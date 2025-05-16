Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Знакомство с Карелией

от 41 500 ₽ за взрослого
Загрузка актуальных дат...
13.05–16.10сезонность
57 отз.
Программа Гостиницы Стоимость Отзывы Даты В подарок
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:00
  • Что включено: 3 завтрака, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, проезд на метеоре на о.Кижи.
  • Что посетим: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды, Водопад Кивач, Гора Сампо, Вулкан Гирвас, Водопады Ахинкоски, Рускеала
Знакомство с Карелией

Проведите три насыщенных экскурсионных дня в чудесной Карелии и изучите все основные достопримечательности этого удивительного края: Рускеала, Кижи, Петрозаводск и «Золотое кольцо Карелии»!

Наш небольшой, но очень интересный тур выходного дня «Знакомство с Карелией» объединяет в себе посещение трех красивейших достопримечательностей: этнокультурного памятника северного деревянного зодчества — остров Кижи и красивейший техноприродный объект — мраморный каньон Рускеала, а также водопад Кивач, первый российский курорт Марциальные воды и другие объекты по «Золотому кольцу Карелии».

Кроме того, Вы сможете ознакомиться с городом Петрозаводском и отдохнуть в тишине и спокойствии карельской земли.

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Летний Петрозаводск и остров Кижи

08:00 - встреча на ж/д вокзале Петрозаводска; 08:05 – завтрак; 08:30 - трансфер на Речной вокзал Петрозаводска; 09:30 – отправление на комете на о.Кижи; 11:00 – экскурсия и свободное время на острове; 17:00 – возвращение в Петрозаводск; 17:00 – автобусно-пешеходная экскурсия по городу; 19:00 – заселение в гостиницу.

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

_*Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной

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Мраморный каньон Рускеала

Завтрак в гостинице. 9:00 - отправление на Рускеала (в пути технические остановки, Крест Скорби, Тохминские водопады); 14:00-17:30 - экскурсия и свободное время на Рускеала; 21:00 - прибытие в Петрозаводск.

С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – Северное Приладожье.

7:00-7:30 Завтрак в ресторанах гостиниц.

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Золотое кольцо Карелии - водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные воды и вулкан Гирвас

Завтрак в гостинице, освобождение номеров; 09:30 - отправление на экскурсию; 17:30 - возвращение в Петрозаводск, трансфер на ж/д вокзал.

Сегодня нас ждет Золотое кольцо Карелии – самые живописные достопримечательности вблизи Петрозаводска.

После завтрака в гостинице мы погрузимся в автобус и отправимся к первой точке нашего маршру

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
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Кижи
Кижи - остров на севере Онежского озера, где расположен один из крупнейших музеев под открытым небом...
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Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Гора Сампо
Гора Сампо - небольшая скала, названная так в честь мельницы из карельского эпоса Калевала. Со скалы...
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Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас и его жерло - одно из самых живописных мест в Карелии. Благодаря застывшим лавовым пот...
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Водопады Ахинкоски
# Водопады Ахинкоски Ахинкоски – популярная достопримечательность среди туристов. Это совокупность ...
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Рускеала
Рускеала - самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видам...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (57)
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Хороший туроператор. Сделали заказ через интернет, оплатили аванс и получили ваучер на тур. Доплатить можно позже или на месте по прибытию. Принимают оплату картой и принимают и начисляют Спасибо от Сбербанка. Очень приятные экскурсоводы, Анна встречала нас на вокзале, экскурсию по городу проводила Галина и водитель Иван. Вообще крайне доброжелательный персонал. Гостиница Северная очень достойные номера. Вообщем, рекомендую посещение Карелии доверить фирме Золотое кольцо Карелии).

Нам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. Очень красивая природа Карелии и город Петрозаводск. Отель тоже понравился. Экскурсовод Анна просто супер очаровательный и интересный человек. С удовольствием буду советовать друзьям и коллегам этот тур.

