает историю Карелии,культуру и быт малых народов Карелии, изумительную по красоте природу, старинные монастыри.

Окунулись в атмосферу духовности православной веры. Благодарим за все нашего экскурсовода Анну, которая очень интересно, содержательно и с большой любовью рассказывала нам об этом изумительном крае. Думаем что мы еще не раз вернемся в Карелию за новыми впечатлениями.

Жемчужное ожерелье Карелии Даже если человек не был в Карелии, он наверняка уже много слышал о красоте этого края. К большому счастью, мне довелось там побывать.

Огромное спасибо сотрудникам турфирмы "Золотое кольцо Карелии", тем, кто разрабатывал этот маршрут. Очень насыщенная программа, как говорится "ни минуты покоя". Насладились богатыми , карельскими пейзажами, где обилие рек и озёр перемежается с многообразием чарующей глаз растительности.

И во всём присутствует какая- то утонченность и девственность. Посетили мраморный каньон Рускеала, водопады Приладожья, в другрй раз любовались водопадом Кивач. Были в Медвежьегорске, а далее соприкоснулись с совсем древней историей- петроглифами. Осваивали раффинг на реке Шуя. Всего не перечислишь, сколько мы за 10 дней проехали и прошли, увидели и познали. Впрочем об этом прочитаете подробно на сайте компании. От себя добавлю, красивых мест в мире много, но одно из них точно - Карелия! А еще мы прикоснулись к богатой культуре народов Карелии. Посетили национальную вепскую деревню Шелтозеро. Насладились танцами и песнями вепсов, а спустя несколько дней вдохновлялись выступлением национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле". Посетили святые места: Кижи, Валаам, Соловки. Прикоснулись к трагическим страницам истории нашей страны. Что касается проживания и питания, то здесь всё было на уровне. В Петрозаводске проживали в "Космосе" - отель на набережной Онежского озера. Разнообразие блюд , шведский стол. внимательный персонал. Отдых получается интересным и насыщенным, когда проводишь его с интересными людьми и замечательным гидом.

Когда экскурсовод вместе с группой "проживает" это время и делает всё, чтобы ты просто наслаждался отдыхом, то это здорово! Нашим гидом была Анна Белан. Просто поражает, с какой любовью рассказывала Анна о Карелии, разбавляя рассказы колоритом народного эпоса. Ей огромное спасибо! И водителю Дмитрию спасибо за то, что переезды были комфортными. И ещё спасибо всей нашей группе за ту положительную энергетику, которой каждый был наполнен. И погода всегда благоволила нам.

Невозможно остаться равнодушным к святой красоте этих мест. В Карелию едут с разными мыслями и желаниями и каждый находит то, что хотел. И я, возвращаясь, испытываю восторг от увиденного и услышанного. Я думаю, что путешественники только начали открывать для себя красоты Карелии. Так не раздумывайте долго. Будьте первыми!

Жемчужное Ожерелье Карелии с 16.06.2019 - 25.06.2019 Тур "Жемчужное Ожерелье Карелии"- это чудо! Десять дней пролетели не заметно.

Ребята, спасибо за организацию на самом высоком уровне! Спасибо за уютные номера, за очень вкусное и разнообразное питание.Спасибо Дмитрию,нашему водителю,за безопасные и комфортные поездки! Конечно,особенно хочу поблагодарить Анну Белан, нашего экскурсовода! Аня, с первого дня окружила нас своей заботой, вниманием и своей искренностью!

Что касается самих экскурсий сложно выделить что-то,что больше понравилось.Во всем своя изюминка! Увидели, узнали и посетили столько всего, что сейчас думаю,как нам это все удалось. Тур действительно очень насыщен.Первым встретил нас Петрозаводск! Очень чистый, утопающий в зелени город, с замечательной набережной на Онежском озере и белыми ночами! Мы столько узнали об истории края, его развитии, о жизни коренных народов, населявших эти красивейшие и богатые своей природой места. Познакомились с народными промыслами. Увидели своими глазами народное творчество Карелии:песни,танцы,музыкальные инструменты. А выступление Вепсского народного хора и Национального ансамбля песни и танца Кантеле, просто восторг! Спасибо!

Кижи...музей древнего деревянного зодчества под открытым небом! Отреставрированная Преображенская церковь, покрытая словно шёлком, переливается на солнце! Колокольный звон! И конечно удивительные пейзажи! Валаам...очень много ожидала от посещения этого острова, не сбылось, не хватило времени...

