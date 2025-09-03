Сегодня мы посетим главные достопримечательности Карелии:
- гора Сампо;
- первый российский курорт «Марциальные воды»;
- древний вулкан Гирвас;
- водопад Кивач.
- Гора С
Сегодня мы посетим главные достопримечательности Карелии:
- гора Сампо;
- первый российский курорт «Марциальные воды»;
- древний вулкан Гирвас;
- водопад Кивач.
- Гора Сампо расположена на перешейке между Ушкозером и Кончозером. В высоту гора достигает около 40 метров. Подняться на Сампо сможет турист любого возраста и подготовки - благодаря лестницам, пешеходным тропам и оборудованным смотровым площадкам. Вершина пологая, с нее открывается потрясающий вид на озеро с островами и лесную чащу.
Гора названа в честь мельницы Сампо из карело-финской “Калевалы”. По легенде, мельница давала соль, муку и даже золото. У туристов есть поверье, что желание, загаданное на вершине горы обязательно сбудется.
- «Марциальные воды» – курорт, открытый Петром I. Император назвал его в честь римского бога Марса.
Железо в составе Марциальных вод насыщает кровь кислородом, что повышает уровень гемоглобина и решает проблемы «малокровия».
Сам царь приезжал сюда на лечение.
Мы совместим дегустацию марциальной воды и осмотр местных достопримечательностей. Увидим, дом смотрителя и павильоны над бывшим целебным источником и церковь апостола Петра.
Храм остался единственной постройкой, которая сохранилась с петровских времен. Он построен по чертежам Петра и его собственному проекту. Раз в год в деревянной церкви апостола Петра даже проводят службу.
- Вулкан Гирвас — потухший вулкан в Карелии возрастом более 2 млрд лет. Он расположен в русле реки Суна близь одноименного поселка. Гирвас в настоящее время почти полностью разрушен временем и природой. Сохранились около 20 застывших лавовых потоков и следы кратера - одного из древнейших на планете, кусок левой части, жерло и трубка взрыва.
Сейчас кратер заполнен пресной водой. Порода кратера разноцветна: от зеленого до черного. Вулкан окружен хвойными лесами, в которых скрывается водопад Гирвас - еще одна достопримечательность и слабость туристов.
Рядом с вулканом находится туристическая зона с магазином сувениров и платной парковкой.
- Кивач – часть одноименного заповедника, созданного в 1931 году.
Мы посетим с вами водопад и пешеходные тропы с тенистыми беседками. Также доступны дендрарий и музей Природы. Общая высота водопада Кивач - 10,7 м. Высота отвесного падения воды - 8 м.
“Алмазная сыплется гора…” - пишет Г. Р. Державин про водопад. Есть у местных поверье, что он забирает плохое настроение и тревожные мысли. Кивач щедро делится своей природной энергией и жизненными силами.
Исторически название Кивач произошло, по одной из версий, от финского слова kivi («камень»). По другой, от карельского kivas («снеговая гора»). Одна из легенд рассказывает о возникновении водопада благодаря рекам-сестрам Шуя и Суна. Рассерженная Суна разбилась о скалу, разливаясь по огромным скалам-ступенькам. В разное время водопаду Кивач посвящали стихотворения поэты Ф. Н. Глинка, Г. Р. Державин, Н. И. Глазков.
Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет поесть и отдохнуть.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Конец тура.
Ждем вас еще!