Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

2 500 ₽ за взрослого Загрузка дат... Круглый годсезонность
32 отз.
Программа Стоимость Групповые даты Индивидуально В подарок
Забронироватьи оплатить онлайн

Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    4 часов
  • По каким дням:
    ежедневно (по запросу)
  • Начало экскурсии: 11:00, ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1).
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, чаепитие, экскурсия в питомник к собакам и оленям
Описание экскурсии к хаскам и оленям в карельский питомник

Приглашаем Вас в резиденцию карельского Дед Мороза — в гости к Талви Укко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям! Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.

Экскурсия проводится круглый год! Летом это также очень интерсно, а катание проводится на специальных картах.

Программа экскурсии "Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник"

Дедов Морозов много не бывает. Так несколько лет назад подумал основатель резиденции карельского зимнего деда Николай Столяров и решил создать свою родину Деда Мороза. Талви Укко – имя «зимнего деда» (именно так переводится его имя с карельского), который поселился в 30 километрах от Петрозаводска, на окраине поселка Чална. Настоящая саамско-карельская резиденция получилась.

А какой зимний волшебник без помощников? Главные из них, конечно, — северные олени. Так появилась у деда оленья ферма. Олени у карельского старика, кстати, ничуть не хуже, чем у лапландского Санты.

Ну а что это за резиденция без настоящих северных собак – хаски и маламутов? Будут и собаки. Так увлекся Талви Укко-Столяров, что получился у него самый большой питомник ездовых собак в России, благо сам Николай, как и его сын, профессионально участвуют в гонках на упряжках. В общем, дело знают.

Ну а раз так много оленей и собак у Талви Укко, то что же им стоять без дела. Вот и получилось так, что к зимнему деду приезжают теперь не только по резиденции погулять, на быт волшебника посмотреть, не только чай на травах с калитками отведать, но и покататься на собачьих да на оленьих упряжках. Причем катают здесь и зимой, и летом. Вотчина открыта круглый год.

Ну что, поехали! Талви Укко и его команда ждут именно вас!

  • Выезд из Петрозаводска на комфортабельном автобусе или автомобиле в резиденцию Талви Укко — карельского Деда Мороза (около 30 километров)

  • Прогулка по оленьей ферме. В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята. Помощники Талви Укко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих чудесных животных.

  • Экскурсия по питомнику ездовых собак. На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак. Мы пойдем туда в сопровождении инструктора. Здесь Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинскими маламутами и сибирскими хасками. Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.

  • Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

  • В резиденции Талви Укко вы посмотрите экспозицию, где он работает, разбирает почту и придумывает новогодние чудеса. Во дворце карельской Снегурочки - Лумикки вы увидите экспозицию макетв достопримечательностей Карелии в миниатюре.

  • После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров). Услуга катания на упряжках оплачивается отдельно, по желанию.

Стоимость на дополнительные услуги:

  • Катание на оленях — дети до 12 лет — 1000 рублей, взрослый — 1500 рублей.

  • Катание на хасках (500 метров) — дети до 12 лет — 1000 рублей, взрослый — 1500 рублей.

  • Катание на хасках (1500 метров) — дети до 12 лет — 1500 рублей, взрослый — 2000 рублей.

  • Карельское подворье - 600 рублей с человека.

  • Самое время пойти попить национального чаю где нам подадут чай на целебных травах и карельскую выпечку.

  • После того, как мы попили чаю, нам можно поразвлекаться: для Вас чудесные зимние горки, море снега и веселый азарт!

  • Возвращение в Петрозаводск.

Бронирование
Загружаются актуальные даты...
Отзывы (32)
С фото
Без фото

Потрясающая экскурсия, контакт с животными незабываем) Экскурсия полноценная, времени на все хватает, езжайте смело. На обед было два пирожка и чай, но можно купить еще пирожков за 50р.

Ездили дети. Очень понравилось.

Очень красивая и сказочная база с животными. Я хотела там остаться жить). Мне понравилось, рекомендую.

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять