Туры в Карелию в мае 2025

Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию в мае

Просыпающаяся природа, бурные реки и водопады, великолепный свежий воздух — все это туры в Карелию в мае. Предлагаем для Вас хороший выбор отличных программ от туроператора «Золотое кольцо Карелии»

Весна в Карелии
Тур

Весна в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 26.3.2025 по 30.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
12 отз.
Тур на Майские праздники в Карелии
Тур

Тур на Майские праздники в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 1.5.2025 по 9.5.2025
Цена — от 30 900 ₽
13 отз.
Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала
Тур

Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала

Длится 3 дня
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 55 500 ₽
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии — летний тур

Длится 9 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 175 000 ₽
111 отз.
ХИТ • ТУР №1
Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)
Тур

Жемчужное ожерелье Карелии (без Соловков)

Длится 6 дней
Заезды c 27.5.2025 по 19.8.2025
Цена — от 118 500 ₽
105 отз.
ТОП • 5
Сказания севера - летний тур в Карелию
Тур

Сказания севера - летний тур в Карелию

Длится 4 дня
Заезды c 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 62 900 ₽
29 отз.
ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Весна в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
27.3.2025 по 29.5.2025
Цена — от 41 900 ₽
12 отз.
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.
Тур

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Длится 3 дня
Заезды c 20.5.2025 по 16.9.2025
Цена — от 48 200 ₽
29 отз.
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Туры в Карелию в мае 2025

Многие туристы любят приезжать в Карелию в мае, ведь это замечательное время для отдыха в Карелии. Природа просыпается, водопады становятся очень бурными, с озера падает лед и создает фантастические пейзажи.

После 15 мая открываются карельские острова: Кижи, Валаам и Соловки, но и до этого времени в Карелии можно посмотреть много интересного: Рускеала, Кивач, Заонежье и Приладожье, Петрозаводск, Хаски и Олени.

Погода в мае в Карелии переменчивая, как и всегда. Главное - подготовиться к капризам погоды тогда и Ваш отдых в Карелии весной пройдет в комфорте.

Чем заняться в Карелии в мае

В мае Карелия расцветает и становится настоящим раем для любителей природы и активного отдыха. В это время можно увидеть водопады в горном парке «Рускеала», экскурсию по вулкану Гирвас или сплавиться по живописным рекам и озерам республики. Весна — отличное время для посещения Валаамы и прогулок по Петрозаводску, а также для знакомств с не менее популярными достопримечательностями региона.

Праздники, которые стоит посетить в Карелии в мае

В мае в Петрозаводске проводятся различные мероприятия, конкурс-фестиваль «Жемчужина Карелии». Также житель северной республики 6 мая отметил Егорьев день. Праздник связан с началом прошлого сезона. В этот день проходят народные гулянья, которые собирают местных жителей и туристов. Перейдите в каталог экскурсионных программ, и мы поможем вам совершить путешествие по северному краю, интересным и запоминающимся.

Что посмотреть в Карелии в мае

Ладожское и Онежское озера — самые крупные пресноводные озера в Европе, предлагающие множество активностей: прогулка на лодках и SUP-бордах, парусная регата, рыбалка, плавучая баня, пикники на пляжах и т.д.

Рускеала — природный парк с одноименным мраморным каньоном, где легко прокатиться на троллее, лодке, хаски и лошадях. Также здесь множество смотровых площадок и подземная экскурсия.

Кивач — природный заповедник с одноименным водопадом и дендрарием, где получится узнать о флоре Карелии.

Гирвас — затухший вулкан, предлагающий уникальные пейзажи и возможность увидеть застывшие потоки лавы.

Ладожские шхеры — молодой национальный парк на красивых скалистых островах, где можно вблизи увидеть редкую кольчатую нерпу.

Беломорские петроглифы — наскальные изображения на месте стоянки древнего человека, отражающие уклад жизни наших предков.

Как добраться до Карелии в мае

Легче всего добраться до северного края из Москвы и Санкт-Петербурга. В зависимости от предпочтений, свободного времени и бюджета можно выбрать железнодорожные, автомобильные и авиамаршруты. Также из Санкт-Петербурга до Карелии регулярно ходят автобусы.

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