Температура в Карелии достигает до +20°C. Начинаются кратковременные, но заметные ливни. Но погода остается такой же непредсказуемой: из-за этого нужно не забывать дома дождевики и крем от солнца.

При этом побережье Белого моря к августу превращается в курорт — тут отдыхают любители понежиться на пляже. И это неудивительно, ведь вода в водоеме прогревается до 25 градусов.