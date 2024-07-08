Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсии в Карелии по Шхерам

Ладожские шхеры, или же фьорды — это архипелаг небольших скалистых островов на северо-западе Ладожского озера. Шхеры были образованы схождением ледника и имеют продолговатую скалистую форму. В архипелаг входит 650 островов, крупнейшими из которых являются: Лауватсари, Кухка, Путсаари, Соролансари и Риеккалансаари. Такие сложные и непривычные нам названия острова получили, когда принадлежали Финляндии. Кстати, в переводе со шведского шхера означает “скала в море”.

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Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
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    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
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    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

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Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Виды отдыха на Шхерах

  • Сбор ягод

    Спокойный вид отдыха, подходит семьям с детьми и пожилым парам. На островах растет малина, голубика, земляника, черника, брусника, и другие ягоды. На заброшенных финских хуторах, от которых в основном остался один фундамент, можно встретить смородину и крыжовник.

  • Сбор грибов

    Такая тихая охота идеально подойдет туристам, любящим спокойный отдых. Летом со сбором ягод и грибов можно совместить палаточный кемпинг.

  • Рыболовля

    Один из популярных видов отдыха на Ладожских Шхерах. Здесь водится около 53 разновидностей пресноводных рыб, среди которых: сом, лещ, ладожская рогатка, красноперка, палия, щука и другие. А для любителей экстрима на Ладоге доступен дайвинг.

  • Пешие прогулки по островам

    Подойдут семьям с детьми или влюбленным парам. Захватывающие пейзажи и романтическая обстановка создадут идеальную обстановку для свиданий.

  • Водные прогулки по проливам на лодке или каяке

    Подойдут туристам любого возраста. Это возможность почувствовать себя путешественником-первооткрывателем новых земель. Также здесь встретить ладожскую нерпу, занесенную в Красную книгу.

Экскурсии по Карелии по временам года

Карелия прекрасна в любое время года. Каждый найдет в Карелии свой сезон. Экскурсии по Карелии летом дают возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

  • Что взять с собой на экскурсию по Шхерам

    Приглашаем Вас в незабываемое путешествие по Шхерам – уникальным природным объектам на Ладожском озере в Республике Карелия. Если вы собираетесь отправиться в такую экскурсию, то обязательно ознакомьтесь с нашими рекомендациями по подготовке к поездке.

    • В холодное время года стоит позаботиться о теплой одежде и обуви, чтобы наслаждаться красотами Шхер без дискомфорта. Также пригодится термос с горячим чаем.
    • В теплое время года обязательно возьмите солнцезащитный крем, головной убор и средство от насекомых.

  • Особенности Ладожских Шхер

    Ладожские Шхеры или фьорды – это массивы древних скал, образовавшихся более 2 миллиардов лет назад. На их территории находится множество красивых водопадов и озер, которые поразят вас своей красотой и чистотой.

    Путешествуя на катере, вы увидите неповторимые пейзажи и сможете насладиться природой национального парка "Шхеры". Не упустите возможность посетить это удивительное место, близкое к Санкт-Петербургу и Сортавале.

Достопримечательности Ладожских шхер

Самым большим островом Ладожского озера является Тулолансаари: 8 км в длину и 2-5 км в ширину. Его название переводится как “остров пришельцев”, что подкрепляется местными легендами. Раньше на острове находилось несколько деревень, а сейчас там расположены каменоломни сердобольских гранитов и остатки дома купца Баринова, где в 20 веке жил художник Николай Рерих.

Далее, на острове Путсаари, туристы смогут насладиться практически нетронутой природой и больше узнать о разновидностях гранита, который ранее добывали для строительства Валаамского монастыря и других храмов.

Также удивить гостей Республики разнообразной флорой и фауной сможет эко-тропа протяженностью 3 км на острове Пеллотсари. Прогулка займет около 3 часов, а на пути встретится 30 природных объектов.

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Кроме того, в Ладожских шхерах путешественники найдут живописные скалы у залива Импилахти. А в теплой и прозрачной бухте Терву на острове Койонсаари туристы могут остаться с палаткой и собрать в лесу ягоды или грибы. Еще одна достопримечательность парка — небольшая гора-крепость Линнавуори с высотой в 55 метров над уровнем моря, куда может подняться каждый желающий.

Экскурсии по Карелии по праздникам

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает вам выбрать экскурсии на праздники

Как добраться до Ладожских шхер

С Ленинградского вокзала Москвы курсируют поезда до Сортавалы, а с Северного вокзала Санкт-Петербурга — электрички и автобусы. После прибытия в город туристам нужно вернуться на станцию “Кузнечное” или “Лахденпохья”, откуда можно доехать до Шхер на такси.

Путешественникам из Петрозаводска доступно несколько вариантов: они могут доехать на автобусе до Питкяранты или Сортавалы либо выбрать поезда, которые следуют по маршруту “Сортавала — Кузнечное”.

В том числе многие базы отдыха, расположенные вблизи или на территории Ладожских шхер, предлагают услуги по аренде катера или лодки, чтобы рассмотреть национальный парк с воды.

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