Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсии по Карелии осенью

Карелия осенью — дивное место, которое уже не заполнено толпами туристов, но при этом большинство достопримечательностей еще открыто. Острова, в первой половине осени, вам удастся посетить, если будет хорошая погода. Передвижение по воде прекращается уже к началу ноября, поэтому в последний осенний месяц вы не сможете попасть на Кижи, Валаам и Соловки.

Но в Карелии есть множество мест, которые можно посмотреть и холодное время года. Например, можно посетить водопад Кивач, гору Сампо, вулкан Гирвас, заехать на курорт «Марциальные воды».

А если вы закажете индивидуальную экскурсию в вепсскую деревню, то сможете познакомиться с бытом и интересными традициями народов русского севера.

Осенние экскурсии по Карелии

Экскурсии по Карелии осенью 2024 по месяцам

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает экскурсии по Карелии осенью с посещением знаменитых островов: Кижи, Валаам, Соловки, а также других известных и не очень достопримечательностей Карелии: мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, сплавы по рекам, экскурсии по Петрозаводску и многое другое.

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WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Экскурсии по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим экскурсии и туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

Туры в Карелию осенью 2024

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает туры в Карелию летом с посещением знаменитых островов: Кижи, Валаам, Соловки, а также других известных и не очень достопримечательностей Карелии: мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, сплавы по рекам, экскурсии по Петрозаводску и многое другое,

СМИ о нас
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Осенние экскурсии по Карелии

  • Мистическая гора Воттоваара

    Воттоваара — самая высокая возвышенность средней Карелии с высотой 417 метров. Это мистическое место, где были найдены следы древних цивилизаций, их алтарей и святилищ. Кроме этого, с горы открываются потрясающие виды на Карелию.

    На горе находится большое количество камней, которые составляют лабиринт, и изогнутых деревьев, создающих атмосферу таинственности.

    Не забудьте надеть удобную обувь, а также возьмите куртки, так как на горе бывает очень ветрено.

  • Мраморный каньон Рускеала в Карелии

    Рускеала — потрясающее место, большая чаша, вырубленная человеком в мраморном массиве, которая расстилается на 500 метров. Есть возможность пройтись по эко-тропе вдоль озера с кристально чистой водой. В горном парке Рускеала есть пещеры, которые тоже можно посетить. В этой экскурсии также предусмотрено посещение водопадов.

  • Тур "Жемчужина Приладожья"

    Экскурсия по Ладожским шхерам, посещение музея эпохи викингов «Svartbjornborg» и восхождение на гору Паасо — это захватывающее приключение, которое можно успеть пройти до конца сентября.

  • Тур "Золотое кольцо Карелии"

    Маршрут путешествия, который охватывает водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гору Сампо и курорт Марциальные воды. Этот тур доступен для посещения всю осень.

Что еще можно посмотреть осенью в Карелии

  • Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

    Программа состоит из двух экскурсий к северным оленям и в питомник к ездовым собакам. Каждого гостя угощаем чаем на местных травах и карельской выпечкой. Прокатиться можно на специальных летних картах. А после активных развлечений приглашаем выпить чай из местных трав.

  • Тур "Осень в Карелии"

    Это трехдневное путешествие с посещением энергичного этно-парка хаски и оленей. Включая Мраморный каньон Рускеала и водопад Кивач, который осенью проявляет свою бурную красоту. Путешествие также предоставит возможность насладиться тишиной и спокойствием курорта Марциальные воды и провести прогулки по прекрасному городу на Севере России — Петрозаводску. Этот тур позволит насытиться яркими впечатлениями и полностью погрузиться в атмосферу осенней Карелии.

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