Тур «Знакомство с Карелией» проходил 24-26 июня и впечатления конечно невероятные, на три дня разнообразная программа и мест и достопримечательных мест посетили много! Очень всё хорошо продумано турфирмой, по времени рассчитано всё как нужно! Туристов везде очень много, ну и ладно! Гиды Андрей и Галина профессионалы своего дела, рассказывают с интересом

Это была наша первая поездка в Карелию. Очень понравился Петрозаводск с его красивой набережной и живописными закатами над озером. Поездка на остров Кижи произвела незабываемое впечатление несмотря на дождливую погоду. В парке Рускеала хотелось бы задержаться подольше, спуститься в подземные пещеры, полюбоваться мраморным карьером с парома… Но к сожалению уже билетов не было, мы приехали к 14 часам. И конечно поездка на водопад Кивач тоже очень запомнилась. Гиды в каждом направлении сопровождали разные, но все были очень доброжелательны и профессиональны. Запаслись карельскими сувенирами в виде варенья, рыбки и чая. Остались чудесные впечатления и фото. Рекомендую

Великолепно организованный тур. Все, как в описании. Встретили на вокзале (гид Юрий), после завтрака организовали автомобильную экскурсию, по дороге в отель и на первую экскурсию на остров Кижи. Я проживала в гостинице «Северная», рядом находятся два ресторана с Карельской кухней (Ягель и Карельский дворик), также Карельскую кухню можно попробовать в ресторане гостиницы. Каждый день меня индивидуально забирали из гостиницы и после этого ехали за остальной группой. Каждая экскурсия очень увлекательная и познавательная. Экскурсоводы Галина и Лада не давали заскучать, а водители Николай и Василий везде доставляли вовремя. Тур рекомендую!!! Это тур для тех, кто любит природу, историю и не хочет напрягаться)

тур «Знакомство с Карелией» с 19 по 21 августа.

День 1. В путешествие мы отправились в день свадьбы 18.08.20, сразу после того как немного отметили с друзьями. Ехать решили на поезде. Всего 1 ночь, и к 8 утра 19.08.20 уже были в Петрозаводске, где нас встретили и отвезли в гостиницу на завтрак. Так как был шведский стол, мне тоже нашлось что покушать. Далее, на речном вокзале Петрозаводска нас посадили в Комету — быстроходное судно, и мы отправились на остров "КИЖИ" в Онежском озере. Поездка довольно долгая - 1,5 часа в одну сторону и так-же обратно. Выспались. По прибытию, нас встретил экскурсовод, и провёл обзорную экскурсию. Все взрослые с восхищением говорили об острове и экскурсии. Нам понравилось, да, красиво, побывали, галочку поставили, ехать повторно смысла не видим, но 1 раз побывать стоит.

День 2. Изначально, нас должны были поселить в 3* гостинице "Петрозаводск", на 3 дня и 2 ночи, еда не включена, но в подарок помимо скидки на тур, поселили нас на одну ночь в 4* гостиницу "Северная", что в самом центре города (Здание отеля занесено в официальный список ценных архитектурных объектов Петрозаводска). Вторую ночь нам предложили провести в другой гостинице, в 4* гостинице "COSMOS" на берегу Онежского озера. Заселили в улучшенный 4* номер, вид открывался прямо на озеро, а в дополнении еще и завтрак включили, шикарный шведский стол. Весь второй день был посвящен "Рускеальским водопадом" и горному комплексу "Рускеала". Так как в туре, это всё довольно ознакомительно, чтобы посмотреть побольше, времени на точку отводится очень мало, да и расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5-4 часа. Даже после беглого осмотра достопримечательностей, в город, мы вернулись часам к 21:00. В дороге, экскурсовод, рассказывала очень интересно, большую часть времени мы смотрели в окна, рассматривая старинные карельские деревни и много красивых озер, а уже под конец дремали) Перед горным парком Рускеала мы сделали остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…» Прошлись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами. Мощь и красота.

Далее, прибыли на территорию горного парка Рускеала, там должна была быть пешеходная экскурсия, но времени опять же немного, и мы не стали ждать экскурсовода, а сами отправились гулять по территории. И считаем, это было верное решение. Погуляли по Эко-тропе вокруг комплекса. Прошли в глубину сквозной пещеры (штольни), посмотрели геологию каньона. Полазали по скалам Итальянского мраморного карьера. Так мы обошли весь комплекс, успели и насладиться видами, и полазать, и передохнуть на склоне.

