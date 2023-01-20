Карелия издавна славится уникальной северной природой, однако внимания туристов заслуживает не только она, но и увлекательная история региона, его культурные особенности и жизнь местных народов, и по сей день сохранивших особенные традиции и ремесла. Большинство путешествий по Карелии начинается со столицы региона — Петрозаводска, и это отличная отправная точка, чтобы познакомиться с местными музеями. Впрочем, интересные музейные экспозиции можно встретить и в других городах Карелии, а также в деревнях и на островах. Выбирайте музей по своим интересам и не забывайте проверять время работы перед посещением.

Национальный музей Республики Карелия

Это не просто главный музей региона, но и крупнейший музей Петрозаводска. Он был создан во второй половине XIX века, при этом интересна не только его экспозиция, но и здание: бывший губернаторский дом, который старше самого музея. Название относительно новое: до 2011 года он именовался Карельским государственным краеведческим музеем. В музее можно узнать о природе, народах и фольклоре региона. Тут есть петроглифы, минералы, реконструкции средневековой эпохи, экспонаты животного мира — всего более двухсот тысяч музейных предметов. Музей работает с 10 до 18 часов, каждый день кроме понедельника.

Музей изобразительных искусств

Это музей в Петрозаводске, основа которого была собрана еще при Александре II. Находится в так называемом доме на площади — здании XVIII века. Особенно здесь хороша коллекция иконописи (в том числе старообрядческой): почти три тысячи работ, которые привозили из разных карельских деревень. Декоративно-прикладное искусство представлено национальной одеждой и предметами быта жителей Русского Севера. Среди живописи — работы кисти Айвазовского, Репина, Левитана и Шишкина. Двери музея открыты по четвергам с 12 до 18 часов, а в другие дни (кроме выходного понедельника) — с 10 до 18 часов.

Это уникальный музей на свежем воздухе, расположенный на одноименном острове. “Кижи” можно по праву назвать визитной карточкой Карелии, но чтобы сюда добраться, придется воспользоваться лодкой или катером. В этом музее вас ждет погружение в историю и архитектуру Карелии: старинные церкви и колокольни из разных уголков региона даже входят в список наследия ЮНЕСКО. Уникальный иконостас из сотни икон, деревенские постройки в стиле разных народов Севера, старинные книги, редкие фотографии — на экскурсию по “Кижам” надо выделять полноценный день, тем более что здесь можно просто гулять и наслаждаться видами. В мае-октябре музей открыт с 8 до 20 часов, а осенью и весной — с 9/10 до 16/17 часов.

Шелтозерский вепсский этнографический музей

Данный музей — филиал Национального музея в селе Шёлтозеро — подойдет тем, кто интересуется угро-финскими народами (а именно вепсами) и хочет поглубже понять не только их историю, но и философию жизни в суровых северных условиях. Музей относительно молодой: его коллекцию меньше ста лет назад собрал краевед Рюрик Петрович Лонин. На территории воссозданы интерьеры вепсской избы и постройки хозяйственного двора. Можно посмотреть вышивки и посуду, а на мастер-классе попробовать сделать оберег собственноручно. Музей открыт во все дни кроме понедельника, с 10 до 17 часов (обед с 13 до 14).

Кондопожский городской краеведческий музей

Музей в третьем по численности населенном пункте Карелии — городе Кондопога. Коллекцию этого музея когда-то начал собирать простой школьный учитель, а сегодня здесь уже две тысяч экспонатов. Особенно интересно посмотреть на собрание бумажных и металлических денег. Также здесь представлены элементы карельского быта, например, большая коллекция очень старых утюгов. В музей можно попасть каждый день с 10 до 18 часов (в воскресенье — до 17 часов), обед с 13 до 14.

Музей геологии докембрия

Экспозиция в двух залах этого музея посвящена особенностям горной добычи и геологическим исследованиям региона. Здесь вы увидите самые разные минералы и окаменелости. Однако местная гордость — это уникальная коллекция строматолитов, т.е. ископаемых цианобактерий. Открыт музей в Петрозаводске с понедельника по пятницу, с 9 до 17 часов.

Национальный архив Республики Карелия

Создан в Петрозаводске больше ста лет назад и за это время накопил огромную коллекцию исторических документов с XVII века до наших дней. Также тут масса фотографий, кинопленок, звуковых записей, рукописей книг и газетно-журнальных подшивок. Плюс музея в том,что в нем регулярно обновляется список интерактивных программ для взрослых и детей. Музей работает с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов, с перерывом на обед.

Исторический музей и заповедник в одноименном поселке Кондопожского района. Это филиал Национального музея, посвященный первому в России курорту. Бальнеологический и грязевой курорт “Марциальные воды” основал еще Петр Первый, и с того времени здесь даже сохранились некоторые архитектурные постройки (церковь святого апостола Павла). Попасть в музей можно с 10 до 18 часов каждый день, но в период с октября по апрель у музея выходной по понедельникам.