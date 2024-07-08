Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсии на Соловки

Соловецкие острова — это крупнейший архипелаг Белого моря площадью 347 км². В территорию Соловков входят 6 крупных островов и более 100 мелких. Это место связано с трагической историей заключенных ГУЛАГа, северным сиянием, китами и белухами, Секирной горой, уникальной природой и памятниками, включенными в наследие ЮНЕСКО.

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Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

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124 отз.
ХИТ • ЭКСКУРСИЯ №1
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
ТОП • 5
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

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280 отз.
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Экскурсия

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
33 отз.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Экскурсия

Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

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5 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Соловки за один день из Петрозаводска
Экскурсия

Соловки за один день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
ТОП • 5
Концерт национального ансамбля Кантеле
Экскурсия

Концерт национального ансамбля Кантеле

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11 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Валаам
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Экскурсия на Валаам

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19 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

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97 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Загружаются даты экскурсии...
6 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Загружаются даты экскурсии...
9 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска
Экскурсия

Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

Загружаются даты экскурсии...
1 отз.
К Беломорским петроглифам через Заонежье
Экскурсия

К Беломорским петроглифам через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
4 отз.
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
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    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
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  • Вам не нужно ничего решать
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    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

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Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Что можно посмотреть на Соловках

  • Соловецкий монастырь

    Возник в 1420—1430-х годах, пережил войны и реставрации. На острове 2 года снимался фильм “Святой Архипелаг” — о монастыре, религии, вере и духовной жизни людей. Релиз фильма планируется на 2022 год.

  • Церковь-Маяк на Секирной горе

    Возвышается в 98 метров над уровнем моря. Во время существования СЛОНа здесь располагался штрафной изолятор — страшный кошмар заключенных. Сейчас же это место проведения экскурсий и одна из достопримечательностей архипелага.

  • Валунная или Муксалмовская дамба

    Построена монахами из огромных валунов в 1865-1871 годах и имеет длину более километра. Расположена в 11 км от Соловецкого поселка — самостоятельно добраться до нее трудно, но туда ездят экспедиции и подробно рассказывают историю дамбы на экскурсиях.

Когда лучше поехать на Соловецкие острова

Лучшее время для поездки — июль и август, в это время острове мало осадков, а воздух прогревается до +18 градусов.

В конце июля на Соловках можно увидеть белые ночи, белух, искупаться во внутренних озерах или покататься по каналу на лодках.

Туристы любят прогулки по лесу, сбор ягод и грибов: чаще встречаются сыроежки и подосиновики. В августе погода прохладнее и почти не встречаются комары — самые опасные хищники по словам местных жителей.

Осенью туры стоят дешевле, туристов меньше и Соловки расцветают всеми оттенками красного и желтого — время для тех, кто не любит шум и суету.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Экскурсии по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим экскурсии и туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

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Как добраться до Соловков

Несмотря на то, что Соловки расположены на территории Архангельской области, удобнее и быстрее будет добраться до них через Карелию. Из Москвы курсируют два поезда до Кеми: фирменный с названием “Арктика” и обычный №092. Время в пути составит около суток. Рядом с вокзалом находится остановка, откуда на автобусе или такси можно доехать до причала в Рабочеостровске. С пристани на Соловецкие острова отправляются теплоходы «Василий Косяков» и «Метель-4». Важно учесть, что навигация осуществляется с 1 июня по 20 сентября два раза в день в одну сторону, и два раза — в другую.

Тем же маршрутом до Соловков могут доехать туристы из Санкт-Петербурга, выбрав железнодорожный или автобусный маршрут до Кеми. Кроме этого, из порта Беломорска раз в день отходит теплоход “Сапфир”, а дорога по воде займет 4 часа.

Погода на Соловках

На Соловецких островах преобладает морской климат, поэтому здесь теплее, чем в других частях материка. В связи с тем, что место относится к району Крайнего Севера, летом световой день длится 22 часа, а зимой — 4. Летнее время характеризуется теплой и солнечной погодой, отсутствием ветра и дождей. В зимний период воздух достаточно мягкий и не холодный, поэтому туристам будет вполне комфортно. Дождливую погоду на Соловках можно застать в промежутке с конца августа и до середины октября.

Экскурсии по Карелии по временам года

Карелия прекрасна в любое время года. Каждый найдет в Карелии свой сезон. Экскурсии по Карелии летом дают возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Какие сувениры привезти из Соловков

На Соловецких островах туристы могут приобрести уникальные сувениры, которые не найти в других точках страны и мира. Например, в прибрежной полосе архипелага находятся дикорастущие плантации водорослей, из веществ которых производят лекарства, косметику, пищевые добавки и многое другое. Эта продукция представлена в “магазине” водорослевого комбината.

Также Соловки знамениты монастырским комплексом с многочисленными храмами и церковными лавками, где продают иконы местных Святых, нательные кресты, цепочки и другую религиозную атрибутику, освященную на острове.

В качестве съедобных сувениров можно приобрести травяные настои, сушеные или свежие ягоды и грибы и продукты их переработки, продукцию из дичи и оленины, а также местные сладкие пряники “козули”.

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