Сплав по реке Шуя, новый опыт, обед у костра! Здорово! Мастер-класс по калиткам, спасибо Анечка! Очень вкусно, буду дома готовить! Природные парки Карелии, водопады, гора Сампо, каньоны, древние вулканы, Беломорские петроглифы, волшебный камень Шунгит, многочисленные озера и реки, величественные леса...Красоту всего этого не возможно описать словами. Всё это необходимо увидеть и прочувствовать! Завершающая поездка в туре - Соловки! Белое море...с разбросанными по берегу во время отлива валунами - незабываемо! Это остров со своей особой энергетикой! Потрясающая поездка на Заяцкий остров, и замечательная экскурсия с Юрием вглубь острова к скитам!

Аня, спасибо! На всех экскурсиях, где мы соприкасались с природой, всегда хотелось ещё остаться хоть на часок и побыть наедине с этой красотой! Может и хорошо, что не хватило чуть-чуть, это даёт надежду на приезд в Карелию вновь, на новые впечатления и открытия! Команда "Золотое Кольцо Карелии" огромная вам благодарность за этот тур! За организацию, честность, открытость, любовь к своему делу!

Жемчужное ожерелье Карелии Отдыхали В Карелии с 16.06.2019 по 25.06.2019 если сказать,что отдохнули хорошо- это ничего не сказать. Поездка - Супер!!!!

Организация тура: условия проживания, питания, экскурсии - все на высшем уровне.

Ребята из турфирмы "Золотое кольцо Карелии" не просто хорошо работали, они заботились о нас.

За 10 дней мы много сумели увидеть (Кижи, Валаам, Соловки и еще много других потрясающих мест), узнать и полюбить Карелию.

Люди,если вы собираетесь в поездку по Карелии (а это надо сделать обязательно), воспользуйтесь услугами турфирмы "Золотое кольцо Карелии"- не пожалеете. Весь тур нас сопровождал удивительный экскурсовод - Белан Анна Ивановна.

Наша дорогая Аннушка. Не было вопроса, на который не получили ответа. Это настоящий профессионал. В то же время добрейшей души человек.

Очень о нас заботилась во время поездки. Огромная благодарность и наша любовь, тебе Аннушка.

Вот теперь думаем, как бы зимой приехать в Карелию. Покорил нас этот удивительный край.

Вот и закончилось наше знакомство с Карелией. Мы путешествовали с друзьями. От их имени и от себя выражаем огромную благодарность турфирме "Золотое кольцо Карелии" за организацию замечательного тура "Жемчужное ожерелье Карелии". Это единственный тур, который объединил в себе все 3 главные достопримечательности Карелии и ещё очень много не менее замечательных мест.

Организация тура на 5+. Постоянно чувствовались внимание и забота о нас со стороны всех сотрудников турфирмы. Особая благодарность нашему гиду Анне. Это кладезь знаний, огромная любовь к своему краю и к людям. Желание поделиться всем этим с нами. Ей удалось сплотить нас в единую команду, из 22 жемчужинок (так Анна нас называла) собрать ожерелье. Спасибо за яркие эмоции, которых много, как рек и озёр в Карелии. Желаем развития и процветания "Золотому кольцу Карелии". Рекомендуем вашу турфирму всем, кто хочет посетить Карелию

Елена, Виктор, Лариса, Геннадий. Москва и Московская область

Невероятно теплые воспоминания о поездке в тур "Золотое ожерелье Карелии" в июне 2019 года! Сервис (нчиная со встречи устроителями тура на ж/д вокзале, заканчивая условиями проживания во всех гостиницах) превосходен.

Прогрмма невероятно насыщенная, но без переутомления, со здоровой устлостью в конце каждого дня! Переезды, даже длительные, очень комфортны. Анна - экскурсовод-кревед: очень глубоко, много знает и с любовью и увлеченно рассказывает о своем крае! Я была в Карелии впервые.

Не буду повторяться об уникальной природе этого края - необходимо хотя бы раз в жизни самому сюда приехать. И однозначно всем рекомендую услуги тур.фирмы "Золотое кольцо Карелии": до приезда связаться можно было буквально в любое время и получить от ребят любые разъяснения, все мои пожелания и изменения были приняты с терпением и пониманием, душевный прием, очень теплая, семейная атмосфера на протяжении всего тура.

Благодарность коллективу "Золотое кольцо Карелии" и искренние пожелания процветания!!!

