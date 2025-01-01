Интересные места в Петрозаводске
Подготовили интересные места, которые можно посмотреть в одиночку и с нашими экскурсиями.
- Набережная Онежского озера
Набережная — идеальное место для семейных прогулок, утренних занятий спортом, вечерних посиделок с друзьями и одиночной прогулкой. Набережная собирает хвалебные отзывы всех путешественников. Кстати, так как Петрозаводск — северный город, тут можно застать красивые белые ночи, а также прекрасные рассветы и закаты, которые можно наблюдать с большой набережной.
- Морской музей «Полярный одиссей»
Многие уверены, что это место обязательно к посещению в Петрозаводске. Тут вы узнаете историю строительства, географию кораблей, сможете примерить настоящий скафандр, побываете на палубах старых и новых кораблей, поднимите паруса, обойдете каюты и еще много всего. Вам расскажут о кораблестроении, ответят на ваши вопросы, а также вы услышите несколько настоящие морские байки!
- Национальный музей республики Карелия
В этом музей больше двадцати разных залов. Тут показана жизнь коренных жителей, начиная с племен. Очень познавательно и помогает лучше понять чужую культуру. Также много нового вы узнаете о северной флоре и фауне, о современной археологии, о людях, живущих тут сейчас. Интересный большой музей, который оставляет только положительные эмоции.
Творческий центр. Тут проходят выставки и кукольные представления. Удивительнее всего что каждый экспонат тут сделан самостоятельно. Тут собраны дореволюционные игрушки, советские елочные игрушки и куколки. Центр поделен на несколько залов: камерный театр кукол, представления в котором проходят по выходным дням. Комната со старыми елочными игрушками и куклами, а также комната с экспозициями, посвященными русским народным сказкам и сказкам зарубежных писателей. Тут понравится всем, независимо от пола и возраста.
- Музей куклы Татьяны Калининой
Необычное место, которое привлекает своей самобытностью. Многие говорят, что музей похож на сказку. И это неудивительно, ведь каждый экспонат тут сделан человеком. Тут несколько залов разной тематики, но одно остается неизменным — все экспонаты тут куклы. Говорят, что это место с атмосферой мистики и искусства понравится и взрослым, и детям.
- Квартал исторической застройки Петрозаводска
Добираться 10 минут от центра. Это настоящий кусочек истории — тут сохранился кусочек провинциального деревянного Петрозаводска. Резные наличники на домах, гостеприимные крылечки, палисадники и многое другое ждет вас в Петрозаводске.