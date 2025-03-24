Экскурсии по Карелии летом

В Карелии проводят экскурсии по всем значимым местам. Летом путь к достопримечательностям открыт в любое время суток. Тут каждый путешественник найдет что-то по душе. Карелия славится своими дикими лесами, прекрасной природой, озерами и заповедниками.

Джип тур

Гид встретит вас в Петрозаводске, проведет технику безопасности, расскажет о тонкостях управления внедорожником. Туристы самостоятельно смогут управлять автомобилем. В каждой машине будет водитель-инструктор, который поможет справиться с особенно трудными участками дороги. Вас ждет все: каменистые дороги, скалистые участки, колеи разного размера, глиняные подъемы и многое другое. Это сделает ваше путешествие незабываемым и необычным.

Катание на собачьих упряжках в Карелии

Вы отправитесь в питомник ездовых собак, вы познакомитесь с ездовыми собаками почти всех пород, прокатитесь на собачьих упряжках, научитесь ей управлять, прогуляетесь по Большой Толли. Это самое живописное место на реке Шуя. Вы сможете написать арктическое письмо для настоящей экспедиции. В конце вас ждет сытный обед и трансфер до места поселения Матросы.

Экскурсия-сплав по реке

Такой вариант для тех, кто любит приключения и активности. Вы можете выбрать количество дней сплава самостоятельно. Вам предложат сплав на сутки (например, Сплав по реке Шуя), несколько дней или неделю. Трансфер из Петрозаводска отвезет вас к месту встречи с гидом. Каждому участнику предоставят все снаряжение: спасательные жилеты лодки или катамараны. Для вас продумают маршрут, а гид не оставит вас ни на минуту. Это будет безопасным приключением, которое запомнится вам надолго.

Зоокомплекс "Три медведя"

Вас ждет трансфер из Петрозаводска. Экскурсовод проведет вас по зоокомплексу, расскажет о том, какие животные и растения водятся в Карелии. Вы сможете прогуляться по берегу озера, собственноручно покормить зверей, погладить козлов, посмотреть на дикую природу и насладиться временем, проведенным в тишине вдали от города. Это отличная прогулка для детей и семейных пар.

Экскурсия на Валаам

Старт из Петрозаводска. На трансфере вас отвезут в город Сортавала, а далее отвезут к Ладожскому озеру. Прибытие на остров Валаам. Там проведут обзорную экскурсию по усадьбе монастыря при Спасо-Преображенском соборе. Далее экскурсия по Никоновской бухте. Обед, который приготовят в стенах скита. Прогулки по лесным дорогам, а экскурсия завершится на Елеонской горе. Далее на трансфере вас отвезут обратно.

Экскурсия по Ладожским шхерам

Вы проплывете по заливам и проливам, насладитесь панорамными видами шхер, побываете на острове со скалами, и прогуляетесь по берегу озера, узнаете историю местности и сможете сделать красивые фото на память.