Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Тур на ноябрьские праздники в Карелию

от 30 900 ₽ за взрослого
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04.11–06.11сезонность
13 отз.
Программа Гостиницы Стоимость Отзывы Даты В подарок
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:00
  • Что включено: 3 завтрака, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе.
  • Что посетим: Петрозаводск, Гора Сампо, Марциальные воды, Вулкан Гирвас, Водопад Кивач, Хаски и олени в Карелии, Водопады Ахинкоски, Рускеала
Тур «Ноябрьские праздники в Карелии»

Трехдневный тур в осеннюю Карелию - это возможность провести ноябрьские праздники, окунувшись в сказку и побывав в самом красивом городе на Севере России.

Экскурсионная программа тура - Петрозаводск, Рускеал, Кивач. Мы отправимся в гости к Талви Укко, взойдем на гору Сампо, погуляем по кратеру вулкана Гирвас. А еще попробуем чай из местных трав, рассмотрим каньон Рускеала, попробуем на вкус воды из целебных источников, пройдёмся по набережной Петрозаводска - и всё это за 3 дня.

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Осенний Петрозаводск и вотчина Карельского Деда Мороза

8:00 - встреча группы на ЖД вокзале Петрозаводска; 8:05 - завтрак; 8:30 - экскурсия по Петрозаводску; 11:00 - экскурсия к хаскам и оленям на вотчине; 14:30 - заселение в гостиницу, свободное время.

Город Петрозаводск - столица Карелии, ровесник Санкт-Петербурга. Петр I в 1703 году дал указ построить оружейный завод. Отсюда и название - “завод Петра”. Здесь начинается история города. В Петрозав

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Мраморный каньон Рускеала

Завтрак в гостинице. 9:00 - отправление на Рускеала (в пути технические остановки, Крест Скорби, Тохминские водопады); 14:00-17:30 - экскурсия и свободное время на Рускеала; 21:00 - прибытие в Петрозаводск.

Впереди нас ждет Северное Приладожье.

8:00. Завтрак в ресторанах гостиниц.

9:00. Отправление к мраморному каньону Рускеала. Время в пути от 3,5 до 4 часов. Расстояние от Петрозаводска до Рускеала -

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Золотое кольцо Карелии. Четыре крупнейших достопримечательности

Завтрак в гостинице. 9:00 - отправление на экскурсию; свободное время для обеда перед водопадом Кивач; 17:00 - прибытие в Петрозаводск.

Сегодня мы посетим главные достопримечательности Карелии:

  • гора Сампо;
  • первый российский курорт «Марциальные воды»;
  • древний вулкан Гирвас;
  • водопад Кивач.
  1. Гора С
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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Петрозаводск
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Гора Сампо
Гора Сампо - небольшая скала, названная так в честь мельницы из карельского эпоса Калевала. Со скалы...
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Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
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Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас и его жерло - одно из самых живописных мест в Карелии. Благодаря застывшим лавовым пот...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Хаски и олени в Карелии
# Питомник оленей Здесь вы сможете вблизи наблюдать за жизнью оленей, покормить их с руки и даже по...
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Водопады Ахинкоски
# Водопады Ахинкоски Ахинкоски – популярная достопримечательность среди туристов. Это совокупность ...
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Рускеала
Рускеала - самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видам...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (13)
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Золотое кольцо Карелии Огромное спасибо за прекрасно организованный отдых моих ребят из 9 класса города Волгограда. Нам долго будет сниться красоты Карелии и мы будем вспоминать дружелюбных и внимательных организаторов, которые были вместе с нами все три дня.

Путешествия были насыщенными, но дни пролетели незаметно... Как это важно и необходимо учить наших детей гордиться и любить свою страну.... Это Вы и делаете. Еще раз спасибо за то, что продумали все до мелочей во время поездки: все было на высшем уровне. И отдельное спасибо нашему Андрею Дмитриевичу...

Самые яркие и тёплые воспоминания от нашего маленького свадебного путешествия в этот чудесный северный край... Огромное спасибо Вашей Турфирме за первоклассную организацию! Отдельное спасибо экскурсоводу Анне Белан! Замечательная женщина с потрясающей энергетикой, вкладывает всю душу в своё дело, рассказывает очень интересно, показывает на экскурсиях даже больше, чем положено по программе...

Обязательно вернёмся в Ваши края и обращаться будем только к Вам! Всем своим знакомыми друзьям уже разрекламировали Вас! Благополучия и дальнейшего процветания Вашей Турфирме!

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