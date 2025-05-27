Карельский Jingle Bells - корпоративный тур в Карелию зимой

С добрым утром! Успели сбегать в тренажерный зал на зарядку с шефом? А пропустить пару смузи из морошки и черники на завтраке "Шведский стол"? Пора снова в путь. Нас ждет фольклорная экспедиция в каре
С добрым утром! Успели сбегать в тренажерный зал на зарядку с шефом? А пропустить пару смузи из морошки и черники на завтраке "Шведский стол"? Пора снова в путь. Нас ждет фольклорная экспедиция в карельские деревни!
Этнографическая экспедиция является важным активити в любом корпоративном туре, ведь только в глухих деревнях русского Севера Вы сможете понять всю социальную ответственность своей работы и увидеть масштаб и ширину нашей Родины - России. Именно здесь, во время знакомства с простыми деревенскими людьми, Вы сможете понять чем живут люди за пределами больших городов, какие у них заботы и сложности и насколько важны ценности вашего продукта, который создает добавленную стоимость и заставляет двигать экономику не только частных субъектов, но и всей страны.
Киндасово - уникальная деревня карелов-ливвиков и столица карельского юмора.
Первая деревня на пути нашей этноэкскурсии - Киндасово, столица карельского юмора. Именно здесь ежегодно проводится фестиваль карельского юмора, а находится деревня в национальном Пряжинском районе Карелии, где живут карелы-ливвики.
Жители деревни Киндасово - хранители карельских баек и легенд, которые они очень любят рассказывать своим гостям. На территории деревни мы познакомимся с местными жителями, послушаем их байки, а также увидим музей культовых сооружений древних саамов - лабиринты и тотемы.
Во время экскурсии по деревни Вы познакомитесь с самыми активными местными жителями, которые проведут обряд посвящения в "Киндасовцев", проведут игровую программу «Kummakas» и обучат игре на национальных карельских музыкальных инструментах: пастушьи инструменты, кантеле, ёухикко.
Настоящая Карелка в национальном костюме споет Вам старинные песни на родном карельском языке, сыграет на Кантеле – уникальном музыкальном инструменте предков и расскажет о других причудах и красотах крестьян 19 века, живших на нашей суровой земле.
Кинерма - самая красивая деревня России
Примерно час пути и мы в Кинерме. Кинерма — уникальная карельская деревушка, затерявшаяся среди вековечных лесов. Она стоит уже больше 440 лет. Найти ее можно в 106 км на восток от Петрозаводска, прямо между поселком Ведлозеро и деревней Кинелахта. В этой деревушке веками жили карелы-ливвики.
Уникальность Кинермы в ее архитектуре. Она просто эталонный пример традиционного карельского поселения. В ней сохранилась вся традиционная объемно-планировочная структура. Все это делает деревеньку интересным памятником народного деревянного зодчества южных карел.
В деревне сохранилась часовня Смоленской Божьей Матери, где в течении 300 лет находился Образ Одигитрии Смоленской — единственный чудотворный образ в Олонецкой губернии. С ним связывали исцеление многих приходивших сюда за помощью паломников, что положительно сказывалось и на благосостоянии самой часовни. Так, например, здесь сохранился прекрасный резной иконостас.
Здесь мы познакомимся с местной хозяйкой – коренной карелкой в 15-ом поколении, которая расскажет Вам о быте и жизни крестьян, о советско-финской войне и о месте карелов в современной России. В деревне потрясающей красоты дома 18-х и 19-х веков, старинная часовня с сохранившимся иконостасом, сени и потрясающие виды вокруг.
В Кинерме очень спокойно и хорошо, здесь отдыхает Душа. Но нас ждет путь дальше - к сямозерским карелам - в деревню Рубчойла!
Сямозерская деревня Рубчойла
По приезду нас ждет деревенский обед с блюдами национальной кухни в традиционном карельском доме. Во время обеда - рассказ про обычаи карельской кухни и особенностей деревенского быта. Вместе с обедом нас ждет мастер-класс по карельскому оберегу. Традиционно в карельских деревнях эту небольшую куколку изо льна делали мамы, когда заболевал их ребенок, и в мыслях желали здоровья своему ребенку, затем клали эту куколку в
колыбель, чтобы она забрала всю болезнь и отдала все хорошее, а
затем эту куколку сжигали. Мы делаем этот оберег с пожеланиями
любви и здоровья близким людям, которую можно оставить себе на память или привезти близким сувенир из Карелии, сделанный
своими руками.
После обеда и мастер-класса - выступление карельского национального хора-ансамбля и экскурсия по самобытной карельской деревне, в которой сохранились дома 18 века. Увлекательный рассказ о быте, традициях и обычаях карелов.
Деревня Рубчойла - уникальная хранительница карельской истории и национальной самобытности. Живописные и девственные места, красивая природа и уникальная история сделают посещение этой деревни незабываемым.
После насыщенного дня нас ждет возвращение в Петрозаводск. Самое время прогуляться по городу, купить сувениров в наших фирменных магазинах "Золотого кольца Карелии" (Петрозаводск, проспект Ленина 3, проспект Ленина 26), съесть калитку в нашей пекарне "Калиточной" и понаблюдать за шикарными карельскими закатами.