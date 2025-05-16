Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня.

Очень насыщенный тур в Карелию на 3 дня, во время которого Вы сможете увидеть все основные достопримечательности Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач. Размещение в уютной гостинице в Петрозаводске - все включено в стоимость, без доплат!
Очень насыщенный тур в Карелию на 3 дня, во время которого Вы сможете увидеть все основные достопримечательности Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач. Размещение в уютной гостинице в Петрозаводске - все включено в стоимость, без доплат!
8:00 - встреча на ЖД вокзале Петрозаводска, завтрак. 8:30 - Трансфер на речной вокзал Петрозаводска. 09:30-17:00 - экскурсия на остров Кижи; 17:00 - 19:00 - автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Заселение в гостиницу.
С добрым утром! Добро пожаловать в Карелию!
Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 6:50 до 8:00. Мы будем встречать Вас на ЖД вокзале, начиная с 7:30 с большой красной табличкой «Золо
5:00 ланч-боксы на ресепшен гостиницы. 5:15 - отправление в Сортавала на автобусе. 09:00 - 16:00 - экскурсия на Валаам на метеорах с посещением Центральной усадьбы и Никоновской бухты, обедом в трапезной и выступлением мужского валаамского хора. 17:00 - прибытие в Рускеала, обзорная экскурсия "Мраморный каньон". 18:00 - 19:30 - свободное время в горном парке Рускеала. 23:00 - прибытие в Петрозаводск.
С добрым утром! Встаем сегодня раньше, чем птички. Ведь нам нужно столько всего успеть!
Завтраки сегодня будут в виде ланч-боксов, которые будут ждать Вас на ресепшен гостиницы в 5:00 утра.
5:15 -
Завтрак в гостинице, освобождение номеров; 09:30 - отправление на экскурсию; 17:30 - возвращение в Петрозаводск, трансфер на ж/д вокзал.
Доброе утро, дорогие путешественники. А сегодня нас ждет экскурсия «Золотое кольцо Карелии».
Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый рос
Просим соблюдать пунктуальность! В связи с привязкой ко времени отправления водного транспорта мы имеем право не дожидаться опоздавших туристов, иначе пострадает вся группа.
**При планирова
Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
До встречи в Карелии!
Мы с сестрой давно мечтали побывать в Карелии, и вот наша мечта сбылась благодаря компании "Золотое кольцо Карелии". Сначала мы не знали, какую турфирму выбрать, но в итоге решили остановиться именно на этой. И как оказалось, не зря. Проживание, перевозка на отличном автобусе, экскурсии и питание - всё было организовано на высшем уровне! В пути нам во всех деталях рассказывали про наш маршрут и сообщали, когда и что нужно будет делать (например, когда нужно иметь с собой пустую бутылку, а когда надо не забыть захватить платок), так что неприятные сюрпризы были исключены. Кроме того, наш гид Андрей, который был с нашей группой 2 дня, очень интересно и с любовью рассказывал нам о Карелии и местах, которые там стоит посетить. Он открыл нам глаза на этот волшебный мир с "сосен ресницами", бесчисленными реками и чистейшими озёрами, и все, как нам показалось, влюбились в этот суровый, но вместе с тем прекрасный край.
Кроме того, его юмор и забота о туристах никого не оставили равнодушным. Ещё хотелось бы отметить один большой плюс - возможность добавлять дополнительные дни к основному туру. Мы, например, после четырёхдневного путешествия по Карелии решили съездить в зоокомплекс "Три медведя". Нас встретили в центре Петрозаводска в указанное время, доставили на место и отвезли к вокзалу точно по графику. В общем, все пять дней в Карелии прошли без сучка без задоринки благодаря "Золотому кольцу Карелии". Хотим пожелать Вам побольше благодарных туристов, которые бы осчастливленными уезжали из Петрозаводска под песню "Долго будет Карелия сниться".
Единственное пожелание: было бы неплохо, если бы у экскурсоводов был микрофон, так как довольно часто бывает ничего не слышно.
