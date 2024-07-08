Достопримечательности Ладожских шхер

Самым большим островом Ладожского озера является Тулолансаари: 8 км в длину и 2-5 км в ширину. Его название переводится как “остров пришельцев”, что подкрепляется местными легендами. Раньше на острове находилось несколько деревень, а сейчас там расположены каменоломни сердобольских гранитов и остатки дома купца Баринова, где в 20 веке жил художник Николай Рерих.

Далее, на острове Путсаари, туристы смогут насладиться практически нетронутой природой и больше узнать о разновидностях гранита, который ранее добывали для строительства Валаамского монастыря и других храмов.

Также удивить гостей Республики разнообразной флорой и фауной сможет эко-тропа протяженностью 3 км на острове Пеллотсари. Прогулка займет около 3 часов, а на пути встретится 30 природных объектов.

Кроме того, в Ладожских шхерах путешественники найдут живописные скалы у залива Импилахти. А в теплой и прозрачной бухте Терву на острове Койонсаари туристы могут остаться с палаткой и собрать в лесу ягоды или грибы. Еще одна достопримечательность парка — небольшая гора-крепость Линнавуори с высотой в 55 метров над уровнем моря, куда может подняться каждый желающий.