Жемчужное ожерелье Карелии 2-11июня 2019 Выбрала этот тур по Карелии, так как он был самый продолжительный : вместе с Соловками 10 дней! И не ошиблась. Впечатлений столько, что до сих пор " не переварила"! Очень насыщенный и познавательный тур! Все экскурсии интересные. Понравилось путешествие к вепсам в село Шелтозеро и концерт вепского ансамбля. Рафтинг по Шуе-прекрасный отдых на природе. Вообще, что касается природы, растительность Карелии не очень отличается от нашей вятской, но вот камни и скалы меня впечатлили - это редкость для Вяткого края.

Очень красивый мраморный каньон Рускеала, в следующий раз надо обязательно попасть на подземную экскурсию! Ещё хочу отметить, что программа тура построена так, что остается время для отдыха и самостоятельных прогулок, что немаловажно при такой насыщенной программе.

Гостиницы тоже были очень комфортные. В Петрозаводске, например, у меня был номер "с видом на море", где я могла наблюдать закаты, а на Соловках с видом на кремль. Огромное спасибо сотрудникам фирмы, особенно нашему гиду Анне Белан, которая заботилась о каждом туристе и сколько увлекательных историй нам рассказала!

Единственное, что хотелось бы улучшить в этом путешествии-это автобус, бывают покомфортабельней... А вообще, много ещё интересного в Карелии! Я обязательно приеду снова!!!

Хотелось бы выразить благодарность за отличное путешествие! Всё было очень организовано, без накладок, вовремя и интересно. Впервые была в Карелии и во многом за счёт того, что не нужно было ни о чем переживать, отдых прошёл замечательно. Все экскурсии были интересные, дорога всегда была очень комфортной, шли на встречу и всегда были на связи. За это огромное спасибо!

От всей группы отдельная благодарность Роману за экскурсию на Рускеала, было весело и очень динамично) Также хотелось бы отметить Владимира (была экскурсия золотое кольцо Карелии) - видно, что человек очень любит свой край, очень переживал за гостей и во всем старался помочь. Да и вообще все понравилось! Обязательно планирую посетить Карелию ещё раз, прекрасный край, невероятная природа и замечательные жители! Спасибо

«Жемчужное ожерелье Карелии» 2 июня – 11 июня 2019 года Огромное спасибо дружной команде турфирмы «Золотое кольцо Карелии» за великолепный тур. Особое спасибо, конечно же, Анне, нашему гиду, за внимание к каждому из нас, за интереснейшую информацию о Карелии, в которую мы все влюбились. Мы каждый день «открывали» новую жемчужину этого замечательного края.

Программа тура выстроена очень грамотно: «жемчужины» прекрасны все, но каждый день нас удивлял и удивлял все больше и больше. Что касается бытовых вопросов, то все гостиницы были уютными и комфортными, а завтраки и обеды – вкусными и сытными. Советую всем, кто выберет этот тур, не останавливаться и обязательно продолжить путешествие на Соловки. Не пожалеете!!!

Провели с супругой прекрасную неделю отдыха в Карелии с замечательным турагентством "Золотое кольцо Карелии". О природе, воздухе, красотах этих мест даже и писать сложно, не хватает восторженных эпитетов. Чистейшие озера, водопады, мраморные каньоны никого не оставят равнодушными. И в довершение ко всем этим прелестям- нереальный сплав по реке Шуя, с порогами, смехом и чудесным обедом у костра. Организация тура, компетентность работников, профессиональная работа гидов, увлекательные рассказы о природе и истории края, размещение туристов в прекрасных гостиницах на берегах Онеги и Ладоги- всё на высоком профессиональном и человеческом уровне. Спасибо им огромное! Особенно хочется отметить нашего гида Анечку Белан, украсившую своей добротой и обаянием нашу поездку. Рекомендуем всем провести свой отпуск с замечательным турагентством ""Золотое кольцо Карелии". Не пожалеете!

Нельзя сказать, что поездка понравилась, мы от нее были просто в восторге! Нас размещали в самых лучших отелях со всеми удобствами, кормили очень вкусно и разнообразно.

Программа тура очень насыщенная и познавательная, скучать было некогда. Но самое замечательное – это наш экскурсовод Анна Белан. Такого уникального экскурсовода мы встретили впервые. Сложилось такое впечатление, что она знает не только каждую деревню и дом в Карелии, но и каждое деревце, куст и травку. Очень было интересно слушать, Анна к каждому дню готовила специальные материалы, чтобы мы могли не только услышать, но и увидеть, о чем идет речь. Расстояния были большие и приходилось много ездить по Карелии, но это не было утомительным, Анна занимала все наше внимание. Низкий поклон Вам, и большое спасибо, Анна.

