Уницкая губа Онежского озера

Уницкая губа – один из наиболее живописных уголков Карелии. Это самая протяженная губа Онеги. Она вдается в береговую линию на 45 км. Ширина залива варьируется и местами может составлять несколько сотен метров или достигать 6 км. В акватории губы находятся несколько островных архипелагов. Они образовались много веков назад в результате разлома земной коры.

На некоторых островах и участках береговой линии Уницкой губы расположены населенные пункты. Отсутствие промышленности и крупного судоходства делает это место одним из самых экологически чистых во всей Республике.

Преимущества отдыха в этом уголке Карелии

Вдоль побережья Уницкой губы проходят несколько туристических маршрутов. Крутые берега давно пришлись по душе рыбакам и туристам, которые предпочитают тихий отдых на лоне живописной природы. В водах залива водится окунь, лещ, судак, щука, плотва и даже лососевые рыбы. В лесах Уницкой губы обитают типичные представители таежной фауны и флоры. В летние месяцы здесь вырастают грибы и созревают вкуснейшие ягоды.

Достопримечательности залива

Уникальная первозданная природа, которая вызывает целый спектр положительных и незабываемых эмоций, – не единственная достопримечательность Уницкой губы. Здесь действительно есть на что посмотреть и где побывать.

Мелойгуба

Она находится в 13 километрах от поселка Уница. Ранее на этой территории существовала небольшая деревня. Сейчас от Мелойгубы остались только несколько ветхих домиков и старинная часовня, которая довольно хорошо сохранилась. Она названа в честь Николая Чудотворца, входит в список памятников архитектуры и открыта для посещений. С ее второго этажа открывается красивый вид на окрестности.

Кроме часовни, в Мелойгубе сохранился двухэтажный крестьянский дом типичной постройки. В нем никто не живет, и без должного ухода ему в скором времени грозит разрушение. Посетив Мелайгубу, можно увидеть и представить, как раньше жили наши предки, как был организован их быт.

Юнозеро

Это озеро расположено недалеко от Мелойгубы. Добраться до него можно пешим шагом примерно минут за 40, если начинать идти от старой часовни, что в Мелойгубе. На пути к Юнозеру встречаются заболоченные места, но, в целом, маршрут достаточно легок. Преодолеть его могут даже дети. Иногда тропу к озеру пересекает ручей, который начинается из Юнболота.

Считается, что купание в чистейших водах Юнзера продлевает молодость и улучшает состояние здоровья. В озере водится много рыбы, а вокруг него растут ягоды и грибы. Для удобства туристов местные жители на берегу Юнозера установили большой стол под навесом и построили небольшую баню, которая вмещает 4 человека. Такие условия непременно понравятся любителям аскетичного отдыха на природе.

Колгостров

Это довольно крупный остров на прибрежном архипелаге. На нем круглый год проживают люди, но попасть на Колгостров непросто. Это можно сделать на лодке или на снегоходе, если позволяет толщина льда. В межсезонье, когда лед только встал или начинает таять, путь на остров и обратно отрезан.

Люди, живущие здесь, обходятся без благ цивилизации. На Колгострове нет электричества, асфальтированных дорог, магазинов, зато есть старинная, но отреставрированная деревянная Вознесенская часовня. Ее построили в конце XVIII века.

Дикая природа и размеренная жизнь местных карелов создает особую атмосферу умиротворения. Она окутывает туристов с первых минут посещения Колгострова. Всем, кто устал от суеты и шума мегаполиса, нужно обязательно приехать сюда, чтобы расслабиться, отдохнуть, набраться сил и ощутить особую, первобытную энергетику.

Пегрема

Деревня Пегрема сейчас полностью разрушена. Из всех деревенских построек «дожить» до наших дней удалось только часовне Варлаама Хутынского и деревянному причалу. Особенность деревни в том, что она является уникальным памятником природы. Здесь сохранились археологические слои разных эпох. Для обывателей они незаметны, но для ученых представляют огромную ценность.

Еще одна достопримечательность Пегремы – лесная поляна, на которой древние саамы проводили свои языческие ритуалы. Она называется Поляна Идолов. Кроме этого сакрального места, Пегрема привлекает туристов ухоженным пляжем с чистым песком и прозрачной водой, восхитительными панорамами природы, возможностью наловить много рыбы и в сезон собрать полные корзины грибов и вкусных ягод.

Велемоны

В восточной части Уницкой губы находятся прибрежные утесы – Велемоны. Они образовались, когда горная порода растрескалась и вышла на поверхность после сильного землетрясения, которое случилось более 400 лет назад. Высота этих скал достигает 40 метров над уровнем Онеги. Между скалами скрыты небольшие ущелья, по которым протекают ручейки, впадающие в Висячие озера.

Висячие озера

Водная система озер находится в центре Уницкой губы. Она получила свое поэтическое название из-за расположения трех озер: каждое их них выше предыдущего. Таким образом один водоем перетекает в другой, и за счет этого создается визуальный эффект нависания. Чтобы попасть на дальнее озеро, туристам требуется несколько раз переносить лодку на руках через тонкие перешейки между водоемами. Зато в конце пути их ожидает настоящее вознаграждение – восхитительный вид на озера и леса, который открывается с вершины скалистого берега.

Хранитель Воды

Такое загадочное название носит нагромождение камней. Высота самого большого валуна составляет 8 м. Его очертания напоминают фигуру голема, который оберегает эти края уже много веков. Древние карелы считали этот участок Уницкой протоки местом силы и нередко проводили здесь свои обряды, чтобы задобрить духов.

Пресный источник «Три Ивана»

Он находится в 6 км от д. Черкасы. Добраться до него можно на авто или пешком, сначала доплыв до старого причала у деревни Черкасы. Чистейшая вода источника не имеет аналогов в бальнеологии. Она относится к гидрокарбонатным магниево-кальцевым водам и обладает лечебными свойствами. Ее используют при кожных заболеваниях и дисфункциях ЖКТ.