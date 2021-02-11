Много тайн и загадок таит в себе суровый Север. Одно из необычных мест — заброшенная деревня Пегрема — расположилась в Медвежьегорском районе на побережье Уницкой губы Онежского озера. Здесь перед путешественниками предстает небольшое селение с покосившимися домами, заброшенной часовней, баней и … абсолютной тишиной и спокойствием. Кажется, время тут просто остановилось. И с каждым годом природа берет свое, поглощая творения человеческих рук.

Описание деревни

Последние жители покинули это место в 1970-х годах. Однако селение никогда не отличалось многочисленностью. Например, в 1905 году в нем проживало всего 116 человек. В то время практически все жители занимались сельским хозяйством и рыбной ловлей. Они жили общинным строем и пользовались щедрыми дарами земли.

Здешняя архитектура типична для этого края — деревянные дома с фасадами, развернутыми в сторону озера. Самая выдающаяся постройка — часовня Варлаама Хутынского — была возведена в 1770 году. К сожалению, ее внутреннее убранство не сохранилось. Хотя само строение по-прежнему возвышается над местностью, привлекая внимание туристов. Еще одно интересное сооружение — амбар постройки второй половины 19 века — было перевезено в музей-заповедник Кижи в качестве архитектурного экспоната.

Живописная природа Пегремы Карелии прекрасна в любое время года. Пышные леса, сочные травы, чистейшие воды — все это создает удивительно гармоничную атмосферу. А напоенный хвойными запахами воздух заставляет буквально влюбиться в этот чудесный край.

Уникальные окрестности деревни

Случайная находка к северу от деревни Пегрема Карелии сделала это место известным среди археологов и любителей науки. И доказала, что эти территории были заселены еще во времена неолита. Открытие совершил А. П. Журавлев, когда на месте пожарища и обнажившейся почвы разглядел древние святилища.

Дальнейшие раскопки показали, что древние люди были последователями языческих культов. Они оставили после себя более 100 грубо обработанных каменных идолов. Некоторые из изваяний окружены камнями поменьше, а местами перед ними виднеются остатки кострищ.

Удивительно, но на «Поляне идолов» встречаются фигуры, не характерные для этой местности и культуры. Их происхождение явно связано с другими народами и землями. Так, здесь находится изваяние утки — одной из центральных фигур славянской мифологии. Есть покровительница дома и семьи — лягушка и символизирующая землю черепаха. Многие сравнивают Поляну с английским Стоунхенджем, где загадочные камни также выстроены согласно некой системе. А современные карельские шаманы и другие язычники считают ее местом силы.

Ученые отнесли найденные культовые сооружения и предметы быта примерно к середине третьего — второму тысячелетию до н.э. Благодаря выраженному культурному слою комплекс стал уникальным источником археологического материала. Любопытно, что большая часть обнаруженной здесь глиняной посуды украшена аналогичным орнаментом. Это так называемое мировое дерево — дохристианский символ единения мира и человека. Иногда оно сопровождается женкой фигурой, воздевающей руки к небу.

Как добраться до деревни

Туристический объект находится в Медвежьегорском районе примерно в 28 км от д. Уница. Координаты для навигатора: 62°19'32″N, 34°46'11″E. Поскольку дороги в здешних местах оставляют желать лучшего, самостоятельная поездка требует хорошей подготовки. Возможность подъехать к деревне зависит от сезона года, поэтому оптимальный вариант — присоединиться к организованному туру на внедорожниках.

Собирайтесь и приезжайте, деревня Пегрема всегда рада появлению гостей и, возможно, даже поделится с ними своими секретами!