Также хочется поблагодарить директора Виталия за быстрое решение всех проблем, менеджера Виктора за быстрое и понятное оформление тура, а также втрого экскурсовода Андрея за заботу о нашей большой группе и водителя автобуса за быстрые и комфортные поездки.

Душа поет! Хочется трубить на весь свет какой невороятный маршрут был пройден мной с турфирмой Золотое кольцо Карелии.Сколько разных экскурсий! Сколько потрясающих мест удалось посетить! Какая шикарная программа тура!Низкий поклон организаторам ! Ребята, вы лучшие!!! Еще и встретили на вокзале сами! По окончании маршрута доставили всех до вокзала! Всем своим знакомым хвастаюсь и рекомендую обязательно все достопримечательности Карелии увидеть воочию. Полюбила экскурсовода Аню Белан. Удивительный человек, профессионал своего дела.Наш неповторимый ,умнейший, очаровательнейший ,душевный, тонкий ,глубокий гид АННА!

Первой и самой важной Жемчужиной Карелии для меня оказалась Анна! С нежностью и трепетом ,глубокими познаниями истории родного края она сразу располагает к путешествию и желанию познавать и открывать этот необыкновенный край.

Наш неповторимый ,умнейший, очаровательнейший ,душевный, тонкий ,красивый гид АННА БЕЛАН! За 10 дней путешествия по Карелии мы охватили столько достопримечательностей, столько всего увидели!!!!! Что на лице невольно появляется улыбка и душа трепещет от счастья!!! Аня рассказывала нам сказки , легенды Карелии и я уехала в Пермь с книгами Карельские сказки и Калевала.

Спасибо организаторам за такую РОСКОШНУЮ программу тура.Хорошие удобные номера в гостинице со всеми удобствами, вкусное разнообразное питание! Красивый Петрозаводск! Запомнилась поездка к Вепсам! А каков Вепсский народный хор!!! Нам удалось искупаться в Онежском озере, на Ладоге, на Соловках - незабываемые ощущения!

Привезла домой малиновый кварцит, шунгит ,габбро диабаз.я уже не говорю о Кижах, Валааме, Соловках!!!! Спасибо! Низкий поклон за ваш труд!

Отдыхали с мужем в Карелии с 15 по 24 июля 2018 г. с турфирмой «Золотое Кольцо Карелии». Вышла на турфирму через интернет случайно и нисколько об этом не пожалела. Уже на стадии обсуждения тура с менеджером Виктором стало понятно, что в турфирме работают профессионалы и просто неравнодушные люди, любящие свое дело, свой родной край. Подтверждением этого стало и то, что на вокзале Петрозаводска нас встречал руководитель фирмы Виталий и наш гид Анна Белан. И на протяжении всего тура Анна была с нами все время, а Виталий – если возникали форс-мажорные ситуации. Все вопросы, все проблемы решались быстро и четко (хорошо что их практически не было, просто группа была очень большая-43 человека, и естественно требования к сервису у некоторых завышенные).Программа тура составлена просто идеально.

Мы познакомились и с историческими памятниками, и со святыми местами и просто с красивой природой. Перед нами выступал хор одного из самых малочисленных коренных народов России- вепсов. Это так чудесно было, мы сидели на сеновале старинного крестьянского дома и слушали мелодичное пение под сопровождение народных инструментов. Мы тронуты гостеприимством и отзывчивостью местного населения. Нас поразила красота Карелии: леса и озера, водопады и вулканы, камни и петроглифы, старинные монастыри и церкви….Все это надо видеть, ибо словами описать невозможно.

Прикоснуться ко всем этим красотам и прочувствовать всю трагедию и скорбь репрессий и войн (Финской и Отечественной) нам помогала наш гид, чудесный человечек, добрая и отзывчивая, очень любящая свое дело, свой родной край, и открывающая его для нас с разных сторон. Это Анна Белан. Она никогда не отдыхала, все время следила чтобы все были накормлены, все устроены, чтобы все были довольны. Ну а то как она вела экскурсии- отдельные слова благодарности. Столько нового мы узнали , столько легенд и сказок карельских услышали. Проезжаем по трассе мимо поселка. Другой бы ничего не сказал, а Анна сразу нам либо историю названия села, либо интересные истории про жителей села. Мы узнали много нового и про растительность, и про лекарственные травы, и про обычаи народа Карелии. Спасибо тебе, Аннушка, оставайся такой всегда. Мы тебя полюбили и стали как родные.

