Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Карельский Jingle Bells - корпоративный тур в Карелию зимой

от 21 060 ₽ за взрослого
Загрузка актуальных дат...
01.12–31.03сезонность
0 отз.
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 20:00
  • Что включено: 3 завтрака, 3 обеда, 1 гала-ужин, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, мастер-классы по-программе, строительство иглу, работа практика на сеансе осознанной медитации в шунгитовой комнате.
  • Что посетим: Хаски и олени в Карелии, Кинерма, Водопад Кивач
Программа корпоративного тура в Карелию зимой "Карельский Jingle Bells"

Специально под цели корпоративных групп мы разработали яркий, динамичный и раскрывающий национальную айдентику Карелии корпоративный тур в Карелию зимой - Карельский Jingle Bells.

Трехдневная программа с размещением в комфортных гостиницах Петрозаводска 4* , тревел и тимбилдинг активностями: катанием на снегоходах или квадроциклах, национальной кухней, большим количеством мастер-классов, изучением природных достопримечательностей и настоящими фольклерными экспедициями в карельские деревни.

Если Вам нужно сплотить коллектив, подарить им незабываемые эмоции (которые все будут обсуждать еще год до следующего корпоратива), открыть команде новые горизонты и дать понять, что ценности Вашей компании - не просто слова на страницах сайта, то этот тур является гарантированным решением поставленных задач. Безупречную организацию мы возьмем на себя.

День 1: Лес, много снега, настоящий северный чум, снегоходы, мастер-классы, лучший в мире ресторан карельской кухни и немного снежного Петрозаводска!

8:00 - встреча на ЖД. 8:45 - прибытие в лес, завтрак в чуме. 9:20 - 13:00 - активности: мастер-класс по калиткам, мастер-класс по рунам, экскурсия и фотосессия с хасками, катание на снегоходах/квадроциклах. 14:00 - обед в Петрозаводске, ресторан Карельская горница. до 17:30 - небольшая экскурсия по Петрозаводску, посещение Шунгит-центра, сеанс медитации. 17:30 - заселение в отель, свободное время.

Ура, мы в КАРЕЛИИ! 8:00 - встречаемся на ЖД вокзале Петрозаводска. Добро пожаловать в столицу республики! Вещи в автобус - и в путь. Наш путь лежит в сказочный сосновый лес в 30 километрах от Петр

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День 2: пляски и веселье по-карельски, фольклорная экспедиция в карельские деревни.

9:00 - выезд из Петрозаводска; 09:45 - прибытие в Киндасово, 09:45-11:45 - программа в Киндасово. 12:00 - отправление в Кинерму. 12:45 - прибытие в Кинерму, 12:45 - 14:00 - экскурсия по Кинерме, свободное время. 14:00 - отправление в Рубчойлу. 15:00 - прибытие в Рубчойлу, обед. Выступление национального ансамбля и экскурсия по деревне. 16:45 - отправление в Петрозаводск. 18:00 - прибытие в город.

С добрым утром! Успели сбегать в тренажерный зал на зарядку с шефом? А пропустить пару смузи из морошки и черники на завтраке "Шведский стол"? Пора снова в путь. Нас ждет фольклорная экспедиция в каре

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День 3: Легенда Севера - водопад Кивач, строительство северного жилища из снега - Иглу, органный концерт и гала-ужин в самом аутентичном ресторане города!

9:00 - отправление на Кивач. 11:00 - 13:00 - экскурсия, обед. 13:45 - 15:00 - строим иглу. 15:30 - концерт органной музыки. 17:30 прибытие в Петрозаводск, гала-ужин и подведение итогов в ресторане ВКарелииЕсть. 20:00 - прибытие на ЖД вокзал Петрозаводска.

09:00 Отправление на легендарный, очень живописный и неповторимый водопад Кивач. Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным:

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Хаски и олени в Карелии
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ВСЕ ОБСУЖДАЕМО!

Данный тур представлен как комбинация ярких активностей, качественного проживания и питания, экскурсионной части и, главное - создания корпоративных ценностей.

Мы гибкие и умеем подстраиваться под Ваши запросы.

Добавить фотографа, организовать конференц-залы с оборудованием, убрать или заменить какие-то активности или проживание - все обсуждаемо и реально.

Пишите или звоните - все сделаем!

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Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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