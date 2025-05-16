Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

28 500 ₽ за взрослого Загрузка дат... 15.05–22.09сезонность
32 отз.
Программа Стоимость Групповые даты Индивидуально В подарок
Забронироватьи оплатить онлайн

Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    36 часов
  • По каким дням:
    понедельник-вторник
  • Начало экскурсии: ЖД вокзал города Сортавала, 08:30 (Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, имеется возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты)
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, работа гида по маршруту, 1 обед (на Валааме), 1 ужин (в Сортавала), 1 завтрак, проживание в гостинице (1 ночь), входные билеты по программе, метеор Сортавала-Валаам-Сортавала.
Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала

Уникальная двухдневная экскурсия в Северное Приладожье из Петрозаводска. Вы увидите все многообразие «финской» Карелии и русского Севера! вас ждет большая экскурсия по Валааму, чудесные шхеры Ладожского озера, удивительный дом-музей Кронида Гоголева, живописные и красивые водопады, а также жемчужина Приладожья — мраморный каньон Рускеала!

Святой остров Валаам, старинная Сортавала, галерея Кронида Гоголева.

8:20 - встреча группы и сбор на ЖД вокзале города Сортавала (Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, имеется возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты). 8:40 - завтрак в кафе. 9:10 - 10:50 - обзорная экскурсия по городу Сортавала с посещением основных достопримечательностей города. 11:00 - отправление на метеорах на остров Валаам. 11:50-16:50 - прибытие на Валаам, обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря, выступление мужского хора, обед в монастырской трапезной. 16:50 - 17:50 - обратный путь на метеоре в Сортавала. 18:00 - посещение арт-галереии Кронида Гоголева. 19:00 - заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.

Добро пожаловать в Карелию! Наше путешествие начинается с города Сортавала. Наш гид встретит вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ЖД вокзал Сортавала. Начиная с 8 утра, здесь будет дежурить наш автобус, в который можно будет сразу после прибытия убрать вещи.

Завтракаем в кафе и отправляемся на экскурсию в Сортавала – местные жители не склоняют название этого города и очень обижаются, когда кто-то это делает. Вот он национальный колорит! Это один из двух российских городов, имеющих шведские корни (второй – Выборг). Здесь и архитектура – невероятное смешение культур – шведской, финской, советской, российской.

Обзорная экскурсия по городу и осмотром потрясающих памятников северного модерна. Только посмотрите, какая красота: здание народной школы, построенной в 1929 году в стиле неоклассицизм; гостиница «Сеурахуоне», возведенная в 1908 году, где останавливался Николай Рерих; Дом Леандера (1905 год); здание Финского банка, возведенное в 1915 году, в котором каждая деталь сообщает о неприступности и надежности банка; Дом купцов Сийтонен — типичный северный модерн 1907 года постройки; Ратуша, возведенная в 1882 году — одно из самых красивых зданий: башенки, резные коньки, нежно-розовый цвет, с резьбой и рамами белого цвета, будто кружевную салфетку накинули сверху; Деревянное пожарное депо 1888 года постройки; Дом с фонарем, построенный в 1920 году и принадлежавший Хельсинкскому акционерному банку — формой напоминает стеклянный шприц; и конечно же Храм Николая Чудотворца. Возведен на деньги петербургских купцов в 1873 году. Выстроен в русском стиле. Сегодня главный городской храм Сортавалы.

Едем на причал — там нас ждут быстроходные кометы, которые помчат нас на первый святой остров нашего приключения – остров Валаам.

До святого острова не так далеко – всего 22 километра. Кстати, а вы знали, что в Ладоге, единственном пресноводном водоеме России, водятся нерпы – небольшие черные тюлени? Недаром говорят, что Ладога – это почти море.

И вот он – святой остров Валаам. Природа словно специально создала его подальше от берега. Это Кижи тесно связаны с берегами и близлежащими деревнями. Валаам другой. Он создан для уединения, для того, чтобы быть подальше от цивилизации.

