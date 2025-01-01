Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.
_*Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной
Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.
*Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной багаж будет доставлен в гостиницу и отправлен в камеру хранения до вашего заселения.
После завтрака в формате шведского стола мы отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по зимней столице Карелии.
Мы совершим настоящее погружение в историю и промышленное прошлое Петрозаводска. Посмотрим объекты разных эпох – от петровской до современности, пройдемся по старым улочкам, посетим соборы, увидим памятник комару, сооруженный из трактора, погуляем по паркам и скверам провинциального городка.
Пройдемся по заснеженной набережной Онежского озера. Здесь вы увидите множество скульптур, памятников и арт-объектов.
После экскурсии нас ждет небольшой переезд за город (в пути – 30 мин), где мы познакомимся с хаски и северными оленями - дружелюбными обитателями Вотчины карельского Деда Мороза – Талвиукко.
Сначала прогуляемся по ферме, на которой живут северные олени и их оленята, покормим их с рук хрустящей морковкой. Затем в сопровождении инструктора пообщаемся с аляскинскими, сибирскими хасками и маламутами в питомнике спортивных ездовых собак.
Пройдемся по импровизированной деревне древних жителей Карелии – саамов и даже сможем зайти к ним в гости в самый настоящий чум.
В Резиденции Талвиукко заглянем в рабочий кабинет Деда Мороза и интерактивное пространство, которое расскажет нам о временах года и их приметах в Карелии. Во Дворце Снегурочки Луммики увидим небольшую экспозицию макетов «Armas Karjala» с миниатюрными достопримечательностями нашей республики.
После экскурсии у вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится небольшой круг по красивому зимнему лесу (500 метров). Услуга катания на упряжках оплачивается отдельно и не включена в стоимость тура.
Стоимость:
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Катание на оленях — дети до 12 лет — 1000 рублей, взрослый — 1500 рублей.
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Катание на хасках (500 метров) — дети до 12 лет — 1000 рублей,
взрослый — 1500 рублей.
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Катание на хасках (1500 метров) — дети до 12 лет — 1500 рублей, взрослый — 2000 рублей.
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Карельское подворье - 600 рублей с человека.
Теперь самое время согреться, выпить горячего чая на целебных травах и попробовать национальную выпечку - калитки.
По возвращении в Петрозаводск – размещение в гостинице и отдых.