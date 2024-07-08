Ладожские шхеры, или же фьорды — это архипелаг небольших скалистых островов на северо-западе Ладожского озера. Шхеры были образованы схождением ледника и имеют продолговатую скалистую форму. В архипелаг входит 650 островов, крупнейшими из которых являются: Лауватсари, Кухка, Путсаари, Соролансари и Риеккалансаари. Такие сложные и непривычные нам названия острова получили, когда принадлежали Финляндии. Кстати, в переводе со шведского шхера означает “скала в море”.
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