Прибываем в Монастырскую бухту. Здесь нас ждет пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря. Мы посетим Спасо-Преображенский собор, где находятся мощи святых преподобных Сергия и Германа — основателей обители. И какой святой остров без концерта творческого коллектива! На этот раз для нас споют певчие мужского ансамбля «Валаам».

Насладившись красотой церковного песнопения, мы переедем на «Метеоре» в Никоновскую бухту. Здесь нас уже заждался постный обед в трапезной, приготовленный в стенах монастыря.

И снова в путь. Экскурсия «Новый Иерусалим» откроет неизвестные фрагменты истории острова. Мы посетим Воскресенский скит. Далее по лесной дороге прогуляемся до рукотворного Гефсиманского сада, где расположен уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.

Валаам лечит – и тело и голову. Здесь спокойно и умиротворенно. И можно отдохнуть от мирской суеты. Недаром здесь часто любят бывать и президент Владимир Путин, и патриарх Кирилл.

Вот и пора нам в обратный путь. Из Никоновской бухты «Метеор» несет нас обратно в славный город Сортавала.

Наберитесь сил, ведь вы еще не видели уникальный и единственный в своем роде дом-музей Кронида Гоголева. Располагается он в старинном здании финской застройки 1899 года. Но здание – не столь интересно, как творения Кронида Гоголева. Перед нами экспозиция картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву. Вы считали, что вас после Валаама уже ничем не удивить? Что ж, удивляйтесь! Наверное, это и есть самые первые картины в формате 3D. Тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники – все это есть в творениях Кронида Гоголева.

После такого насыщенного дня, самое время заселиться в гостиницу. Нас ждет ужин и отдых в гостинице.

Ретропоезд, мраморный каньон Рускеала и водопады Приладожья!

8:45 - завтрак, освобождение номеров в Сортавала. 9:30 - отправление на Рускеала на автобусе, желающие могут поехать на ретропоезде (10:00 ЖД Сортавала - Рускеала). 10:45 - прибытие на Рускеала, обзорная экскурсия (1,5 часа). Свободное время. 14:15 - посещение тохминских водопадов. 18:45 - прибытие в Петрозаводск.

С добрым утром! Впереди нас ждет удивительная Карелия! Позавтракали – в путь!

Мы отправимся на одну из главных жемчужин Карелии — мраморный каньон Рускеала, Все желающие могут отправиться туда на ретропоезде! «Рускеальский экспресс» – ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Сортавала – Горный парк «Рускеала» – Сортавала. Интерьер вагонов выполнен в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса», в стилистике конца XIX – начала XX века. Важно! Билеты на ретропоезд не включены в стоимость тура и приобретаются самостоятельно на 10:05 по маршруту Соратвала-Рускеала. Кто не хочет ехать на ретропоезде - едем с гидом и частью группы на автобусе до Рускеала.

Всего 40 минут и вот он — уникальный карьер, который, по одной из версий, как раз финны и затопили водой из близлежащих рек. Ведь именно финны арендовали этот карьер многие годы, добывали здесь мрамор. Кто бы мог подумать, что спустя годы сюда будут стремиться тысячи туристов. Здесь действительно есть на что посмотреть.

Мраморный каньон Рускеала – карельский бренд нового времени. Еще десять лет назад здесь царило запустение. Теперь же нашему взору открывается удивительный природный объект. Для туриста здесь есть все! Шикарные виды, тропы, пещеры.

Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1,5 часа). Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место. Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни). Здесь вам откроются настоящие секреты каньона, его сердце. Вы сможете также посмотреть на залежи «итальянского» карьера

Пора ехать в сторону Петрозаводска. По пути, недалеко от Рускеала, мы увидим Тохминские или рускеальские водопады. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Обязательное фото на память — место очень живописное. Для желающих — недавно открытая экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами.

Вечером приезжаем в карельскую столицу - Петрозаводск.

Обратите внимание!

  1. Мы проводим большую экскурсию на Валаам. Просим соблюдать пунктуальность — в связи с привязкой к времени отправления водного транспорта «Комета» мы имеем право не дожидаться опоздавших туристов — иначе пострадает вся группа.

