8:00 - встреча группы на ЖД вокзале Петрозаводска; 8:05 - завтрак; 8:30 - экскурсия по Петрозаводску; 11:00 - экскурсия к хаскам и оленям на вотчине; 14:30 - заселение в гостиницу, свободное время.

Город Петрозаводск - столица Карелии, ровесник Санкт-Петербурга. Петр I в 1703 году дал указ построить оружейный завод. Отсюда и название - “завод Петра”. Здесь начинается история города. В Петрозав

Город Петрозаводск - столица Карелии, ровесник Санкт-Петербурга. Петр I в 1703 году дал указ построить оружейный завод. Отсюда и название - “завод Петра”. Здесь начинается история города. В Петрозаводске изготавливали чугунные изделия для Петербурга, отливали пушки, строили трактора “Онежец”.

Но Петрозаводск славится не только своей мощью и оружием, не зря его называют портом пяти морей. Столица Карелии имеет выход в Белое, Балтийское, Каспийское, Баренцево, и Черное моря.

Отсюда и начнется наш тур. Мы будем ждать вас на Ж/Д вокзале к 7:30. Вы можете выбрать поезд для приезда до 8:00. Узнать нас можно по большой табличке с надписью “Золотое кольцо Карелии”. Ваши чемоданы увезут в гостиницу в камеру хранения, так что подготовьте самое необходимое для первого экскурсионного дня.

с 8:05 до 8:30 - завтрак нашей группы После завтрака мы познакомимся с Петрозаводском по программе “Путешествие через века”. Вас ждет путешествие по нескольким эпохам: “Край, возбужденный Петром”, “Эпоха Екатерины Великой”, и православному Петрозаводску. Край рек, озер и морей предстанет перед вами во всей красе. Мы пройдемся по набережной, послушаем рассказ экскурсовода, рассмотрим памятники, в том числе Петру Великому.

В 11:00 мы отправимся в вотчину Талви Укко. Вас ждет знакомство с хасками и маламутами, экскурсия по питомнику, чай на местных травах и ароматная карельская выпечка.

В начале вотчины живут северные олени с оленятами. Работники познакомят нас с ними и проведут экскурсию по фермам, расскажут о зимних и летних видах ездового спорта, породах ездовых собак, особенностях их характера.

А еще вы сможете потискать милых щенков - будущих спортсменов. После двух экскурсий можно прокатиться в упряжках с ездовыми собаками по карельскому лесу - целых 500 метров! Билет приобретается за дополнительную плату, на вотчине.

По возвращении в Петрозаводск — заселение в гостиницу. Разбирайте чемоданы, приятного отдыха!