Дедов Морозов много не бывает. Так несколько лет назад подумал основатель резиденции карельского зимнего деда Николай Столяров и решил создать свою родину Деда Мороза. Талви Укко – имя «зимнего деда»
Дедов Морозов много не бывает. Так несколько лет назад подумал основатель резиденции карельского зимнего деда Николай Столяров и решил создать свою родину Деда Мороза. Талви Укко – имя «зимнего деда» (именно так переводится его имя с карельского), который поселился в 30 километрах от Петрозаводска, на окраине поселка Чална. Настоящая саамско-карельская резиденция получилась.
А какой зимний волшебник без помощников? Главные из них, конечно, — северные олени. Так появилась у деда оленья ферма. Олени у карельского старика, кстати, ничуть не хуже, чем у лапландского Санты.
Ну а что это за резиденция без настоящих северных собак – хаски и маламутов? Будут и собаки. Так увлекся Талви Укко-Столяров, что получился у него самый большой питомник ездовых собак в России, благо сам Николай, как и его сын, профессионально участвуют в гонках на упряжках. В общем, дело знают.
Ну а раз так много оленей и собак у Талви Укко, то что же им стоять без дела. Вот и получилось так, что к зимнему деду приезжают теперь не только по резиденции погулять, на быт волшебника посмотреть, не только чай на травах с калитками отведать, но и покататься на собачьих да на оленьих упряжках. Причем катают здесь и зимой, и летом. Вотчина открыта круглый год.
Ну что, поехали! Талви Укко и его команда ждут именно вас!
-
Выезд из Петрозаводска на комфортабельном автобусе или автомобиле в резиденцию Талви Укко — карельского Деда Мороза (около 30 километров)
-
Прогулка по оленьей ферме. В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята. Помощники Талви Укко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих чудесных животных.
-
Экскурсия по питомнику ездовых собак. На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак. Мы пойдем туда в сопровождении инструктора. Здесь Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинскими маламутами и сибирскими хасками. Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.
-
Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.
-
В резиденции Талви Укко вы посмотрите экспозицию, где он работает, разбирает почту и придумывает новогодние чудеса. Во дворце карельской Снегурочки - Лумикки вы увидите экспозицию макетв достопримечательностей Карелии в миниатюре.
-
После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров). Услуга катания на упряжках оплачивается отдельно, по желанию.
Стоимость на дополнительные услуги:
-
Катание на оленях — дети до 12 лет — 1000 рублей, взрослый — 1500 рублей.
-
Катание на хасках (500 метров) — дети до 12 лет — 1000 рублей, взрослый — 1500 рублей.
-
Катание на хасках (1500 метров) — дети до 12 лет — 1500 рублей, взрослый — 2000 рублей.
-
Карельское подворье - 600 рублей с человека.
-
Самое время пойти попить национального чаю где нам подадут чай на целебных травах и карельскую выпечку.
-
После того, как мы попили чаю, нам можно поразвлекаться: для Вас чудесные зимние горки, море снега и веселый азарт!
-
Возвращение в Петрозаводск.