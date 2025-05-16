Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

7 700 ₽ за взрослого Загрузка дат... 01.06–19.09сезонность
9 отз.
Программа Стоимость Групповые даты Индивидуально В подарок
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Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    9 часов
  • По каким дням:
    под запрос (по набору групп)
  • Начало экскурсии: 9:00, ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1).
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, работа гида по маршруту, обед, экскурсия в Кинерме, программа в Киндасово и Рубчойла
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Мы считаем, что каждый турист в Карелии должен прикоснуться к многовековой культуре местного населения – карелов и увидеть их быт и уклад жизни, сохранившего свои традиции еще с 19х веков.

Всего за одну экскурсию, Вы сможете увидеть национальный колорит Карелии, познакомиться с коренным населением и впитать в себя все добродушие и гостеприимство местного народа!

Киндасово - уникальная деревня карелов-ливвиков и столица карельского юмора

9:00 - выезд из Петрозаводска; 09:45 - прибытие в Киндасово, 09:45-11:45 - программа в Киндасово. 12:00 - отправление в Кинерму.

Первая деревня на пути нашей этноэкскурсии - Киндасово, столица карельского юмора. Именно здесь ежегодно проводится фестиваль карельского юмора, а находится деревня в национальном Пряжинском районе Карелии, где живут карелы-ливвики.

Жители деревни Киндасово - хранители карельских баек и легенд, которые они очень любят рассказывать своим гостям. На территории деревни мы познакомимся с местными жителями, послушаем их байки, а также увидим музей культовых сооружений древних саамов - лабиринты и тотемы.

Во время экскурсии по деревни Вы познакомитесь с самыми активными местными жителями, которые проведут обряд посвящения в "Киндасовцев", проведут игровую программу «Kummakas» и обучат игре на национальных карельских музыкальных инструментах: пастушьи инструменты, кантеле, ёухикко.

Настоящая Карелка в национальном костюме споет Вам старинные песни на родном карельском языке, сыграет на Кантеле – уникальном музыкальном инструменте предков и расскажет о других причудах и красотах крестьян 19 века, живших на нашей суровой земле.

Кинерма - самая красивая деревня России

12:45 - прибытие в Кинерму, 12:45 - 14:00 - экскурсия по Кинерме, свободное время. 14:00 - отправление в Рубчойлу.

Примерно час пути и мы в Кинерме. Кинерма — уникальная карельская деревушка, затерявшаяся среди вековечных лесов. Она стоит уже больше 440 лет. Найти ее можно в 106 км на восток от Петрозаводска, прямо между поселком Ведлозеро и деревней Кинелахта. В этой деревушке веками жили карелы-ливвики.

Уникальность Кинермы в ее архитектуре. Она просто эталонный пример традиционного карельского поселения. В ней сохранилась вся традиционная объемно-планировочная структура. Все это делает деревеньку интересным памятником народного деревянного зодчества южных карел.

В деревне сохранилась часовня Смоленской Божьей Матери, где в течении 300 лет находился Образ Одигитрии Смоленской — единственный чудотворный образ в Олонецкой губернии. С ним связывали исцеление многих приходивших сюда за помощью паломников, что положительно сказывалось и на благосостоянии самой часовни. Так, например, здесь сохранился прекрасный резной иконостас.

Здесь мы познакомимся с местной хозяйкой – коренной карелкой в 15-ом поколении, которая расскажет Вам о быте и жизни крестьян, о советско-финской войне и о месте карелов в современной России. В деревне потрясающей красоты дома 18-х и 19-х веков, старинная часовня с сохранившимся иконостасом, сени и потрясающие виды вокруг.

В Кинерме очень спокойно и хорошо, здесь отдыхает Душа. Но нас ждет путь дальше - к сямозерским карелам - в деревню Рубчойла!

Сямозерская деревня Рубчойла

15:00 - прибытие в Рубчойлу, обед. Выступление национального ансамбля и экскурсия по деревне. 16:45 - отправление в Петрозаводск. 18:00 - прибытие в город.

По приезду нас ждет обед с блюдами национальной кухни в традиционном карельском доме. Во время обеда - рассказ про обычаи карельской кухни и особенностей деревенского быта.

После обеда - выступление карельского национального хора-ансамбля и экскурсия по самобытной карельской деревне, в которой сохранились дома 18 века. Увлекательный рассказ о быте, традициях и обычаях карелов.

Деревня Рубчойла - уникальная хранительница карельской истории и национальной самобытности. Живописные и девственные места, красивая природа и уникальная история сделают посещение этой деревни незабываемым.

После насыщенного дня нас ждет возвращение в Петрозаводск.

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Отзывы (9)
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Экскурсия понравилась! Узнали много интересного, зарядились положительными эмоциями, попробовали национальные блюда.

Красиво и завораживающе! Просто удивительные места, очень рады, что экскурсия нас завела в этот уголок Карелии)

Если Вы бывали однажды в Кижах и Вам понравились дома карел, то приезжайте и в Кинерму. Эта деревня имеет статус исторической, а также входит в ассоциацию "Самые красивые деревни". Это не музейная территория, а реально живущая деревня из нескольких домов. Организован в одном из домов этнокультурный центр, он же музей.

Экскурсия в Рубчойлу получилась не забываемой. Впечатления о деревне надолго останутся в наших воспоминаниях. Очень гостеприимные жители деревни сытно и вкусно напоили, накормили, спели душевные песни на карельском языке. Любителям соприкосновения с историей очень рекомендую

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