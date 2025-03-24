Экскурсии по Карелии на майские праздники

Петрозаводск

Город, с которого начинается путешествие. В Петрозаводске много интересных мест, в которые необходимо сходить: набережная, театры, памятники.

Гора Сампо

Красивое место, от которого заряжаются туристы. С горы открывается вид на лес, но нужно быть осторожным. В дождливую погоду тут может быть очень скользко.

Вулкан Гирвас

Потухший вулкан, который сейчас принимает гостей. Сейчас, правда разрушается из-за времени, но все еще сохранилось около 20 лавовых потоков до 32 метров.

“Марциальные воды” Старинный курорт, основанный Петром Первым в 18 веке. Здесь можно попробовать воду с высоким содержанием железа из четырех источников и посетить церковь апостола Петра, построенную в 1721 году.

Горный парк “Рускеала” Здесь находится уникальный мраморный каньон и рускеальские водопады на реке Тохмайоки. Разноцветные скалы парка сверху обрамлены елями, снизу — водой изумрудного цвета и подземными гротами, а вокруг расположился живописный лес.

Водопад Кивач После таяния снега водопад набирает максимальную силу и демонстрирует бурный поток воды, несущийся вниз с высоты в 11 метров. А на территории заповедника оборудованы тропинки для прогулок, места для отдыха и смотровые площадки.