Очень теперь хочется, покататься там на лодке, по озерам вдоль отвесных стен карьера, по пути заплывая в гроты и пролететь на Zip-line по всей длине каньона. Всё увиденное нам запало в душу, теперь мы знаем что обязательно вернемся, и пройдем своим путём, уже более неспешно и вдумчиво.

День 3. В этот день, было запланировало аж 4 остановки, поэтому вдоволь нагуляться по интересующим нам местам не удалось, но обзорно огляделись, высматрели для себя интересные локации, куда так-же стоит повторно заглянуть, но уже своим спокойным ходом.

Первой остановкой был первый российский курорт "Марциальные Воды", основан Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Немного послушали об истории создания, далее нам выдали стаканчики и мы всей группой отправились пробовать воду из всех 3х источников. Очень невкусно) У всех источников вкус и насыщенность отличались. Галочку поставили, поехали дальше.

Вторая остановка - гора Сампо. Написано что: "склоны холма усеяны пешеходными тропами с соответствующими указателями, произведена установка лестниц с перилами у подножья горы, поэтому подъем к вершине довольно удобен и безопасен." На деле, это шатающиеся перила и проваленные лестницы, а у подножья горы, на обочине, как это и заведено в России, разбросан мусор. На вершине, нет ничего такого впечатляющего, вид на озеро весьма зарос деревьями. Но даже если бы вид был свободнее, по дороге на Рускеалу, открывались более живописные виды, на мой взгляд.

Третья остановка - вулкан Гирвас. Вот это уже интереснее, это уже для нас. Во первых мы шли до него по красивейшей песчаной дороге, меж сосен, и мхов, аккуратно обходя мощные корни деревьев. Так и хотелось пойти босиком, но пришлось воздержаться, слишком туристическое место, стекла и мусор всё - таки встречаются. По сторонам, куда ни глянь, грибы да ягоды. Некоторые собирали.

Когда мы уже почти дошли, надо было перейти по камням на его сторону, слева древний сплав для бревен, справа озеро. И вот мы оказались на вулкане. Да - да. Прям на нем. Он не такой как нам сразу представляется. Вулкан Гирвас относится к типу покровных вулканов исландского типа. Вид там конечно, неземной. Темные скалы, из которых растут деревья. Водоемы с зеркально чистой водой, а где то с рыжей, да и сами слои лавы, каждый со своим оттенком. Мы прыгали по лавовому полю с кочки на кочку, осматривали со всех ракурсов, лазали на скалы. взбирались на холмы.

Вот там бы времени побольше, потому что отведенных на это 30 минут,ну вообще ни о чем. Туда бы мы еще заехали, но если это будет по пути куда то еще. Четвертая и последняя остановка - водопад Кивач. Мы сразу же отделились от экскурсии, потому что мы водопад хотим смотреть, а не слушать пол часа, которых у нас нет, в дендрарии, про отличия обычной берёзы от "Карелочки".В общем мы отправились своим путем. Туристоооов до...очень много.

Но обойти всё со всех сторон, полазать по скалам и полюбоваться видами со всех возможных ракурсов, времени вполне хватило. Даже перед отъездом в кафе успели перекусить. Галочку поставили. Большое спасибо. Нас всё очень впечатлило. Понравилось. В Карелию вернемся.

Понравилось все! Организация работы, четкая, своевременная подача чистого транспорта, хорошие водители, с которыми спокойно ехать, отличные гиды-Ирина, Галина Ивановна, Андрей, Роман, Лиза в питомнике хаски и оленей влюбили в эту прекрасную часть нашей Планеты. Кажется, что мы теперь знаем всю историю красивой республики! Молодцы! Всем большое спасибо! С вами хоть куда! Успехов вам, ребята!

