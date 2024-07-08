Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсии по Карелии в августе

Август — это начало бархатного сезона, когда количество туристов начинает медленно сокращаться, а количество мест для посещения только растет. У вас будет возможность посетить регион, который смело можно назвать жемчужиной северной природы России. Потрясающие виды, древняя архитектура, памятники религиозного значения и отдых для души и тела.

Предложения по летним экскурсиям в Карелии

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

Длится 36 час.
Экскурсии с 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — 28 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Длится 15 час.
Экскурсии с 18.5.2025 по 21.9.2025
Цена — 9 900 ₽
Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Длится 7 час.
Экскурсии с 16.5.2025 по 11.10.2025
Цена — 6 300 ₽
Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Длится 12 час.
Экскурсии с 25.3.2025 по 29.11.2025
Цена — 4 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Длится 8 час.
Экскурсии с 24.3.2025 по 1.12.2025
Цена — 3 300 ₽
Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Длится 18 час.
Экскурсии с 23.5.2025 по 4.10.2025
Цена — 8 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

Длится 5 час.
Экскурсии с 27.5.2025 по 6.9.2025
Цена — 3 000 ₽
Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

Длится 10 час.
Экскурсии с 4.6.2025 по 27.8.2025
Цена — 4 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
1 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Длится 4 час.
Экскурсии с 26.3.2025 по 30.11.2025
Цена — 2 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Длится 14 час.
Экскурсии с 16.5.2025 по 26.9.2025
Цена — 10 900 ₽
Загружаются даты экскурсии...
6 отз.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Длится 2 час.
Экскурсии с 26.3.2025 по 28.11.2025
Цена — 990 ₽
Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Длится 9 час.
Экскурсии с 3.5.2025 по 28.8.2025
Цена — 7 700 ₽
Загружаются даты экскурсии...
9 отз.

Экскурсии по достопримечательностям Карелии

Мы предлагаем экскурсии во всех уголках Карелии и для вашего удобства разделили их на категории в зависимости от объекта показа. Теперь вы можете выбрать экскурсию, которая соответствует вашим интересам и посетить именно ту достопримечательность Карелии, которую хотите увидеть.

  • Экскурсии на Соловки

    Архипелаг Соловки состоит из 6 больших островов и более 100 мелких. Туристов привлекают: полярное сияние, белые ночи, белухи, каменные лабиринты.

  • Экскурсии в Рускеала

    В Сортавальском районе находится одна из главных достопримечательностей Карелии - мраморный карьер Рускеала, который был затоплен естественными изумрудными водами.

  • Экскурсии на Валаам

    Это архипелаг, расположенный на озере Ладога. Здесь находится Валаамский монастырь, привлекающий верующих туристов из разных уголков страны.

  • Экскурсии на Кижи

    Уникальный остров Кижи перенесет вас в 19 век. Шедевры русского деревянного зодчества и изумительная чистота карельской природы создают неповторимую атмосферу.

  • Экскурсии на Кивач

    Кивач — один из самых живописных уголков Карелии. Бурный водопад, обрамленный красивыми камнями и лесом, создает впечатление, будто время остановилось.

  • Экскурсия по Петрозаводску

    Петрозаводск — столица Карелии, потому привлекает путешественников. Город идеально подходит и для прогулки перед большим путешествием, и для полноценного отпуска.

  • Экскурсии в Карелии по Местам Силы

    Места силы, или так называемые "аномальные зоны", это участки планеты, оказывающие сильное влияние на эмоциональное и физическое состояние. В Карелии таких мест предостаточно.

  • Экскурсии на Валаам из Петрозаводска

    Валаам, расположенный в Ладожском озере, является одной из главных святынь и достопримечательностей Карелии. На экскурсиях вы познакомитесь с настоящим Русским Севером.

  • Экскурсии по Шхерам

    Ладожские шхеры, или фьорды, представляют собой группу небольших скалистых островов в северо-западной части Ладожского озера.

  • Экскурсии на Валаам из Москвы

    Валаамский монастырь и остров в Ладожском озере, на котором он расположен, уникальны. Они привлекают не только верующих, но и тех, кто желает уйти от суеты материка.

  • Экскурсии на Валаам из Сортавала

    Сортавала - уютный город на берегу Ладожского озера. Одна из самых захватывающих экскурсий в этом регионе - прогулка на остров Валаам, самый большой паломнический центр в России.

  • Экскурсии на Соловки из Санкт-Петербурга

    Соловецкий архипелаг привлекает множество туристов на Русском Севере, ведь здесь можно почувствовать все величие нашей культуры.

  • Экскурсии на Соловки из Москвы

    Соловки - это территория, где слились вера и культура, исторические артефакты и северная природа. Мы приглашаем вас в незабываемое путешествие из Москвы, чтобы погрузиться в прошлое и насладиться уникальным архипелагом Соловки.

