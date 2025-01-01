08:00 - встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска; 08:10 - завтрак; 08:30 – автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску; 11:00 - экскурсия к хаски и оленям, чаепитие; 15:00 - заселение в гостиницу, свободное время.

_*Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

*Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной багаж будет доставлен в гостиницу и отправлен в камеру хранения до вашего заселения.

После завтрака в формате шведского стола мы отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по зимней столице Карелии.

Мы совершим настоящее погружение в историю и промышленное прошлое Петрозаводска. Посмотрим объекты разных эпох – от петровской до современности, пройдемся по старым улочкам, посетим соборы, увидим памятник комару, сооруженный из трактора, погуляем по паркам и скверам провинциального городка.

Пройдемся по заснеженной набережной Онежского озера. Здесь вы увидите множество скульптур, памятников и арт-объектов.

После экскурсии нас ждет небольшой переезд за город (в пути – 30 мин), где мы познакомимся с хаски и северными оленями - дружелюбными обитателями Вотчины карельского Деда Мороза – Талвиукко.

Сначала прогуляемся по ферме, на которой живут северные олени и их оленята, покормим их с рук хрустящей морковкой. Затем в сопровождении инструктора пообщаемся с аляскинскими, сибирскими хасками и маламутами в питомнике спортивных ездовых собак.

Пройдемся по импровизированной деревне древних жителей Карелии – саамов и даже сможем зайти к ним в гости в самый настоящий чум.

В Резиденции Талвиукко заглянем в рабочий кабинет Деда Мороза и интерактивное пространство, которое расскажет нам о временах года и их приметах в Карелии. Во Дворце Снегурочки Луммики увидим небольшую экспозицию макетов «Armas Karjala» с миниатюрными достопримечательностями нашей республики.

После экскурсии у вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится небольшой круг по красивому зимнему лесу (500 метров). Услуга катания на упряжках оплачивается отдельно и не включена в стоимость тура.

Стоимость:

Катание на оленях — дети до 12 лет — 1000 рублей, взрослый — 1500 рублей.

Катание на хасках (500 метров) — дети до 12 лет — 1000 рублей, взрослый — 1500 рублей.

Катание на хасках (1500 метров) — дети до 12 лет — 1500 рублей, взрослый — 2000 рублей.

Карельское подворье - 600 рублей с человека.

Теперь самое время согреться, выпить горячего чая на целебных травах и попробовать национальную выпечку - калитки.

По возвращении в Петрозаводск – размещение в гостинице и отдых.