"Знакомство с Карелией" (+ 2 доп. дня), 26-28 августа 2019 года Этим летом решила исполнить свою мечту - побывать в одном из красивейших мест нашей необъятной страны - в Карелии. Увидела в интернете рекламу турфирмы "Золотое кольцо Карелии", заинтересовалась. Из представленного каталога туров выбрала трехдневный под названием "Знакомство с Карелией", который включал в себя экскурсии по городу Петрозаводску, на о. Кижи, в Горный парк Рускеала, а также по так называемому Золотому кольцу Карелии (живописная гора Сампо, древний вулкан Гирвас, курорт Марциальные воды, водопад Кивач).

Отличная программа для знакомства с этой удивительной республикой! В дополнение к этой программе я посетила таежный зоопарк «Три Медведя». Всем, кто любит животных, советую там побывать. Это не совсем зоопарк в привычном смысле этого слова. Каждое животное со своей, не простой до прибытия в этот зоокомплекс историей. Но теперь они живут в любви и заботе.

Хочу выразить огромную благодарность компании за чудесно проведенные последние летние деньки в Карелии! Спасибо Вам за организацию, оперативную обратную связь и за хорошую погоду! :)

И, конечно же, большое спасибо всем экскурсоводам и водителям Сергею, Олегу и Роману за такое интересное и увлекательное путешествие! Все было очень душевно!

"Знакомство с Карелией", 16.07-18.07.2019 Выбирала именно трехдневный тур. Остановилась на Карелии. Не пожалела) Красота непередаваемая!!! И конечно поразила организация тура. Все четко и грамотно. Без нареканий!!! Особо отмечу, что тур помогут организовать на любой вкус и срок.

От себя рекомендую останавливаться в "Космосе". Во-первых, просто хороший отель с хорошим рестораном, где можно поужинать, вернувшись с экскурсии. Во-вторых, автобус подается к Ротонде, в 100 м от отеля, что очень удобно. В общем спасибо огромное за новые прекрасные впечатления! Успехов вам! И позитивных туристов!

Знакомство с Карелией - 3 дня, 29.06 - 2.07.2017 Сказка, которую ты увидел!

Спасибо огромное за организацию нашего отдыха. Всё было великолепно! Не знала, что такое можно увидеть! В фирме работают ответственные и порядочные ребята. Нас встретили на вокзале, Абсолютно всё, что было в экскурсионной программе, выполнили. Ежедневно присылали смс с оповещением, куда и как поедем на следующий день. За 3 дня побывали в Кижах, совершили пешую экскурсию по городу; побывали в мраморном каньоне Рускеала; были на водопаде Кивач и во многих других местах.

С нами на экскурсиях были гости из Эстонии и Польши. Попали на белые ночи. Попробовали мясо медведя. С собой увезли форель горячего копчения (магазин "У якоря" (супер!). Шикарный отель "Космос" (на берегу, оттуда отходят автобусы на экскурсии, великолепные завтраки - шведский стол). Мы получили неизгладимые впечатления. Всем рекомендуем. Кстати, если ехать самостоятельно и брать экскурсии, то на 1 человеке за 3 экскурсии тратишь на 4-5 т. больше. Так что, еще и выгодно. У нас дирижером экскурсионного тура был Миша. Огромное спасибо!

Семья из Москвы, Диана и Женя.

Хочется начать отзыв с выбора мной турфирмы. Почем именно "Золотое кольцо Карелии"? Скорее всего потому, что общение по интернету с менеджером Виктором уже располагало к себе и предполагало хороший и интересный отдых. Хотите пакет экскурсий (тур) и отель на выбор - пожалуйста! Хотите дополнительные экскурсии - нет проблем, вот вам список! Если есть вопросы - ответим, если есть пожелания - учтем! Отель предложили "Космос", на мой взгляд самый лучший, на набережной, с прекрасными (как оказалось) завтраками и очень внимательным персоналом. Ну вот, забронировали, стали ждать отпуск.

