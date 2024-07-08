Экскурсии на Валаам из Москвы

Одно из уникальных мест на Ладожском озере. Валаамский монастырь и сам остров — один из крупнейших паломнических центров в России. Несмотря на это, привлекает не только верующих, но и желающих оторваться от суеты материка. Островная жизнь особенна своим бытом. Неторопливая, спокойная, без суеты и лишних беспокойств.

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