Еще хотелось бы выразить благодарность Андрею, он периодически помогал Анне в проведении экскурсий, так как группу надо было делить пополам.

Спасибо всем сотрудникам турфирмы ,удачи и процветания. Рекомендую всем путешествие по Карелии с этоой фирмой.

Благодарим компанию за отлично организованный отдых, замечательные экскурсии. отдельная благодарность экскурсоводу Анне Ивановне Белан за яркие рассказы о Карелии. Очень довольны поездкой.

Прошла неделя, как закончилось мое путешествие по Жемчужному ожерелью Карелии и Соловкам. Хочу сказать огромное спасибо турфирме «Золотое кольцо Карелии», руководителю Виталию за разработку этого уникального тура, за интересные маршруты, комфортные условия проживания и переездов, замечательного гида Анечку, хорошее питание. Я много путешествую, но этот тур оставил особый след в моей душе. Очень дружная группа из 11-ти городов: Комсомольск-на-Амуре, Новосибирск, Красноярск, Нижний Новгород, Астрахань, Витебск (Белоруссия), Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Бор.

Конечно, особую изюминку в путешествие внести белые ночи. Это давало возможность наслаждаться красотой Карелии и ночью тоже.

Я думаю, что будущим путешественникам по этому маршруту будет интересно узнать, как же все происходило. В первый день путешествия на площади около железнодорожного вокзала нас встречала гид Анечка. Сразу почувствовалась доброжелательность к «гостям» (так она нас называла), дружеская атмосфера. И автобус покатил нас по улицам Петрозаводска. Старый город, красивая набережная с огромным количеством «подарков» от зарубежных гостей, романтическая ротонда, в которой каждый из нас рассказал немного о себе, и путешествие наше продолжилось.

Петрозаводск, музей Петровского завода, сказочные Кижи с бескрайними лугами, вепсское село и с любовью созданный этнографический музей, карьер малинового кварцита, живописные районы водопадов Карелии – Белые мосты, Юканкоски, Кивач, мраморный каньон Рускеала, живописные берега Ладожского озера, Валаам и, конечно, солнечные, но строгие и величественные Соловки.

Сейчас вспоминаешь про все, дух захватывает, как можно было все это посетить за 10 дней. А какие захватывающие ощущения мы испытали во время сплава по реке Шуя. Еще больше наша группа сдружилась. Особенно душевно было то, что мы посещали старинные храмы, были на службе, на молебне, получили благословение батюшки из вепсского села на наше путешествие. И оно состоялось с хорошей погодой, благополучными переездами и прекрасным настроением.

Вся группа решила встретиться для путешествия по Карелии в 2020 году, когда республика будет отмечать свой 100-летний юбилей. Спасибо Виталию, Виктору и ставшей нам родной Анечке. Долго будет Карелия сниться……………………………… Приезжайте в Карелию.

Здравствуйте, Пишу от имени Смердова Владимира Евгеньевича. Ездили в Карелию всей семьей, мы приезжали с Кировской области, и надо отметить, что все в полном восторге!

Нам понравилось все, начиная от размещения в гостинице и заканчивая непосредственно самим экскурсионным туром. Хотим выразить отдельную благодарность экскурсоводу Анне, за невероятно содержательные и душевные рассказы о различных уголках Карельской земли. Сразу видно, что человек гордится и воистину влюблен в родной край, болеет душой и сердцем за его будущее. Также, выражаем нашу благодарность директору Виталию за великолепно выполненную работу, потому что организовать такой насыщенный тур очень сложно. Все прошло гладко, как говорится "без сучка, без задоринки". Куда бы мы ни приехали, везде нас ждал теплый прием. А обеды всегда были безумно сытными и вкусными. Идеальный подбор мест.

Что касается самого тура, то он был невероятно содержательным и интересным! Мы посетили невероятное количество красивых мест за безумно короткие сроки (7 дней). Выделить какую-либо одну экскурсию мы не можем, все они великолепны и интересны по-своему, а с таким экскурсоводом, как Анна, наше путешествие было похоже на сказку, которую мы запомним на долгие долгие годы. Огромное спасибо всем еще раз. Рекомендуем! "Золотое кольцо Карелии"

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