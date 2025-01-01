Экскурсия по Петрозаводску

Петрозаводск — столица Карелии. Город пользуется большой популярностью среди путешественников. Петрозаводск подходит для мимолетной прогулки перед большим путешествием, а также для проведения целого отпуска.

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Экскурсия в настоящий таежный зоопарк «Три медведя»

Воскресная восьмичасовая экскурсия по Петрозаводску

Пешком по Петрозаводску на два часа