  2. При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере (шторм и его последствия, туман и т.п.), затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами.

  3. При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. В поездке желательно иметь удобную обувь. В программу поездки могут быть внесены незначительные изменения.

  4. Необходимо взять на ребёнка копию свидетельства о рождении для подтверждения льготы.

*Необходимо учитывать риски отмены экскурсии на Валаам, а именно в части следования на метеорах по Ладожскому озеру в связи с погодными условиями. Валаамская Паломническая служба является собственником метеоров, курсирующих по маршруту Сортавала-Валаам, не может гарантировать 100% вероятность отправления метеоров вплоть до времени отправления на метеорах из города Сортавала.

В большинстве случаев, об отмене по погодным условиям мы сообщаем вечером перед экскурсией или рано утром, в крайнем случае - уже на месте встречи.

Так как наша поездка - двухдневная, в случае отмены Валаама в первый день, мы попробуем его организовать во второй день. Экскурсионные дни будут заменены местами. В таком случае, Вам нужно будет отменить билеты на ретропоезд (если кто-то их приобритет заранее), РЖД взымает минимальный сервисный сбор при отмене билета, деньги практически в полном объеме будут возвращены.

Но, может возникнуть ситуация, когда шторм идет несколько дней и даже во второй день на Валаам попасть не получится. В таком случае, экскурсионная поездка на Валаам будет заменена на равноценную по стоимостным затратам экскурсию "Экскурсия на катерах по Ладожским шхерам (2 часа), обед в кафе и экскурсия на водопад Белые Мосты (Юканскоски) на автомобиле УРАЛ + посещение месторождения гранатов-альмадинов с их добычей".

Мы являемся официальным туроператором и сотрудничаем только с единственным лицензированным перевозчиком на остров Валаам - Паломнической службой Валаамского монастыря. Официальное письмо о причинах отмены рейсов мы получаем в течении дня (до 17:00), в который произошла отмена и в случае чего, Вы сможете его запросить у нас. Мы не работаем с частными катерами и нелицензированными перевозчиками, так как это представляет угрозу для жизни и здоровья, а также является нарушением законодательства.

Для нас отмена экскурсии на Валаам - не менее грустное событие, чем для Вас - уважаемых гостей. Мы заранее бронируем автобус и рабочий день гида и в любом случае платим за их фрахт / простой, соответственно несем убытки от отмен по погодным условиям. Мы прекрасно понимаем, как это может быть обидно, особенно если посещение святого острова Валаам - было единственной целью Вашей поездки в Карелию. Мы постараемся сделать все, чтобы этот день не пропадал в пустую.

Заранее спасибо за Ваше понимание! Рады быть честными и стараться для Вас!*

Бронирование
Загружаются актуальные даты...
Отзывы (32)
С фото
Без фото

Индивидуальный тур: Петрозаводск-Соловки-Петрозаводск; Кижи Путешествие на Русский Север понравилось. Ребята из Золотого Кольца - большие молодцы! Все было организовано четко, насколько это было возможно - на максимально высоком уровне. Причем, так как ездила с родителями и с учетом коронавирусных условий попросила организовать индивидуальный тур. Все высказанные пожелания были учтены. На вопросы по электронной почте и телефону ребята из турагентства отвечали всегда оперативно. Все сопровождающие нас в поездке гиды/водители были профессинальны и старались. Транспорт из Петрозаводска и в Петрозаводск - удобный и чистый.

Нам, кстати, ребята даже сделали пару неожиданных, интересных приключенческих «бонусов». Если бы ездила с компанией друзей своего возраста, то не заметила бы сложностей и даже повторила бы))

Поездка на Соловки - в целом непростая, длительная, со сменой большого количества транспорта. Но все, кто нас сопровождали, постарались сделать ее как можно легче. Особенно порадовал своими оптимизмом, энергией и любовью к делу гид Роман сотрудничающий с Золотым кольцом (вез нас из Петрозаводска в Рабочеостровск с остановками по пути).

