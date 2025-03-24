Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсии по Карелии на майские праздники

Карельская погода может быть изменчива и обманчива, так что даже в мае важно подготовиться к ней. Берите теплые вещи, но не забывайте о легких лонгсливах, футболках и кроссовках (они понадобятся для прогулок в лесу или по каменистой местности).

Для спокойных майских прогулок по красивым достопримечательностям создали специальный тур — майские праздники в Карелии.

Подойдет для отдыха семьей или одиночного путешествия.

Предложения от нашего туроператора по экскурсиям в мае

Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Длится 7 час.
Экскурсии с 16.5.2025 по 11.10.2025
Цена — 6 300 ₽
Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Длится 15 час.
Экскурсии с 18.5.2025 по 21.9.2025
Цена — 9 900 ₽
Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Длится 2 час.
Экскурсии с 26.3.2025 по 28.11.2025
Цена — 990 ₽
Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Длится 12 час.
Экскурсии с 25.3.2025 по 29.11.2025
Цена — 4 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Длится 4 час.
Экскурсии с 26.3.2025 по 30.11.2025
Цена — 2 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Длится 8 час.
Экскурсии с 24.3.2025 по 1.12.2025
Цена — 3 300 ₽
Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Длится 18 час.
Экскурсии с 23.5.2025 по 4.10.2025
Цена — 8 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Длится 14 час.
Экскурсии с 16.5.2025 по 26.9.2025
Цена — 10 900 ₽
Загружаются даты экскурсии...
6 отз.

Какие достопримечательности стоит посмотреть

Петрозаводск

Город, с которого начинается путешествие. В Петрозаводске много интересных мест, в которые необходимо сходить: набережная, театры, памятники.

Гора Сампо

Красивое место, от которого заряжаются туристы. С горы открывается вид на лес, но нужно быть осторожным. В дождливую погоду тут может быть очень скользко.

Вулкан Гирвас

Потухший вулкан, который сейчас принимает гостей. Сейчас, правда разрушается из-за времени, но все еще сохранилось около 20 лавовых потоков до 32 метров.

“Марциальные воды” Старинный курорт, основанный Петром Первым в 18 веке. Здесь можно попробовать воду с высоким содержанием железа из четырех источников и посетить церковь апостола Петра, построенную в 1721 году.

Горный парк “Рускеала” Здесь находится уникальный мраморный каньон и рускеальские водопады на реке Тохмайоки. Разноцветные скалы парка сверху обрамлены елями, снизу — водой изумрудного цвета и подземными гротами, а вокруг расположился живописный лес.

Водопад Кивач После таяния снега водопад набирает максимальную силу и демонстрирует бурный поток воды, несущийся вниз с высоты в 11 метров. А на территории заповедника оборудованы тропинки для прогулок, места для отдыха и смотровые площадки.

Экскурсии по достопримечательностям Карелии

Мы предлагаем экскурсии во всех уголках Карелии и для вашего удобства разделили их на категории в зависимости от объекта показа. Теперь вы можете выбрать экскурсию, которая соответствует вашим интересам и посетить именно ту достопримечательность Карелии, которую хотите увидеть.

  • Экскурсии на Соловки

    Архипелаг Соловки состоит из 6 больших островов и более 100 мелких. Туристов привлекают: полярное сияние, белые ночи, белухи, каменные лабиринты.

  • Экскурсии в Рускеала

    В Сортавальском районе находится одна из главных достопримечательностей Карелии - мраморный карьер Рускеала, который был затоплен естественными изумрудными водами.

  • Экскурсии на Валаам

    Это архипелаг, расположенный на озере Ладога. Здесь находится Валаамский монастырь, привлекающий верующих туристов из разных уголков страны.

  • Экскурсии на Кижи

    Уникальный остров Кижи перенесет вас в 19 век. Шедевры русского деревянного зодчества и изумительная чистота карельской природы создают неповторимую атмосферу.

  • Экскурсии на Кивач

    Кивач — один из самых живописных уголков Карелии. Бурный водопад, обрамленный красивыми камнями и лесом, создает впечатление, будто время остановилось.

  • Экскурсия по Петрозаводску

    Петрозаводск — столица Карелии, потому привлекает путешественников. Город идеально подходит и для прогулки перед большим путешествием, и для полноценного отпуска.

  • Экскурсии в Карелии по Местам Силы

    Места силы, или так называемые "аномальные зоны", это участки планеты, оказывающие сильное влияние на эмоциональное и физическое состояние. В Карелии таких мест предостаточно.

  • Экскурсии на Валаам из Петрозаводска

    Валаам, расположенный в Ладожском озере, является одной из главных святынь и достопримечательностей Карелии. На экскурсиях вы познакомитесь с настоящим Русским Севером.