Карелия, Карелия, страна чудесных грез, Высоких сосен, елей, и маленьких берез, И солнцем озаренные стоят леса твои, И птицы распевают в них песенки свои. В манящем ярком кружеве из ягод и грибов, Под сенью из болот и родниковых снов, Забыться, утонуть в течении быстрых рек Готов с тобой душою родной твой человек. Карелия, Карелия, как ты мне мила, Милы твои озера, реки и леса, И это впечатление никак нельзя забыть, И остается только Карелию любить.
[Дух Рейфа]
Именно такой я ее представляла с самого детства, и всегда мечтала посетить. И вот мечта сбылась! Шотландка, Англичанка и Украинка встретились в Петербурге и отправились в Карелию в честь моего девичника. Я живу в Шотландии и искала туристическое агентсво в поисковиках. После контактов с несколькими агенствами, Золотое Кольцо Карелии несомненно завоевало мое доверие. Организацию тура мы обсуждали с Виктором. Приятное общение, незамедлительные ответы, полная поддержка с визами, полезные советы, и тур был организован полностью отвечая интересам и возможностям нашей группы. Благодарность Роману, который был нашим водителем, гидом и другом на протяжении всей поездки. Все было выполнено по программе, в прекрасной атмосфере. Наш транспорт был наполнен продуманными деталями, придающими комфорт и демонстрирующими заботу.
Размещение в отеле Космос на 10м этаже с восхитительными видами на набережную и просто супер шикарными завтраками, плюс шампанское и фрукты при встрече - придали нашей поездке особое настроение подстать нашему особому случаю.
Мы в восторге от Карелии и очень благодарны Золотому Кольцу Карелии за великолепную организацию и проведение нашего девичника.
Наши друзья из Великобритании теперь очень хотят такую же поездку,под опекой этого агенства, а мы с будущем мужем надеемся отпраздновать годовщину свадьбы в Карелии.
Спасибо огромное вашей компании за тур "Сказания Севера" и отдельное огромное спасибо экскурсоводам: Андрею (за надежность и душевность), Татьяне (за интересные рассказы о культуре и обычаях карелов и очень важную в последний день тура - четкость организации поездок) и водителям Петру и Евгению! С вами было очень комфортно и уютно!
Мы настолько окунулись в карельскую культуру и красоту природы, что уезжали со слезами. Конечно приедем снова с новыми друзьями, с которыми познакомились и сдружились в туре. Приедем в след.августе на грибы и ягоды:)) ждите!)) С уважением и респектом Надежда и Алла, группа 2.07-5.07.
Сказания Севера 18.06.-21.06.2019 Хочу сказать большое спасибо турфирме «Золотое кольцо Карелии» за этот тур и желаю вам процветания. Сразу скажу, я смотрела многие компании, работающие с туристами в Карелии, составила дорожную карту для своей поездки и выбрала вашу компанию. Поездка полностью подтвердила правильность выбора. Отлично сработала вся команда. Ни одной минуты нигде не потеряли.
Питание было организовано по пути следования, оно было разнообразным и вкусным. Поселили в современный отель «Космос», удобно расположенный вблизи с набережной Онежского озера, вкусный и богатый выбор на завтрак, доброжелательный и внимательный персонал.
Вторую ночь ночевали на турбазе в деревянных коттеджах, аромат дерева незабываем. Два дня мы передвигались на комфортабельном автобусе с кондиционированием, и музыку слушали, и видео о Соловках посмотрели и заслушивались историей Карелии от нашего замечательного гида Анны Билан. Профессионал!!! Любит и знает хорошо свою Родину и старается передать свою любовь к Карелии нам, туристам. Очень быстро создала замечательную атмосферу, сплотила очень разных людей, незнакомых между собой и создала команду единомышленников. Все это сделало наше путешествие каким-то легким, интересным, благостным.
Небольшая осечка получилась с поездкой на Кивач, примерно полчаса отбивались от оводов, ожидая отправления в обратный путь. Мы не были соответствующе одеты и не взяли репелленты с собой. Предупреждайте пожалуйста другие группы.
Все дни нас окружала красивейшая природа и могучие озера. Понравился Петрозаводск – небольшой уютный город. Остров Кижи и уклад жизни на нем – умиротворил. Музей Кронида Гоголева в г. Сортавала – поразил красотой картин из дерева. Остров Валаам и очень красив и величав, действительно русский Афон.
