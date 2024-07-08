Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Просыпающаяся природа, бурные реки и водопады, великолепный свежий воздух — все это туры в Карелию весной. Предлагаем для Вас хороший выбор программ от туроператора «Золотое кольцо Карелии»
Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!
Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.
Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.
Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.
Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539
Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины
Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌
Понимаем вас! Именно поэтому мы работаем по предоплате 20%, остальную часть вы платите гиду по прибытии на место назначения. Если вы волнуетесь о нашей честности, то можете изучить сайт. У нас есть отзывы, в открытом доступе лежат все документы, а соединение защищено от утечки банковских данных. Мы дорожим своей репутацией, поэтому работаем на совесть.
Да, без проблем. Для этого нужно поставить в известность вашего менеджера и гида.
Вы можете найти их на нашем сайте, а также на Tripadvisor, Google, Яндекс и во ВКонтакте.
Да, вы можете посетить зоокомплекс «Три медведя», питомники с ездовыми собаками, музеи и театры Петрозаводска.
Да, это незамерзающий водопад Карелии, поэтому он доступен в любой сезон.
Оптимальная продолжительность туристической программы — от трех дней и более. За это время можно успеть пройти несколько экскурсионных маршрутов, увидеть природные и исторические достопримечательности.
Многие туристы любят приезжать в Карелию на майские праздники, но важно знать: март, апрель и весь май - замечательное время для отдыха в Карелии. Природа просыпается, водопады становятся очень бурными, с озер сходит лед и создает фантастические пейзажи.
После 15 мая открываются карельские острова: Кижи, Валаам и Соловки, но и до этого времени в Карелии можно посмотреть много интересного: Рускеала, Кивач, Заонежье и Приладожье, Петрозаводск, хаски и олени.
Погода весной в Карелии переменчивая, впрочем как и всегда. Главное - подготовиться к капризам погоды и тогда Ваш отдых в Карелии весной пройдет в комфорте.
Погода в Карелии весной Погода в Карелии очень переменчива, а из-за высокой влажности воздух кажется еще холоднее. В марте температура не поднимается выше 0 °С и в среднем составляет около -10 °С. В апреле воздух прогревается до +5 °С, а снег начинает таять. В мае погода еще более комфортная, потому что температура поднимется до +15 °С.
Особенности весенней Карелии Март в регионе — это продолжение зимы со снежным покровом и толстым слоем льда, поэтому в этот месяц доступны прогулки на лыжах, катание на снегоходах и санях. В апреле природа начинает пробуждаться: световой день становится теплее и чаще наступают оттепели. В мае приходит время расцвета, когда всё вокруг зеленеет.