Кстати, небольшое примечание: обязательно надо всем напоминать брать таблетки от укачивания, в поездку на Соловки. Очень пригодятся, даже для особо выносливых. По дороге из Петрозаводска хорошо была организована сдача теста на коронавирус. Очень любезно к нам отнеслись в поликлинике Кондопоги.

Поездка в Кижи: просто чудо, особенно если повезло с погодой. Все организовано хорошо, гуляешь и наслаждаешься. Золотое кольцо покупает заранее билеты, встречает, сажает на Метеор, ищет запоздавших. В целом мы остались довольны. Если когда-нибудь еще раз на Север - то с Золотым Кольцом Карелии!

Сказания Севера и Соловки Добрый день. В июле 2020 г. брали два тура. Очень насыщенная поездка! Невероятная природа, просто завораживает. В Сказаниях Севера один день посвящен Золотому кольцу, где нас сопровождал Роман. Очень позитивный, корректный и с чувством юмора и большой любовью к Карелии!

На Соловках познакомились с Юрием Огурцовым, человек просто пропитан той непростой жизнью на островах! Его энергия и отношение к островам, просто завораживают! очень интересный рассказчик.От поездки просто в восторге, навсегда влюблены в эти места и обязательно вернемся! Спасибо всем, кто принимает участие в организации туров. Размещения, питания, транспорт все в достойном виде. Нам особенно повезло, все поездки небольшими компаниями. Еще раз спасибо!

27.07.2019 Спасибо организаторам, тур организован великолепно! Единственное что подкачало - это погода. Огромное спасибо гиду Анне, такого профессионала ещё поискать! Настоящая северная красавица! Необыкновенно заботливая и внимательная ко всем членам группы. Ещё раз спасибо за интересную поездку.

1.Рускеала-Валаам 2.Сампо-Гирвас-Кивач Добрый день. Я-москвичка, но так получилось, что жила в Петрозаводске 5 лет, здесь родились мои дети)

8 и 10 августа сего года с друзьями посетили две замечательнейшие экскурсии, посетив Рускеалу, Валаам, гору Сампо, Гирвас,Кивач. Огромаднейшее спасибо и организаторам( всё было на высоте: программа, проживание, питание) и конечно нашему гиду, который был с нами обе экскурсии( так вышло), Адасенко Андрею!!! Просто супер! Видно, как человек любит Карелию, этот край. Андрей очень интересно рассказывал, мы слушали музыку, он читал стихи, показывал фото. Спасибо ему огромное за эти поездки!!! Мы вернёмся сюда снова, благодаря ему!))) Екатерина

Мы с сестрой давно мечтали побывать в Карелии, и вот наша мечта сбылась благодаря компании "Золотое кольцо Карелии". Сначала мы не знали, какую турфирму выбрать, но в итоге решили остановиться именно на этой. И как оказалось, не зря. Проживание, перевозка на отличном автобусе, экскурсии и питание - всё было организовано на высшем уровне! В пути нам во всех деталях рассказывали про наш маршрут и сообщали, когда и что нужно будет делать (например, когда нужно иметь с собой пустую бутылку, а когда надо не забыть захватить платок), так что неприятные сюрпризы были исключены. Кроме того, наш гид Андрей, который был с нашей группой 2 дня, очень интересно и с любовью рассказывал нам о Карелии и местах, которые там стоит посетить. Он открыл нам глаза на этот волшебный мир с "сосен ресницами", бесчисленными реками и чистейшими озёрами, и все, как нам показалось, влюбились в этот суровый, но вместе с тем прекрасный край.

Кроме того, его юмор и забота о туристах никого не оставили равнодушным. Ещё хотелось бы отметить один большой плюс - возможность добавлять дополнительные дни к основному туру. Мы, например, после четырёхдневного путешествия по Карелии решили съездить в зоокомплекс "Три медведя". Нас встретили в центре Петрозаводска в указанное время, доставили на место и отвезли к вокзалу точно по графику. В общем, все пять дней в Карелии прошли без сучка без задоринки благодаря "Золотому кольцу Карелии". Хотим пожелать Вам побольше благодарных туристов, которые бы осчастливленными уезжали из Петрозаводска под песню "Долго будет Карелия сниться".