Приехали впервые в Петрозаводск. Нас встретил менеджер Михаил, вещи наши положил в машину, провел на завтрак в отель прямо у вокзала (приличный ресторанчик, где можно после поезда хорошенько помыть руки и просто немного прийти в себя после долгой дороги). А потом, оставив вещи в камере хранения своего отеля, нас отвезли сразу на причал, все объяснили, рассказали, посадили на катер и мы отправились на остров Кижи. Не буду в данном отзыве описывать красоты и уникальность Карелии. Природа постаралась, щедро одарив этот край. А вот люди у меня вызвали особенное восхищение. С местным населением мы, правда, практически не общались (даже ввиду того, что все дни у нас были очень насыщенны по экскурсиям). Но ведь гиды, менеджеры, водители, которые нас сопровождали - это и есть местное население. Это такие открытые, доброжелательные, бесхитростные люди, бесконечно любящие свой край, и делающие все возможное, чтобы представить нам, туристам, свою малую Родину с наилучшей стороны.

Хочется также отметить организационные моменты в работе турфирмы "Золотое кольцо Карелии". Все чётко, пунктуально, без задержек, транспорт удобный (иногда - нам просто так повезло - супер удобный:)). Гид в поездке сопровождает один, даёт свою информацию, а на объекте встречает гид другой и снова узнаешь столько интересного и увлекательного! Водители очень аккуратные, спокойные, а многие тоже состоявшиеся гиды. Мы привезли из этой поездки только самые положительные впечатления. Мы очень многое узнали, отлично отдохнули. Еще раз хочу выразить слова благодарности всем сопровождающим нас гидам, менеджерам - Виктору и Михаилу, водителям - Павлу, Роману, Сергею, Николаю.

Особое спасибо руководителю фирмы Виталию за организацию такого отдыха, стремление всегда быть на стороне клиента и умение быстро и оперативно решать вопросы.

Почему именно "Золотое кольцо Карелии"? Общение с менеджером уже располагало к себе и предполагало хороший и интересный отдых. Хотите пакет экскурсий (тур) и отель на выбор - пожалуйста! Хотите дополнительные экскурсии - нет проблем, вот вам список! Если есть вопросы - ответим, если есть пожелания - учтем!

Мы выбрали тур "Знакомство с Карелией", трёхдневный, плюс дополнительно экскурсию на Валаам и экскурсию в питомник к хаски. Отель предложили "Космос", завтраки прекрасные, персонал внимательный. Приехали впервые в Петрозаводск. Природа постаралась, щедро одарив этот край.

Но особое восхищение у меня вызвали люди. Гиды данной фирмы, менеджеры, водители - бесконечно любят свой край, и делают все возможное, чтобы представить нам, туристам, свою малую Родину с наилучшей стороны.

Турфирма "Золотое кольцо Карелии" все провела чётко, пунктуально, транспорт удобный (иногда - нам просто так повезло - супер удобный:)). Гид в поездке даёт свою информацию, а на объекте встречает гид другой и снова узнаешь столько интересного и увлекательного! Водители очень аккуратные, спокойные.

Мы привезли из этой поездки только самые положительные впечатления. Мы очень многое узнали, отлично отдохнули. Еще раз хочу выразить слова благодарности всем сопровождающим нас гидам, менеджерам - Виктору и Михаилу, водителям - Павлу, Роману, Сергею, Николаю.

Особое спасибо руководителю фирмы Виталию за организацию такого отдыха, стремление всегда быть на стороне клиента и умение оперативно решать вопросы.

От лица офицеров, суворовцев и себя лично хочу выразить огромную благодарность за отлично организованный отдых для нас и наших мальчиков!

С момента обращения в компанию и до последнего экскурсионного дня было приятно иметь дело с турфирмой "Золотое кольцо Карелии"!!! Все вопросы возникающие, как в процессе подготовки к поездке, так и во время нашего прибывания в Карелии - решались оперативно и доброжелательно! Спасибо Виктору, за терпение и вежливость ! Виталию за отлично организованный процесс работы! Анне Ивановне за проведенный с нами день в Медвежьегорске, это была незабываемая экскурсия с массой впечатлений и полезной информации, благодаря замечательному экскурсоводу - Анне Ивановне, спасибо!!!

