Туры в Карелию в мае 2025

Многие туристы любят приезжать в Карелию в мае, ведь это замечательное время для отдыха в Карелии. Природа просыпается, водопады становятся очень бурными, с озера падает лед и создает фантастические пейзажи.

После 15 мая открываются карельские острова: Кижи, Валаам и Соловки, но и до этого времени в Карелии можно посмотреть много интересного: Рускеала, Кивач, Заонежье и Приладожье, Петрозаводск, Хаски и Олени.

Погода в мае в Карелии переменчивая, как и всегда. Главное - подготовиться к капризам погоды тогда и Ваш отдых в Карелии весной пройдет в комфорте.