Единственное пожелание: было бы неплохо, если бы у экскурсоводов был микрофон, так как довольно часто бывает ничего не слышно.

Карелия, Карелия, страна чудесных грез, Высоких сосен, елей, и маленьких берез, И солнцем озаренные стоят леса твои, И птицы распевают в них песенки свои. В манящем ярком кружеве из ягод и грибов, Под сенью из болот и родниковых снов, Забыться, утонуть в течении быстрых рек Готов с тобой душою родной твой человек. Карелия, Карелия, как ты мне мила, Милы твои озера, реки и леса, И это впечатление никак нельзя забыть, И остается только Карелию любить.

[Дух Рейфа]

Именно такой я ее представляла с самого детства, и всегда мечтала посетить. И вот мечта сбылась! Шотландка, Англичанка и Украинка встретились в Петербурге и отправились в Карелию в честь моего девичника. Я живу в Шотландии и искала туристическое агентсво в поисковиках. После контактов с несколькими агенствами, Золотое Кольцо Карелии несомненно завоевало мое доверие. Организацию тура мы обсуждали с Виктором. Приятное общение, незамедлительные ответы, полная поддержка с визами, полезные советы, и тур был организован полностью отвечая интересам и возможностям нашей группы. Благодарность Роману, который был нашим водителем, гидом и другом на протяжении всей поездки. Все было выполнено по программе, в прекрасной атмосфере. Наш транспорт был наполнен продуманными деталями, придающими комфорт и демонстрирующими заботу.

Размещение в отеле Космос на 10м этаже с восхитительными видами на набережную и просто супер шикарными завтраками, плюс шампанское и фрукты при встрече - придали нашей поездке особое настроение подстать нашему особому случаю.

Мы в восторге от Карелии и очень благодарны Золотому Кольцу Карелии за великолепную организацию и проведение нашего девичника.

Наши друзья из Великобритании теперь очень хотят такую же поездку,под опекой этого агенства, а мы с будущем мужем надеемся отпраздновать годовщину свадьбы в Карелии.

Спасибо огромное вашей компании за тур "Сказания Севера" и отдельное огромное спасибо экскурсоводам: Андрею (за надежность и душевность), Татьяне (за интересные рассказы о культуре и обычаях карелов и очень важную в последний день тура - четкость организации поездок) и водителям Петру и Евгению! С вами было очень комфортно и уютно!

Мы настолько окунулись в карельскую культуру и красоту природы, что уезжали со слезами. Конечно приедем снова с новыми друзьями, с которыми познакомились и сдружились в туре. Приедем в след.августе на грибы и ягоды:)) ждите!)) С уважением и респектом Надежда и Алла, группа 2.07-5.07.

Сказания Севера 18.06.-21.06.2019 Хочу сказать большое спасибо турфирме «Золотое кольцо Карелии» за этот тур и желаю вам процветания. Сразу скажу, я смотрела многие компании, работающие с туристами в Карелии, составила дорожную карту для своей поездки и выбрала вашу компанию. Поездка полностью подтвердила правильность выбора. Отлично сработала вся команда. Ни одной минуты нигде не потеряли.

Питание было организовано по пути следования, оно было разнообразным и вкусным. Поселили в современный отель «Космос», удобно расположенный вблизи с набережной Онежского озера, вкусный и богатый выбор на завтрак, доброжелательный и внимательный персонал.

Вторую ночь ночевали на турбазе в деревянных коттеджах, аромат дерева незабываем. Два дня мы передвигались на комфортабельном автобусе с кондиционированием, и музыку слушали, и видео о Соловках посмотрели и заслушивались историей Карелии от нашего замечательного гида Анны Билан. Профессионал!!! Любит и знает хорошо свою Родину и старается передать свою любовь к Карелии нам, туристам. Очень быстро создала замечательную атмосферу, сплотила очень разных людей, незнакомых между собой и создала команду единомышленников. Все это сделало наше путешествие каким-то легким, интересным, благостным.