И конечно отдельные слова благодарности, нашему замечательному Андрею Дмитриевичу - супер-экскурсоводу, специалисту своего дела, патриоту своего края и просто замечательному и приятному человеку, спасибо Вам Андрей Дмитриевич за эти дни!!! Приятно иметь дело с профессионалами и настоящими ценителями и патриотами своего края, эта любовь к Карелии "зажглась" и в наших сердцах!!! Смело буду рекомендовать и советовать вашу турфирму, как лучшую в Карелии!!! СПАСИБО!!

Знакомство с Карелией, 3 дня

Название тура вполне соответствует содержанию. Из минусов - наивные экскурсоводы, которым не хватает профессиональной подготовки: любой вопрос, который не входит в выученную ими программу, вызывает у них оторопь. И еще один момент с организацией поездки в Рускеала. Вполне можно совместить посещение каньона с заездом в город Сортавала: всего-то нужно выехать на час раньше из Петрозаводска и сократить на час пребывание на карьере. Но в общем и целом туром остались довольны. Спасибо!

  • Куда ты в отпуск едешь? Карелия? На север? Осень же, не сезон!

Да, не сезон, но какая красота. Специально ехала, чтобы увидеть природу - чистые безграничные озера, реки с водопадами, море грибов, царство камней. Всего три дня, но впечатлений масса. Спасибо огромное команде менеджеров за организацию: после заполнения формы на сайте - моментально перезвонили, программу направили заранее, встретили у поезда без задержек, микроавтобус комфортный, и даже меняющаяся каждый час погода не смогла испортить ни одну экскурсию.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО экскурсоводу Анне! Анна не просто познакомила с достопримечательностями, а с душой и любовью рассказала про родную карельскую природу, старалась найти и показать действительно особенные для Карелии места. Поэтому все мои фотографии были сделаны не просто так, а с предысторией.

Если будет возможность, обязательно приедем еще раз и друзей с собой возьмем :)

В Карелию мы приехали на три дня, сразу же нас встретил экскурсионный автобус с нашим гидом Белан Анной, очень приятно было видеть и директора фирмы Тараканова Виталия, который так же нас встретил и пожелал отличного отдыха. Нам удалось посмотреть Петрозаводск, а так же красоты Карелии, хочется отметить профессионализм нашего гида Анны, которая была очень внимательна к нам, отвечала на все вопросы, а так же подробно рассказывала о достопримечательностях. После этого трёхдневного тура, захотелось узнать Карелию ещё больше. Наше следующее путешествие в эту прекрасную республику обязательно начнётся с фирмы “Золотое кольцо Карелии»! Спасибо огромное за эмоции!

Огромное спасибо команде "Золотого кольца Карелии" за отлично организованный тур. Увидели самые интересные места: Кижи, Рускеала, водопад Кивач... и все это за три дня благодаря четкой организации процесса. Каждую минуту чувствовали внимание и заботу наших гидов, их высокий профессионализм, гостепримство заслуживает отдельной благодарности. Рекомендую всем, кто планирует посетить Карелию

От всей души хочу поблагодарить генерального директора тур.фирмы "Золотое кольцо" Виталия. Наш 3-х дневный тур по Карелии состоялся 26-28 мая этого года. Великолепная организация во всем.

Перед началом тура, Виталий лично проверил все ли готово к встрече и лично, вместе с экскурсоводом, нас встречал. Гостиница "Онего Палас" на побережье, великолепные номера, чистота и доброжелательность персонала.

Питание отличное. Дети были сыты все 3 дня. Программа тура составлена грамотно настолько, насколько можно вообще было так придумать.

За 3 дня мы познакомились с Карелией во всех ее проявлениях. А помогла нам в этом, наш экскурсовод - Анна Ивановна. Сейчас трудно представить, как у нас прошли бы экскурсии без нее. В первую очередь это - прекраснейший человек. Как она любит свой край! С каким теплом она относилась к нам!!! А группа у нас немаленькая 30 человек, из которых 20 человек - школьники 16-17 лет, достаточно сложный возраст. Чтобы их заинтересовать - нужно быть профессионалом своего дела! Спасибо Вам Анна Ивановна за Ваше терпение, внимание и любовь к людям. Не могу не поблагодарить Андрея Дмитриевича, который также был с нами, на протяжении последних 2-х дней. Его мужское плечо было необходимо и юмор тоже. С его помощью теперь знаю как успокоить своих школьников- нужно просто почитать "Калевала" и через 5 минут - тишина.

