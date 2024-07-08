Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсии на Валаам

Валаам — это архипелаг на озере Ладога. Тут находится Валаамский монастырь, привлекающий верующих туристов со всех точек страны. Он существует на острове с 14 века и является одним из самых древних мужских монастырей в России. Мощи основателей монастыря, святых преподобных Сергия и Германа Валаамских, покоятся под нижним спудом нижнего храма собора. Большой популярностью Валаам пользуется и среди нерелигиозных туристов, ведь тут много интересных достопримечательностей, завораживающие виды нетронутой природы, свежий воздух и возможность ощутить уникальный карельский микроклимат.

Специально для этого мы создали экскурсии на Валаам:

Тридцать шесть часов на Валааме

Целый день путешествия по острову

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  • №1 по отзывам
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  • Один сайт для всей Карелии
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    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

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    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Туры в Карелию по достопримечательностям

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

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Как добраться до Валаама

Если вы хотите посетить Валаамский монастырь, то можно доехать до острова на теплоходе. Теплоходы отправляются из города Приозерск, расположенного в Карелии. Из Петербурга или Москвы приехать в Приозерск возможно на автобусе или на электричке.

Что посмотреть на Валааме в Карелии

Навигация по Валааму открыта не всегда, поэтому нужно успевать, чтобы увидеть всё своими глазами. Обычно сюда можно попасть с 7 мая по 25 сентября.

  • Мужской монастырь

    Главной достопримечательностью Валаамского острова является монастырь, основанный еще в 11 веке. Жизнь святых Сергия и Германа Валаамских, чьи мощи покоятся в соборе, обращает на себя внимание паломников со всего мира. Вам проведут познавательную и полезную экскурсию по монастырю, накормят постной пищей, а также у вас будет возможность послушать церковный хор.

  • Скиты

    Это церкви и монашеские кельи, созданные для уединенного моления. Особо можно выделить Гефсиманский скит: он окружен высокими деревьями и повторяет известный сад в Иерусалиме, в котором Христос совершал молитву перед страданиями на Кресте.

  • Смотровая площадка на горе

    Находится на вершине Елеон. Со смотровой площадки открывается обзор на нетронутую тайгу, острова и берега. Буйство красок, свежий воздух и захватывающий вид с высоты 30 метров над уровнем моря. Дорога до вершины займет около часа, но это стоит усилий.

  • Часовня Ксении Петербургской

    Это изящное сооружение, выполненное из белого каррарского мрамора, можно рассмотреть как издали, так и изнутри. Внутреннее убранство часовни украшено великолепными мозаичными иконами.

  • Игуменское кладбище

    Игуменское кладбище находится на расстоянии полутора километров от горы Фавор. В XIX веке схимонах по имени Николай поселился здесь в глухом лесу. Именно к нему приезжал император Александр I, чтобы получить благословение. На могиле схимонаха установлен крест из гранита. Рядом находится церковь, которая была названа в честь Преподобных Отцов.

СМИ о нас
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Советы для посетителей острова Валаам

  • На территории нельзя разводить костер и разбивать палаточный лагерь.
  • Местность характеризуется большим количеством змей, поэтому нужно соблюдать осторожность: смотреть под ноги и не сходить с дорожек.
  • Остров является территорией монастыря, поэтому туристы должны соблюдать дресс-код. В частности недопустимы спортивные костюмы, открытая или пляжная одежда и глубокое декольте для женщин. Также мужчинам рекомендуется снимать головные уборы, а женскому полу — носить платки.
  • Жители Валаама не приветствуют громкие разговоры, шумную музыку и использование громкоговорителей.
  • Фото- и видеосъемка внутренних помещений должна быть согласована, так как делать это можно не везде.
  • В поездку необходимо взять сезонную удобную обувь, подходящую для долгих прогулок, а также дождевик, воду и еду. Запрещено привозить с собой алкогольные напитки и находиться на острове в пьяном состоянии.

Экскурсии по Карелии по временам года

Карелия прекрасна в любое время года. Каждый найдет в Карелии свой сезон. Экскурсии по Карелии летом дают возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Что привезти с Валаама

На острове туристы найдут как классические карельские сувениры, так и местную продукцию. В сувенирных лавках продают изделия из бересты и карельской березы, косметику и аксессуары из шунгита, магниты, куклы-обереги, сыры местной сыроварни, копченую фермерскую форель и продукцию из ягод и грибов. Из растений жители делают лечебные чаи и бальзамы, а также подушечки с можжевеловой стружкой, запах которой благотворно влияет на здоровье и психическое состояние. Главным сувениром, конечно, является религиозная атрибутика: молитвенники, церковная литература, нательные кресты и иконы, которые пишут непосредственно на Валааме.

Экскурсии по Карелии по праздникам

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает вам выбрать экскурсии на праздники

Погода на остове Валаам

Несмотря на расположение Валаама, климат на острове нельзя назвать суровым. Максимум годовых температур варьируется от -60 °С до +21 °С. Самыми дождливыми месяцами являются июль, август и сентябрь. Более поздней осенью на Ладожском озере устанавливается ветреная погода, которая провоцирует сильные штормы, поэтому навигация на объект становится опасной и закрывается. К декабрю на острове выпадает снег, а озеро сковывает крепкий лед. По нему путешественники могут добраться до Валаама на машине или судах с воздушной подушкой.

Часто задаваемые вопросы

Какой лучший сезон для посещения Валаама?

Лучший сезон для посещения Валаама – лето и начало осени. В это время на острове тепло и солнечно и можно полностью насладиться красотами природы и монастырской архитектуры.

Сколько времени нужно на посещение Валаама?

Однодневная экскурсия на Валаам занимает около 12 часов, включая время на переезд. Если у вас есть возможность, лучше остаться на ночь, чтобы полностью погрузиться в великолепие Валаама и насладиться всей его красотой.

Где проходят водные прогулки на Валааме?

Монастырская бухта и Большая Никоновская бухта – это самый популярный маршрут у туристов. Живописная береговая линия защищена от штормов цепью малых островов.

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