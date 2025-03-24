Экскурсии по Карелии — это отличная возможность увидеть все красоты природы, не упуская ничего из виду. Опытные гиды проведут вас по самым извилистым тропам, покажут самые красивые места, а также расскажут об истории края, о вулканах, горах и водопадах.
Экскурсия-сплав по реке
Отдых для тех, кто любит приключения и активности. Количество дней сплава вы можете выбрать, отталкиваясь от уровня своей подготовки. Вам подготовят трансфер из Петрозаводска, дадут в аренду все необходимое снаряжение, продумают маршрут с остановками и привалами, а опытный гид будет сопровождать вас на протяжении всей экскурсии. Это безопасно, увлекательно и позволит вам ни о чем не беспокоиться. Наслаждайтесь прекрасными видами дикой природы и получайте удовольствие.
Зоокомплекс «Три медведя»
Трансфер до места из Петрозаводска. Экскурсовод проведет вас по всему зоокомплексу, расскажет о флоре и фауне Карелии, далее вас ждет прогулка по берегу озера, нетронутому лесу и свободное время, в которое вы можете пофотографироваться с животными, погулять без гида, а также отдохнуть.
Долина водопадов и гора Филина
Экскурсия по природному парку «Долина водопадов». Вы прогуляетесь по берегу реки Иййоки, увидите водопады, посетите оленью ферму, военно-исторический комплекс «Гора Филина» и пройдетесь по подземным залам музея. Пройдете через все смотровые площадки и попадете в парк военной техники.