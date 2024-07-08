Туры в Карелию в мае 2025

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Просыпающаяся природа, бурные реки и водопады, великолепный свежий воздух — все это туры в Карелию в мае. Предлагаем для Вас хороший выбор отличных программ от туроператора «Золотое кольцо Карелии»
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Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины
Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌
Многие туристы любят приезжать в Карелию в мае, ведь это замечательное время для отдыха в Карелии. Природа просыпается, водопады становятся очень бурными, с озера падает лед и создает фантастические пейзажи.
После 15 мая открываются карельские острова: Кижи, Валаам и Соловки, но и до этого времени в Карелии можно посмотреть много интересного: Рускеала, Кивач, Заонежье и Приладожье, Петрозаводск, Хаски и Олени.
Погода в мае в Карелии переменчивая, как и всегда. Главное - подготовиться к капризам погоды тогда и Ваш отдых в Карелии весной пройдет в комфорте.
В мае Карелия расцветает и становится настоящим раем для любителей природы и активного отдыха. В это время можно увидеть водопады в горном парке «Рускеала», экскурсию по вулкану Гирвас или сплавиться по живописным рекам и озерам республики. Весна — отличное время для посещения Валаамы и прогулок по Петрозаводску, а также для знакомств с не менее популярными достопримечательностями региона.
В мае в Петрозаводске проводятся различные мероприятия, конкурс-фестиваль «Жемчужина Карелии». Также житель северной республики 6 мая отметил Егорьев день. Праздник связан с началом прошлого сезона. В этот день проходят народные гулянья, которые собирают местных жителей и туристов. Перейдите в каталог экскурсионных программ, и мы поможем вам совершить путешествие по северному краю, интересным и запоминающимся.
Ладожское и Онежское озера — самые крупные пресноводные озера в Европе, предлагающие множество активностей: прогулка на лодках и SUP-бордах, парусная регата, рыбалка, плавучая баня, пикники на пляжах и т.д.
Рускеала — природный парк с одноименным мраморным каньоном, где легко прокатиться на троллее, лодке, хаски и лошадях. Также здесь множество смотровых площадок и подземная экскурсия.
Кивач — природный заповедник с одноименным водопадом и дендрарием, где получится узнать о флоре Карелии.
Гирвас — затухший вулкан, предлагающий уникальные пейзажи и возможность увидеть застывшие потоки лавы.
Ладожские шхеры — молодой национальный парк на красивых скалистых островах, где можно вблизи увидеть редкую кольчатую нерпу.
Беломорские петроглифы — наскальные изображения на месте стоянки древнего человека, отражающие уклад жизни наших предков.
Легче всего добраться до северного края из Москвы и Санкт-Петербурга. В зависимости от предпочтений, свободного времени и бюджета можно выбрать железнодорожные, автомобильные и авиамаршруты. Также из Санкт-Петербурга до Карелии регулярно ходят автобусы.