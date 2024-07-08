Экскурсии на Валаам

Валаам — это архипелаг на озере Ладога. Тут находится Валаамский монастырь, привлекающий верующих туристов со всех точек страны. Он существует на острове с 14 века и является одним из самых древних мужских монастырей в России. Мощи основателей монастыря, святых преподобных Сергия и Германа Валаамских, покоятся под нижним спудом нижнего храма собора. Большой популярностью Валаам пользуется и среди нерелигиозных туристов, ведь тут много интересных достопримечательностей, завораживающие виды нетронутой природы, свежий воздух и возможность ощутить уникальный карельский микроклимат.

Специально для этого мы создали экскурсии на Валаам:

Тридцать шесть часов на Валааме

Целый день путешествия по острову

Если вам нужен трансфер из Москвы или Санкт-Петербурга — сообщите об этом менеджеру. Он со всем разберется и предложит оптимальные варианты для поездки.