Карелия – край, который должен посетить каждый. Кижи, Валаам, Соловки – три острова, три главных достопримечательности Карелии, которые мы объединили в туре «Жемчужное ожерелье Карелии».
На каждую из 3 частей Карелии мы отводим по 3 дня. Благодаря правильно выстроенной логистике тура, который начинается из города Сортавала, а заканчивается в городе Кемь, за 9 дней вы также посетите и другие, может быть, не такие раскрученные, но не менее интересные объекты, среди которых: старинный шведско-финско-русский город Сортавала, невероятная галерея резных картин из дерева Кронида Гоголева, настоящая средневековая крепость-музей эпохи викингов «Svartbjornborg», карельские Фьорды - Ладожские шхеры с прогулкой на катере, древнее городище – гора Паасо, самый посещаемый и пожалуй красивый туристический объект Карелии - Горный парк – мраморный каньон Рускеала, концерт национального ансамбля, град Петра Первого - Петрозаводск, уникальный арт-объект Долина Зайцев, первый российский курорт Марциальные воды, древний вулкан Гирвас, один из самых больших равнинных водопадов Европы - Кивач, форпост Беломоро-Балтийского канала - Медвежьегорск, и конечно же - объект ЮНЕСКО - Беломорские Петроглифы. На десерт - невероятные Соловки с Кремлем, лабиринтами, скитами.
Для Вашего удобства - комфортабельные гостиницы в Сортавала, Петрозаводске, Кеми и на Соловках. Обеды и завтраки включены в стоимость каждого дня тура. Ужины в дни, где с ними есть сложности - в городе Сортавала, в первый день по прибытию в Петрозаводск после дальней дороги (с изюминкой - на базе в сосновом лесу на берегу быстрой реки Шуя) и в городе Кемь. В самом Петрозаводске и на Соловках - с ужинами проблем нет, вокруг огромное количество столовых, кафе и ресторанов на любой вкус и бюджет.
На острова попадаем на метеорах и на теплоходах, ведь это максимально безопасный способ "по воде". По суше передвигаемся на большом и новом автобусе с откидным сиденьями, климат-контролем, юсб-разъемами и прочими благами совеременных автобусов. Места в автобусе закрепляются при бронировании и сохраняются на весь период тура.
Тур «Жемчужное ожерелье Карелии» - наш главный тур, гордость Золотого кольца Карелии и луареат всероссийской премии Маршрут Года. Он идеально сбалансирован, не имеет ночных перездов, построен с учетом большого количества времени на осмотр достопримечательностей без спешки и действительно охватывает всю Карелию.
Ну, что готовы к главному приключению лета? Тогда давайте представим, что оно уже началось. Поехали!
Самый подходящий поезд под тур: Москва-Сортавала 160В с прибытием в 8:19. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях. Он идет из Москвы, в т.ч. через Петербург.
Обратно уезжаем из города Кемь. Наиболее быстрый и оптимальный способ - отправиться в Петербург на фирменном поезде Мурманск-Санкт-Петербург Посмотреть расписание и купить билет Если не хотите добираться до Москвы с пересадками - придется подождать ночного поезда Мурманск-Новороссийск, он идет в ночь уже следующего дня (условно если тур заканчивается 7 июня, то билет покупаем на поезд в 02:00 часа ночи уже 8 июня (расписание меняется, время условное, но всегда уже после полуночи). Посмотреть расписание и купить билет на поезд Мурманск-Новороссийск