Спасибо Вам еще раз! Дети приехали с великолепными впечатлениями, снимками, которыми они делились всю дорогу до Москвы. Шквал эмоций! Желаем Вам процветания! А мы обязательно будем рекомендовать только Вас!

Свое знакомство с Карелией мы планировали давно, а в этом году наконец то доехали. Благодаря вам отдых получился незабываемым и полным впечатлений. Жаль, что вечером уже уезжаем. Все шесть дней были наполнены позитивом, драйвом и хорошим настроением. Вы показали нам все самое лучшее и интересное.

Большое спасибо Виктору и Виталию за решение организационых вопросов. Спасибо экскурсоводу Галине Ивановне за познавательную экскурсию по золотому кольцу Карелии. Спасибо инструктору на сплаве по реке Шуе Александре. Отдельное спасибо Олегу за нашу поездку на Валаам (нас двоих повезли так далеко из Петрозаводска), и его рассказы про Карелию и его совет посетить в Сортавале музей им. Кронида Гоголева (у нас случайно появилось немного времени для этого, так что нам повезло).

Отдельное большое спасибо экскурсоводу и водителю Дмитрию за экскурсию на мраморный каньон Рускеала (а еще, как настоящий мужчина, он сел на весла, и мы еще поплавали на лодке по каньону). Еще мы были в гостях у хаски и в таежном зоопарке. И в Кижи.

В общем, если кто-то еще сомневается в таком плотном графике отдыха, то с помощью Золотого кольца это становится реально и комфортно, все ориентированно на отдыхающих, все четко, если сказали, что заедут к определенному времени, то так и будет. Еще раз всем спасибо! Надеюсь, что это наше не последнее посещение Карелии, и мы еще увидимся с вами.

Мы с братом провели 3 дня в Карелии с 24 по 26.06.2016. Незабываемые впечатления от Карелии, её невероятной природы, рукотворных памятников, комаров (здесь они особенно очаровательны😊). Благодарны Золотому кольцу Карелии за организованность и помощь в решении любых вопросов, связанных с поездкой)

Очень приятные экскурсоводы, которые поведали много интересного и показали места, в которые не каждая турфирма отвозит туристов!) Запомнились абсолютно все места, которые нам показывали, выделить что-то одно невозможно. Карелия прекрасна, чудесна и удивительна в любом своем проявлении! Хочется приехать снова! Ещё раз благодарим за данное чувство свободы и радости!

Хочется поблагодарить эту турфирму, в частности Виталия, за организацию экскурсий, а также за встречу на вокзале! Особо запомнилась поездка в Рускеала с Анной Белан, прекрасным гидом, которая с такой душой и любовью рассказывала нам о Карелии, читала стихи, загадывала национальные загадки.

Тоже хотим сказать огромное спасибо! Мы с подругой 10 сентября были на экскурсии по золотому кольцу Карелии (Александр - чудеснейший человек, совершенно согласны с Ольгой 😊 ). До сих пор не закончили разбирать фотографии, сделанные на этой экскурсии, столько разных интересных мест удалось посетить за этот день.

11 сентября не менее прекрасная девушка Мария отвезла нас на Рускеальский каньон, по пути остановившись у мест съемок фильма "А зори здесь тихие". Очень красивые места. Мы гуляли, фотографировали, катались на лодках и на троллее. Пытались разглядеть в зеленоватой глади воды затопленные машины и инструменты.

12 сентября любовались памятником деревянного зодчества на острове Кижи.

Перед поездкой, мы сравнивали экскурсии разных турфирм. После уточняющих звонков выяснилось, что у некоторых - экскурсии в сентябре уже закончились и информация на сайте не соответствует действительности, у некоторых цена отличается от заявленной в бОльшую сторону, до некоторых просто не смогли дозвониться (конечно, дело было в послеобедие субботы, как бы не совсем рабочее время, но...) В общем, ни разу не пожалели о сделанном выборе. Спасибо!

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