  • Экскурсии по Шхерам

    Ладожские шхеры, или фьорды, представляют собой группу небольших скалистых островов в северо-западной части Ладожского озера.

  • Экскурсии на Валаам из Москвы

    Валаамский монастырь и остров в Ладожском озере, на котором он расположен, уникальны. Они привлекают не только верующих, но и тех, кто желает уйти от суеты материка.

  • Экскурсии на Валаам из Сортавала

    Сортавала - уютный город на берегу Ладожского озера. Одна из самых захватывающих экскурсий в этом регионе - прогулка на остров Валаам, самый большой паломнический центр в России.

  • Экскурсии на Соловки из Санкт-Петербурга

    Соловецкий архипелаг привлекает множество туристов на Русском Севере, ведь здесь можно почувствовать все величие нашей культуры.

  • Экскурсии на Соловки из Москвы

    Соловки - это территория, где слились вера и культура, исторические артефакты и северная природа. Мы приглашаем вас в незабываемое путешествие из Москвы, чтобы погрузиться в прошлое и насладиться уникальным архипелагом Соловки.

  • Экскурсии на Валаам на теплоходе

    Теплоходные круизы на Валаам не успеют утомить и будут полны событиями. Отправление из порта вечером и прибытие уже на следующее утро. Целый день будет посвящен экскурсиям.

Чем заняться в Карелии на майских праздниках

А вы знали, что Карелия входит в топ 5 популярных мест для отдыха в России? По этой причине в любое время года тут с легкостью можно найти интересные занятия. В мае можно отправиться на прогулку по озерам на лодке, устраивать прогулки в лесу, заниматься дайвингом. еще из интересного:

Рафтинг Для любителей активного отдыха подойдет сплав по неспокойным рекам Карелии.

Рыбалка В Карелии много полноводных рек и озер. Здесь даже устраивают рыболовные туры с проживанием.

Прогулка по достопримечательностям Рускеала, водопады, Кивач, зоопарки, наследие ЮНЕСКО — все это вы найдете в спокойной Карелии.

  • Интересные события

    Экологический праздник “Олония”

    Событие ежегодно проходит в городе Олонец в начале мая с целью привлечь внимание к проблемам экологии и защиты окружающей среды. В рамках праздника организаторы проводят тематические ярмарки и конкурсы, приглашают местные творческие коллективы и устраивают соревнования. Например, “Гонки на Олонке” и “гусиные бега”. Первое состязание предполагает сплав по городской реке на плотах или байдарках, а его участниками могут стать все желающие. Во второй эстафете “спортсменами” являются домашние гуси, которых на старте подбадривают владельцы.

    Соревнования по фристайлу на бурной воде

    Фристайл на бурной воде - это неолимпийский вид спорта, предполагающий выполнение акробатических элементов на плейспоте в течение определенного времени: обычно до 45 секунд. В Карелии любительские соревнования по фристайл-каякингу проводят в поселке Матросы Пряжинского района и в деревне Тивдия Кондопожского района.

    Баренц Экологический Фильм Фестиваль (БЭФФ)

    Мероприятие регулярно проводят в Петрозаводске с 2011 года. В рамках конкурса участники представляют фильмы собственного производства, связанные с экологией и ролью человека в заботе о природе. Российские и зарубежные режиссеры демонстрируют на фестивале свои кинокартины, а потом выпускают их в мировой прокат, поэтому у зрителей есть возможность увидеть эти фильмы первыми.

  • Что привезти в подарок из Карелии

    - Изделия народных промыслов. На тематических ярмарках и в сувенирных лавках можно найти уникальные изделия местных мастеров: поделки и предметы интерьера из карельской березы, украшения из малинового кварцита, мрамора или шунгита, корзинки из бересты, посуду из керамики, аксессуары с заонежской вышивкой и многое другое.

    - Косметика. Многие карельские бренды производят натуральную косметику с учетом внешних компонентов и не тестируют продукцию на животных. Так, в магазинах продаются средства для ухода за кожей и волосами, различные сыворотки, мыло, скрабы и парфюмерию. Кроме этого, продукты косметических товаров выпускает водяной комбинат, который использует в производстве ламинарии из Белого моря.

    - Съедобные подарки. Среди гастрономической продукции туристы часто выбирают мед и варенье, соусы или джемы из клюквы, брусники, морошки, княженики и другие ягоды, а также грибы в консервированном или сушеном виде. Еще одним местным жителям удалось добраться до чаев, настои и лечебных бальзамов из карельских корений и трав. А из сладостей рекомендуется использовать козули, марюшки, крууги и петту.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

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