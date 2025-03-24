Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсии по Карелии летом

Летом в Карелии можно провести время не только незабываемо, но и с большой пользой. В это время года Карелия открывает для туристов интересные музеи, а также красивые природные локации, в которые ходят экскурсии с гидами.

В это время года туристы могут посетить острова Кижи, Валаам и Соловки, так как добраться туда можно только по воде. В период с конца июня до середины августа в Карелии можно насладиться пляжным отдыхом, искупаться в прогретых водоемах, отправиться в лес за ягодами или грибами, устроить рыбалку и посетить различные фестивали регионального и федерального уровня.

Предложения по летним экскурсиям в Карелии

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

Длится 36 час.
Экскурсии с 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — 28 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Длится 15 час.
Экскурсии с 18.5.2025 по 21.9.2025
Цена — 9 900 ₽
Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Длится 7 час.
Экскурсии с 16.5.2025 по 11.10.2025
Цена — 6 300 ₽
Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Длится 12 час.
Экскурсии с 25.3.2025 по 29.11.2025
Цена — 4 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Длится 8 час.
Экскурсии с 24.3.2025 по 1.12.2025
Цена — 3 300 ₽
Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Длится 18 час.
Экскурсии с 23.5.2025 по 4.10.2025
Цена — 8 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

Длится 5 час.
Экскурсии с 27.5.2025 по 6.9.2025
Цена — 3 000 ₽
Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

Длится 10 час.
Экскурсии с 4.6.2025 по 27.8.2025
Цена — 4 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
1 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Длится 4 час.
Экскурсии с 26.3.2025 по 30.11.2025
Цена — 2 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Длится 14 час.
Экскурсии с 16.5.2025 по 26.9.2025
Цена — 10 900 ₽
Загружаются даты экскурсии...
6 отз.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Длится 2 час.
Экскурсии с 26.3.2025 по 28.11.2025
Цена — 990 ₽
Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Длится 9 час.
Экскурсии с 3.5.2025 по 28.8.2025
Цена — 7 700 ₽
Загружаются даты экскурсии...
9 отз.

Летние экскурсии по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Летние экскурсии по Карелии по месяцам

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Экскурсии по Карелии летом

В Карелии проводят экскурсии по всем значимым местам. Летом путь к достопримечательностям открыт в любое время суток. Тут каждый путешественник найдет что-то по душе. Карелия славится своими дикими лесами, прекрасной природой, озерами и заповедниками.

Джип тур

Гид встретит вас в Петрозаводске, проведет технику безопасности, расскажет о тонкостях управления внедорожником. Туристы самостоятельно смогут управлять автомобилем. В каждой машине будет водитель-инструктор, который поможет справиться с особенно трудными участками дороги. Вас ждет все: каменистые дороги, скалистые участки, колеи разного размера, глиняные подъемы и многое другое. Это сделает ваше путешествие незабываемым и необычным.

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Катание на собачьих упряжках в Карелии

Вы отправитесь в питомник ездовых собак, вы познакомитесь с ездовыми собаками почти всех пород, прокатитесь на собачьих упряжках, научитесь ей управлять, прогуляетесь по Большой Толли. Это самое живописное место на реке Шуя. Вы сможете написать арктическое письмо для настоящей экспедиции. В конце вас ждет сытный обед и трансфер до места поселения Матросы.

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Экскурсия-сплав по реке

Такой вариант для тех, кто любит приключения и активности. Вы можете выбрать количество дней сплава самостоятельно. Вам предложат сплав на сутки (например, Сплав по реке Шуя), несколько дней или неделю. Трансфер из Петрозаводска отвезет вас к месту встречи с гидом. Каждому участнику предоставят все снаряжение: спасательные жилеты лодки или катамараны. Для вас продумают маршрут, а гид не оставит вас ни на минуту. Это будет безопасным приключением, которое запомнится вам надолго.

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Зоокомплекс "Три медведя"

Вас ждет трансфер из Петрозаводска. Экскурсовод проведет вас по зоокомплексу, расскажет о том, какие животные и растения водятся в Карелии. Вы сможете прогуляться по берегу озера, собственноручно покормить зверей, погладить козлов, посмотреть на дикую природу и насладиться временем, проведенным в тишине вдали от города. Это отличная прогулка для детей и семейных пар.

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Экскурсия на Валаам

Старт из Петрозаводска. На трансфере вас отвезут в город Сортавала, а далее отвезут к Ладожскому озеру. Прибытие на остров Валаам. Там проведут обзорную экскурсию по усадьбе монастыря при Спасо-Преображенском соборе. Далее экскурсия по Никоновской бухте. Обед, который приготовят в стенах скита. Прогулки по лесным дорогам, а экскурсия завершится на Елеонской горе. Далее на трансфере вас отвезут обратно.

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Экскурсия по Ладожским шхерам

Вы проплывете по заливам и проливам, насладитесь панорамными видами шхер, побываете на острове со скалами, и прогуляетесь по берегу озера, узнаете историю местности и сможете сделать красивые фото на память.

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Как выбрать летнюю экскурсию в Карелии

Чтобы сделать путешествие в Карелию интересным и получить возможность надолго запомнить поездку, туристам стоит осознанно подойти к выбору тура или экскурсии. Вот несколько советов, которые помогут определиться:

  • Отталкивайтесь от своих интересов: не выбирайте обзорную экскурсию, если вам нравится активный отдых или не ездите в природные парки, если душа лежит к музеям и выставкам;
  • Учитывайте состав группы: для отдыха с детьми подойдет насыщенная программа с посещением зоопарков, ферм и питомников, где предлагают много вариантов совместных развлечений для любых возрастов;
  • Изучите программу экскурсии: ознакомьтесь с описанием тура и убедитесь, что она соответствует вашим ожиданиям, а туристические места будут вам действительно интересны;
  • Оцените длительность: подберите оптимальный вариант, который соответствует вашей физической подготовке и желаемому уровню приключений.
  • Просмотрите отзывы: другие туристы смогут дать вам представление о качестве услуг через собственные впечатления о поездке;
  • Сравните цены: найдите оптимальный вариант по соотношению цена-качество, который впишется в бюджет и удовлетворит потребности.
Часто задаваемые вопросы
Какая погода в Карелии летом?

Теплая, но не жаркая, хотя бывают исключения в разные сезоны. В Карелии из-за обилия водоемов не бывает душно, но могут образовываться сильные ветра. Дожди случаются частенько, но не затягиваются на несколько дней, а проходят за пару часов. Температура +20-28°C — это норма для Карелии, а вот +30°C — уже из области рекордов. Ночью же температура не опускается обычно ниже +10°C.

Где жить летом в Карелии летом?

Всё зависит от вашего бюджета или пожеланий. Например, отели подойдут тем, кто не готов отдыхать совсем вдали от цивилизации. Если вам хочется любоваться природой в белые ночи и отдыхать с друзьями в бане, выбирайте большие стильные коттеджи. Наконец, рыбакам, охотникам и фанатам сбора ягод и грибов мы советуем маленькие, но уютные избушки на таежных берегах возле озер.

Какие виды летнего досуга есть в Карелии?

Во-первых, это экскурсионный отдых: поездки на острова, изучение водопадов и каньонов, знакомство с архитектурой и походы по музеям. Во-вторых, это медитативный досуг в виде плавания в озерах, рыбалки на лодках, сбора грибов и ягод. Наконец, Карелия позволяет отдохнуть активно и пощекотать нервы во время сплавов по рекам, гонок на ездовых собаках, прыжков с канатки и т.д.

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