  • Экскурсии на Валаам на теплоходе

    Теплоходные круизы на Валаам не успеют утомить и будут полны событиями. Отправление из порта вечером и прибытие уже на следующее утро. Целый день будет посвящен экскурсиям.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Направления нашей работы

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает услуги по организации всего спектра туристских услуг для Вашего отдыха в Карелии - от момента покупки билетов до любых видов активностей.

  • Многодневные туры в Карелию

    Продолжительные туры по Карелии с включенными активностями, проживанием и питанием.

  • Однодневные экскурсии

    Большой выбор однодневных экскурсий по Карелии для Вашего насыщенного отдыха.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Какая погода в августе в Карелии

Температура в Карелии достигает до +20°C. Начинаются кратковременные, но заметные ливни. Но погода остается такой же непредсказуемой: из-за этого нужно не забывать дома дождевики и крем от солнца.

При этом побережье Белого моря к августу превращается в курорт — тут отдыхают любители понежиться на пляже. И это неудивительно, ведь вода в водоеме прогревается до 25 градусов.

Что посмотреть в Карелии в августе

Это не все, что мы можем предложить, но основное, что стоит посмотреть в регионе.

  • Рускеала — горный парк
    Это самое популярное место для посещения в Карелии. Вокруг большого каньона проложены оборудованные туристические тропы, по которым проводят экскурсии. Летом открыт веревочный парк, где можно прыгнуть с тарзанки или покататься на лодке по Мраморному озеру.

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  • Водопад Кивач
    Самый знаменитый и живописный водопад Карелии. Водопад 10 метров в высоту и состоит из 4 уступов.

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  • Соловки
    Архипелаг в Белом море. На его территории расположен мужской монастырь, Соловецкий музей-заповедник, ботанический сад, каменные лабиринты.

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  • Валаам
    Популярное место для паломников. Но Валаам привлекает не только своей религиозной составляющей, но и красотой природы, которая завораживает с первого взгляда. На территории находится действующий монастырь. Добраться до Валаама получится только по воде.

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  • Петрозаводск
    Региональный центр, где можно познакомиться с историей республики. В городе большое количество музеев, парков и старинной архитектуры.

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Чем можно заняться в Карелии в августе

  • Сходить в поход

Снаряжение можно взять на местных базах отдыха, а найти маршрут — в интернете. Провести ночь в палатке; искупаться в озере; насладиться тишиной; поужинать едой, приготовленной на костре, — это все отличные идеи для отдыха.

  • Отправиться на экскурсию

Для этого мы подготовили 19 интересных маршрутов, наняли профессиональных гидов и придумали необычную программу. Напишите нам, чтобы узнать об этом побольше.

  • Порыбачить на Онежском озере

Отдых для тех, кто хочет попробовать что-то новое. Можно рыбачить с берега или катера. Если хочется меньше запариваться — воспользуйтесь рыболовным туром.

Как выбрать экскурсию по Карелии в августе

В Карелии огромное количество достопримечательностей и возможностей для активного или спокойного отдыха. Пожалуй, в рамках одной поездки не получится увидеть всё, что подготовил для туристов регион. Поэтому к выбору экскурсий следует подходить основательно.

Существуют различные по интенсивности и сложности маршруты. В первую очередь, необходимо определить, какие места хочется посетить: насладиться природными ландшафтами или прогуляться по городским улочкам и музеям. Далее следует ориентироваться на свободное время, так как есть возможность выбрать туры выходного дня или многодневные программы.

На комфорт может повлиять количество участников путешествия. Так, одни предпочитают индивидуальные экскурсии, другие выбирают поездки большим коллективом. Но независимо от вида и длительности программы время в Карелии всегда проходит увлекательно.

Узнайте всё о Карелии в нашем блоге
Часто задаваемые вопросы
Какая погода стоит в августе в Карелии?

Пожалуй, самый простой и подходящий ответ — переменчивая. Хотя с календарной точки зрения, август — ещё лето, в Карелии уже ощущается дыхание осени. Дожди в этом месяце уже могут идти целый день без перерывов, температура +15-20°C, по ночам, в среднем, +10°C. Будьте готовы к непогоде и всегда держите при себе непромокаемую и ветрозащитную куртку.

Куда лучше поехать на экскурсию в августе?

Если погода располагает — ограничений почти никаких. Пока открыто речное и озерное судоходство, стоит отправиться на легендарные карельские острова, будь то Кижи, Соловки или Валаам. Кроме того, частые дожди начинают наполнять водопады, делая их более мощными, а значит, и визуально эффектными. Посетите водопады Кивач и Белые мосты, а также попробуйте свои силы в сплаве по полноводной реке Шуя.

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