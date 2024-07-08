Экскурсии по Карелии осенью

Карелия осенью — дивное место, которое уже не заполнено толпами туристов, но при этом большинство достопримечательностей еще открыто. Острова, в первой половине осени, вам удастся посетить, если будет хорошая погода. Передвижение по воде прекращается уже к началу ноября, поэтому в последний осенний месяц вы не сможете попасть на Кижи, Валаам и Соловки.

Но в Карелии есть множество мест, которые можно посмотреть и холодное время года. Например, можно посетить водопад Кивач, гору Сампо, вулкан Гирвас, заехать на курорт «Марциальные воды».

А если вы закажете индивидуальную экскурсию в вепсскую деревню, то сможете познакомиться с бытом и интересными традициями народов русского севера.