В Карелии огромное количество достопримечательностей и возможностей для активного или спокойного отдыха. Пожалуй, в рамках одной поездки не получится увидеть всё, что подготовил для туристов регион. Поэтому к выбору экскурсий следует подходить основательно.
Существуют различные по интенсивности и сложности маршруты. В первую очередь, необходимо определить, какие места хочется посетить: насладиться природными ландшафтами или прогуляться по городским улочкам и музеям. Далее следует ориентироваться на свободное время, так как есть возможность выбрать туры выходного дня или многодневные программы.
На комфорт может повлиять количество участников путешествия. Так, одни предпочитают индивидуальные экскурсии, другие выбирают поездки большим коллективом. Но независимо от вида и длительности программы время в Карелии всегда проходит увлекательно.