Если вы хотите сменить обстановку и немного отдохнуть, но отпуск еще нескоро — обратите внимание на экскурсии. Мы разработали их так, чтобы вы увидели новые места и получили положительные эмоции, но при этом не потратили много времени на выходных. Этого хватит, чтобы развеяться:
Все действующие экскурсии можно посмотреть тут
Тур на снегоходах на четыре часа
Если вам нужен трансфер от Санкт-Петербурга или Москвы — сообщите нашему менеджеру. Он предложит самые выгодные варианты добраться до места назначения.