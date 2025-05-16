12:45 - прибытие в Кинерму, 12:45 - 14:00 - экскурсия по Кинерме, свободное время. 14:00 - отправление в Рубчойлу.

Примерно час пути и мы в Кинерме. Кинерма — уникальная карельская деревушка, затерявшаяся среди вековечных лесов. Она стоит уже больше 440 лет. Найти ее можно в 106 км на восток от Петрозаводска, прям

Примерно час пути и мы в Кинерме. Кинерма — уникальная карельская деревушка, затерявшаяся среди вековечных лесов. Она стоит уже больше 440 лет. Найти ее можно в 106 км на восток от Петрозаводска, прямо между поселком Ведлозеро и деревней Кинелахта. В этой деревушке веками жили карелы-ливвики.

Уникальность Кинермы в ее архитектуре. Она просто эталонный пример традиционного карельского поселения. В ней сохранилась вся традиционная объемно-планировочная структура. Все это делает деревеньку интересным памятником народного деревянного зодчества южных карел.

В деревне сохранилась часовня Смоленской Божьей Матери, где в течении 300 лет находился Образ Одигитрии Смоленской — единственный чудотворный образ в Олонецкой губернии. С ним связывали исцеление многих приходивших сюда за помощью паломников, что положительно сказывалось и на благосостоянии самой часовни. Так, например, здесь сохранился прекрасный резной иконостас.

Здесь мы познакомимся с местной хозяйкой – коренной карелкой в 15-ом поколении, которая расскажет Вам о быте и жизни крестьян, о советско-финской войне и о месте карелов в современной России. В деревне потрясающей красоты дома 18-х и 19-х веков, старинная часовня с сохранившимся иконостасом, сени и потрясающие виды вокруг.

В Кинерме очень спокойно и хорошо, здесь отдыхает Душа. Но нас ждет путь дальше - к сямозерским карелам - в деревню Рубчойла!