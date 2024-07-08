- Прогулка на яхте от берега до острова
В любую погоду доставляет массу удовольствия. Морское путешествие поможет переключить мысли и успокоиться перед посещением святого острова.
- Выход на берег и прогулка по живописным окраинам и уголкам острова
Тропинки вдоль берега и в лесах расскажут обо всей красоте острова.
Советуем сперва прогуляться с экскурсией и уже после пройтись в одиночку по всем уголкам. Лучше прибыть на остров ранним утром. Понадобится много времени, чтобы обойти его весь.
Скит всех Святых, Гефсиманский скит, Никольский скит – это неполный список уединенных мест посреди хвойных лесов и живописных пейзажей, которыми можно полюбоваться.
С горы открывается потрясающий вид на озеро Ладожское и окружающие леса.
Второй по размеру остров в архипелаге соединен с главным островом Валаама через удобную дорогу и мост. Доступ к нему возможен пешком, на гольф-каре или велосипеде. На одной из скал высечен памятный знак с надписью "Эта дорога построена в 1845 году". Рядом расположена "сосна Шишкина": на этом месте талантливый художник создавал знаменитые пейзажи.