Небольшая осечка получилась с поездкой на Кивач, примерно полчаса отбивались от оводов, ожидая отправления в обратный путь. Мы не были соответствующе одеты и не взяли репелленты с собой. Предупреждайте пожалуйста другие группы.

Все дни нас окружала красивейшая природа и могучие озера. Понравился Петрозаводск – небольшой уютный город. Остров Кижи и уклад жизни на нем – умиротворил. Музей Кронида Гоголева в г. Сортавала – поразил красотой картин из дерева. Остров Валаам и очень красив и величав, действительно русский Афон.

Еще раз всем спасибо за замечательную поездку. Всем советую побывать в Карелии и советую выбрать фирму «Золотое кольцо Карелии», они сделают вашу поездку интересной и комфортной.

Сказания Севера 18.06.-21.06.2019 Путешествие по Карелии оставило незабываемые впечатление. Вернулись только вчера и хочется поблагодарить турфирму "Золотое кольцо Карелии" за чудесно организованный отдых!

Спасибо Виктору за внимательное отношение на этапе заказа и оформления тура: быстро и подробно отвечали на все вопросы.

По приезду в Петрозаводск нас встретил Михаил. Забрал наш багаж. Организован был завтрак. Далее прекрасная поездка в Кижи.

Нам очень повезло с погодой - все четыре дня было тепло (временами жарко) и без дождей.

В поездке в Кижи мы познакомились с гидом Анной Белан. С ней мы провели следующие два дня в поездке на Рускеала и на Валаам. Очень чуткий, внимательный человек. Всю дорогу рассказывала нам о Карелии, о достопримечательностях. В поездке на Валаам заранее подробно объяснила, как нам лучше действовать в свободное время. Его было очень мало, а хотелось везде успеть и ее советы были очень полезны. Хочется отметить, что весь тур был организован очень хорошо. Гостиница "Космос" понравилась. Выбор большой на завтраке. Транспорт прекрасный. Питание замечательное. Очень хорошо, что у нас были включены обеды, т.к. в поездках времени свободного мало и беспокоиться о еде не пришлось. Для нас всегда все было накрыто и никаких задержек.

Только при путешествии на Кивач возникла проблема: очень сильно донимали то ли оводы, то ли слепни. А т.к. за три дня насекомые нас нигде больше не беспокоили, мы все расслабились и средства от них не захватили. Пожелание: напомнить туристам в сообщении о поездке на следующий день о необходимости взять с собой средства от насекомых, когда это актуально. Дни очень насыщенные для нас и мы можем упустить что-то важное.

Природа Карелии прекрасна и незабываема. Мы пожалели, что не взяли тур с поездкой на Соловки (в автобусе смотрели фильм о Соловках). Значит будет стимул вернуться еще раз ) Обязательно с командой "Золотое кольцо Карелии". Спасибо Вам большое!

Знакомство с Карелией,о Валаам. Получили огромное удовольствие от посещения очаровательной Карелии.Спасибо организатору Виктору и Михаилу,за предоставленную информацию и уважительное отношение.Мы группа из 6 пенсионеров прекрасно провели время.

Тур был интересным и познавательным.Гостиница расположена на берегу Онежского озера,номера очень чистенькие, с видом на набережную.Экскурсоводы все очень приятные и интересно проводили экскурсии.Особая благодарность экскурсоводу Андрею,были просто очарованы его рассказами.Когда он узнал,что у нас дед воевал в финскую войну и пропал без вести,то предложил передать историкам данные нашего деда.Будем надеяться,что когда нибудь мы узнаем где похоронен наш дед.Мы обязательно еще воспользуемся услугами вашего тур бюро и вернемся в Карелию!

В Карелии были с 26.05.2018 по 15.06.2018 Про необыкновенную красоту этого края можно говорить бесконечно долго.

И спасибо тем людям, которые помогли прикоснуться и прочувствовать эту красоту.