Еще раз всем спасибо за замечательную поездку. Всем советую побывать в Карелии и советую выбрать фирму «Золотое кольцо Карелии», они сделают вашу поездку интересной и комфортной.
Сказания Севера 18.06.-21.06.2019 Путешествие по Карелии оставило незабываемые впечатление. Вернулись только вчера и хочется поблагодарить турфирму "Золотое кольцо Карелии" за чудесно организованный отдых!
Спасибо Виктору за внимательное отношение на этапе заказа и оформления тура: быстро и подробно отвечали на все вопросы.
По приезду в Петрозаводск нас встретил Михаил. Забрал наш багаж. Организован был завтрак. Далее прекрасная поездка в Кижи.
Нам очень повезло с погодой - все четыре дня было тепло (временами жарко) и без дождей.
В поездке в Кижи мы познакомились с гидом Анной Белан. С ней мы провели следующие два дня в поездке на Рускеала и на Валаам. Очень чуткий, внимательный человек. Всю дорогу рассказывала нам о Карелии, о достопримечательностях. В поездке на Валаам заранее подробно объяснила, как нам лучше действовать в свободное время. Его было очень мало, а хотелось везде успеть и ее советы были очень полезны. Хочется отметить, что весь тур был организован очень хорошо. Гостиница "Космос" понравилась. Выбор большой на завтраке. Транспорт прекрасный. Питание замечательное. Очень хорошо, что у нас были включены обеды, т.к. в поездках времени свободного мало и беспокоиться о еде не пришлось. Для нас всегда все было накрыто и никаких задержек.
Только при путешествии на Кивач возникла проблема: очень сильно донимали то ли оводы, то ли слепни. А т.к. за три дня насекомые нас нигде больше не беспокоили, мы все расслабились и средства от них не захватили. Пожелание: напомнить туристам в сообщении о поездке на следующий день о необходимости взять с собой средства от насекомых, когда это актуально. Дни очень насыщенные для нас и мы можем упустить что-то важное.
Природа Карелии прекрасна и незабываема. Мы пожалели, что не взяли тур с поездкой на Соловки (в автобусе смотрели фильм о Соловках). Значит будет стимул вернуться еще раз ) Обязательно с командой "Золотое кольцо Карелии". Спасибо Вам большое!
Знакомство с Карелией,о Валаам. Получили огромное удовольствие от посещения очаровательной Карелии.Спасибо организатору Виктору и Михаилу,за предоставленную информацию и уважительное отношение.Мы группа из 6 пенсионеров прекрасно провели время.
Тур был интересным и познавательным.Гостиница расположена на берегу Онежского озера,номера очень чистенькие, с видом на набережную.Экскурсоводы все очень приятные и интересно проводили экскурсии.Особая благодарность экскурсоводу Андрею,были просто очарованы его рассказами.Когда он узнал,что у нас дед воевал в финскую войну и пропал без вести,то предложил передать историкам данные нашего деда.Будем надеяться,что когда нибудь мы узнаем где похоронен наш дед.Мы обязательно еще воспользуемся услугами вашего тур бюро и вернемся в Карелию!
Остались довольны организацией отдыха. Сайт понятный, менеджеры отвечают на вопросы быстро, доброжелательно и внятно, оплата картой проводится через надёжную платежную систему.
Все организационные вопросы были решены своевременно и качественно. Для экскурсий предоставляется комфортный транспорт. Брали экскурсии: обзорную по Петрозаводску, Кижи, двухдневную Рускеала-Валаам, гора Воттоваара. Очень интересные и насыщенные маршруты, грамотные гиды, путевая информация подкрепляется аудио-, видеоматериалами и иллюстрациями.
Экскурсии групповые, сборные, и если на время экскурсии Вас присоединят к большой группе, которая следует по своей программе, то возникает конфликт между их интересами и Вашими: например, они могут захотеть потратить час экскурсии на очередь в заштатном магазине за рыбой. Имеет смысл в такой ситуации сразу звонить менеджеру в офис, к их чести нужно отметить, что наш конфликт с этой странной группой они отработали очень конструктивно и быстро.