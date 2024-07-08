Возможность познакомиться с ездовыми собаками, посмотреть, как они живут, узнать их историю и подружиться с каждым песиком! Вы сможете погладить собак, сделать памятные фото и видео. Интересный опыт для всех, кто любит животных.
Возможность познакомиться с ездовыми собаками, посмотреть, как они живут, узнать их историю и подружиться с каждым песиком! Вы сможете погладить собак, сделать памятные фото и видео. Интересный опыт для всех, кто любит животных.
Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!
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Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.
Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.
Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.
Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.
Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.
Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.
Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.
Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.
Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.
Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.
Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.
Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539
Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины
Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌
Интерактив для тех, кому нравится что-то новое. Вы сможете прокатиться на собачьих упряжках и почувствовать на себе всю мощь настоящих ездовых собак. Катание на упряжках — это старая новогодняя карельская забава. Большие дружелюбные хаски и маламуты покатают вас по красивому заснеженному лесу.
Мы подготовили несколько туров, которые помогут вам познакомиться с ездовыми собаками и не только! Хаски — большие, активные и дружелюбные собаки. Наши питомники оборудованы так, чтобы собаки чувствовали себя комфортно. К ним приходит ветеринар и проверяет состояние здоровья животных. Каждый пес растет в любви и понимании.
На экскурсии вам расскажут о жизни собак, позволят сделать фото на память, расскажут интересные факты и позволят погладить животных.
Также прокатиться на собачьих упряжках можно осенью и весной:
Каждый наш тур — это четко спланированное путешествие с интересными развлечениями, харизматичными экскурсоводами и запоминающимися местами.
Вместе с хаски в наших турах вы увидите много всего необычного:
Зимой на него можно попасть по замерзшему Онежскому озеру. На Хивусе с воздушной подушкой. Это быстро и безопасно. Кижи — это памятник деревянного зодчества. Сюда перевозили крестьянские дома и часовни со всей Карелии.
Самый популярный водопад. Он величественный и мощный. Поэтому не замерзает даже в холодное время года. Также тут очень свежий воздух, поскольку природа в Карелии почти не тронута.