Турфирму Золотое кольцо Карелии заприметили еще дома, когда готовились к поездке. Просматривали сайты турфирм и именно сайт этой фирмы обратил на себя внимание, прежде всего тем, что экскурсии Золотого кольца Карелии отличались от стандарта, предлагаемого на других сайтах.

По прибытии в Петрозаводск, зашли в офис фирмы и поняли, что не ошиблись со своим выбором.

Мы были сразу настроены брать несколько экскурсий. И спасибо ребятам, которые помогли с выбором, при общении поняв, что именно нам будет интересно посмотреть. Давно не встречали такого адекватного общения.

В первую очередь нас интересовали экскурсии куда «своим ходом» добраться сложно.

Как раз на период нашего пребывания в Карелии организовывались три экскурсии, которые нас заинтересовали, причем одна двухдневная.

  1. «Золотое кольцо Карелии»: гора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас, водопад Кивач, Успенская церковь.
  2. Валаам + Рускеала с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала. 2 дня/1 ночь!
  3. Мистическая гора Воттоваара

Для нас огромным плюсом было – небольшие экскурсионные группы.

В процессе всё очень продуманно, поэтому можно было просто расслабиться и получать удовольствие от путешествия. Отдельное спасибо экскурсоводу Анне (это просто «находка» для бюро экскурсий) Человек умеющий работать с людьми, плюс кладезь интересных знаний и бесконечная любовь к своему краю. Двухдневная экскурсия прошла на одном дыхании.

Место для ночёвки выбрано великолепное, после ужина прогулялись к небольшому водопаду. Настолько красивая природа, что не поленились встать пораньше и перед завтраком самостоятельно погулять по окрестности. Гора Воттоваара поразила!!! Дорога к ней дальняя, но оно того стоило.

Спасибо экскурсоводу и проводнику.

Очень интересно, что ребята из турфирмы включают в экскурсии такие «изюминки» как добыча граната. Каждый смог самостоятельно добыть из породы горстку камешков на память.)))

Поездку на военном УРАЛе можно тоже отнести к экзотике))) Ребята очень лояльны и пытаются учесть все пожелания клиентов. Даже иногда чересчур)))

В одной из поездок оказалось, что по просьбе одного человека из группы, выехали на экскурсию позже. Потому, что человеку хотелось позавтракать в гостинице, хотя в пути турфирмой питание было организовано замечательно. И как вы думаете, кто первым начал жаловаться, что мы маловато времени провели на Рускеале, и хотелось бы еще погулять? Именно тот, кто просил утром выехать позже. Скорее это вопрос к приезжающим людям, неужели преодолев иногда тысячи километров до Карелии так сложно пожертвовать одним завтраком в гостинице…

Видимо, учесть абсолютно все пожелания всех людей невозможно... Поэму пусть лучше народ подстраивается под вас. Если людям действительно интересно, никакие мелочи их не остановят.

А вообще, ребята, вы молодцы!!! Приятно видеть, когда люди любят своё дело, настроены на развитие. Вдохновения вам в поиске новых интересных маршрутов!!!

И если ещё будем в Карелии, путешествовать и открывать новое продолжим с ВАМИ!!!

Остались довольны организацией отдыха. Сайт понятный, менеджеры отвечают на вопросы быстро, доброжелательно и внятно, оплата картой проводится через надёжную платежную систему.

Все организационные вопросы были решены своевременно и качественно. Для экскурсий предоставляется комфортный транспорт. Брали экскурсии: обзорную по Петрозаводску, Кижи, двухдневную Рускеала-Валаам, гора Воттоваара. Очень интересные и насыщенные маршруты, грамотные гиды, путевая информация подкрепляется аудио-, видеоматериалами и иллюстрациями.

Экскурсии групповые, сборные, и если на время экскурсии Вас присоединят к большой группе, которая следует по своей программе, то возникает конфликт между их интересами и Вашими: например, они могут захотеть потратить час экскурсии на очередь в заштатном магазине за рыбой. Имеет смысл в такой ситуации сразу звонить менеджеру в офис, к их чести нужно отметить, что наш конфликт с этой странной группой они отработали очень конструктивно и быстро.

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять