Туры в Кивач

Кивач — это одна из популярных достопримечательностей Карелии. Водопад находится в государственном природном заповеднике. Он окружен лесом и горами, поэтому пользуется большим спросом на экскурсии.

Тут чистый воздух, спокойная атмосфера, а также проходят эко-экскурсии, которые помогут узнать об окружающем мире немного больше.

Мы подготовили туры на Кивач для всех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, расслабиться и получить от отдыха удовольствие.

Познакомьтесь с Карелией через Кивач и не только

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Вы можете заказать индивидуальный тур для двоих или собрать компанию друзей и выбрать для себя самый интересный маршрут. Мы поможем организовать трансфер, проведем экскурсии, найдем места отдыха и устроим обеды и завтраки!