Программа экскурсии "Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник"

Дедов Морозов много не бывает. Так несколько лет назад подумал основатель резиденции карельского зимнего деда Николай Столяров и решил создать свою родину Деда Мороза. Талви Укко – имя «зимнего деда»

Дедов Морозов много не бывает. Так несколько лет назад подумал основатель резиденции карельского зимнего деда Николай Столяров и решил создать свою родину Деда Мороза. Талви Укко – имя «зимнего деда» (именно так переводится его имя с карельского), который поселился в 30 километрах от Петрозаводска, на окраине поселка Чална. Настоящая саамско-карельская резиденция получилась.

А какой зимний волшебник без помощников? Главные из них, конечно, — северные олени. Так появилась у деда оленья ферма. Олени у карельского старика, кстати, ничуть не хуже, чем у лапландского Санты.

Ну а что это за резиденция без настоящих северных собак – хаски и маламутов? Будут и собаки. Так увлекся Талви Укко-Столяров, что получился у него самый большой питомник ездовых собак в России, благо сам Николай, как и его сын, профессионально участвуют в гонках на упряжках. В общем, дело знают.

Ну а раз так много оленей и собак у Талви Укко, то что же им стоять без дела. Вот и получилось так, что к зимнему деду приезжают теперь не только по резиденции погулять, на быт волшебника посмотреть, не только чай на травах с калитками отведать, но и покататься на собачьих да на оленьих упряжках. Причем катают здесь и зимой, и летом. Вотчина открыта круглый год.

Ну что, поехали! Талви Укко и его команда ждут именно вас!

Выезд из Петрозаводска на комфортабельном автобусе или автомобиле в резиденцию Талви Укко — карельского Деда Мороза (около 30 километров)

Прогулка по оленьей ферме. В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята. Помощники Талви Укко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих чудесных животных.

Экскурсия по питомнику ездовых собак. На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак. Мы пойдем туда в сопровождении инструктора. Здесь Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинскими маламутами и сибирскими хасками. Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.

Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

В резиденции Талви Укко вы посмотрите экспозицию, где он работает, разбирает почту и придумывает новогодние чудеса. Во дворце карельской Снегурочки - Лумикки вы увидите экспозицию макетв достопримечательностей Карелии в миниатюре.

После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров). Услуга катания на упряжках оплачивается отдельно, по желанию.

Стоимость на дополнительные услуги: