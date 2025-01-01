Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсия по Петрозаводску

Петрозаводск — столица Карелии. Город пользуется большой популярностью среди путешественников. Петрозаводск подходит для мимолетной прогулки перед большим путешествием, а также для проведения целого отпуска.

Именно для вас мы создали индивидуальные экскурсии по значимым местам Петрозаводска. Мы работали над созданием экскурсий и сделали их интересными для путешественников любого возраста. Также вы можете заказать индивидуальные экскурсии, экскурсионные прогулки для двоих, группы друзей или присоединиться к уже имеющейся группе.

Экскурсия в настоящий таежный зоопарк «Три медведя»

Воскресная восьмичасовая экскурсия по Петрозаводску

Пешком по Петрозаводску на два часа

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Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Экскурсии по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим экскурсии и туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

Экскурсия по Петрозаводску

Интересные места в Петрозаводске

Подготовили интересные места, которые можно посмотреть в одиночку и с нашими экскурсиями.

  • Набережная Онежского озера

Набережная — идеальное место для семейных прогулок, утренних занятий спортом, вечерних посиделок с друзьями и одиночной прогулкой. Набережная собирает хвалебные отзывы всех путешественников. Кстати, так как Петрозаводск — северный город, тут можно застать красивые белые ночи, а также прекрасные рассветы и закаты, которые можно наблюдать с большой набережной.

  • Морской музей «Полярный одиссей»

Многие уверены, что это место обязательно к посещению в Петрозаводске. Тут вы узнаете историю строительства, географию кораблей, сможете примерить настоящий скафандр, побываете на палубах старых и новых кораблей, поднимите паруса, обойдете каюты и еще много всего. Вам расскажут о кораблестроении, ответят на ваши вопросы, а также вы услышите несколько настоящие морские байки!

  • Национальный музей республики Карелия

В этом музей больше двадцати разных залов. Тут показана жизнь коренных жителей, начиная с племен. Очень познавательно и помогает лучше понять чужую культуру. Также много нового вы узнаете о северной флоре и фауне, о современной археологии, о людях, живущих тут сейчас. Интересный большой музей, который оставляет только положительные эмоции.

  • Маленькая страна

Творческий центр. Тут проходят выставки и кукольные представления. Удивительнее всего что каждый экспонат тут сделан самостоятельно. Тут собраны дореволюционные игрушки, советские елочные игрушки и куколки. Центр поделен на несколько залов: камерный театр кукол, представления в котором проходят по выходным дням. Комната со старыми елочными игрушками и куклами, а также комната с экспозициями, посвященными русским народным сказкам и сказкам зарубежных писателей. Тут понравится всем, независимо от пола и возраста.

  • Музей куклы Татьяны Калининой

Необычное место, которое привлекает своей самобытностью. Многие говорят, что музей похож на сказку. И это неудивительно, ведь каждый экспонат тут сделан человеком. Тут несколько залов разной тематики, но одно остается неизменным — все экспонаты тут куклы. Говорят, что это место с атмосферой мистики и искусства понравится и взрослым, и детям.

  • Квартал исторической застройки Петрозаводска

Добираться 10 минут от центра. Это настоящий кусочек истории — тут сохранился кусочек провинциального деревянного Петрозаводска. Резные наличники на домах, гостеприимные крылечки, палисадники и многое другое ждет вас в Петрозаводске.

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