Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Экскурсии по Карелии в июле

Июль в Карелии — это самый жаркий месяц. К этому времени вода в озерах прогревается, в лесах поспевают грибы и ягоды, а рыбаки уже знают все рыбные места. В июле еще можно попасть на все достопримечательности Карелии. А также в июле вы застанете «белые ночи». Большой популярностью пользуются экскурсии по карельским живописным местам.

Предложения по летним экскурсиям в Карелии

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

Длится 36 час.
Экскурсии с 19.5.2025 по 15.9.2025
Цена — 28 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Длится 15 час.
Экскурсии с 18.5.2025 по 21.9.2025
Цена — 9 900 ₽
Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Длится 7 час.
Экскурсии с 16.5.2025 по 11.10.2025
Цена — 6 300 ₽
Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Длится 12 час.
Экскурсии с 25.3.2025 по 29.11.2025
Цена — 4 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Длится 8 час.
Экскурсии с 24.3.2025 по 1.12.2025
Цена — 3 300 ₽
Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Длится 18 час.
Экскурсии с 23.5.2025 по 4.10.2025
Цена — 8 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

Длится 5 час.
Экскурсии с 27.5.2025 по 6.9.2025
Цена — 3 000 ₽
Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

Длится 10 час.
Экскурсии с 4.6.2025 по 27.8.2025
Цена — 4 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
1 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Длится 4 час.
Экскурсии с 26.3.2025 по 30.11.2025
Цена — 2 500 ₽
Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Длится 14 час.
Экскурсии с 16.5.2025 по 26.9.2025
Цена — 10 900 ₽
Загружаются даты экскурсии...
6 отз.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Длится 2 час.
Экскурсии с 26.3.2025 по 28.11.2025
Цена — 990 ₽
Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Длится 9 час.
Экскурсии с 3.5.2025 по 28.8.2025
Цена — 7 700 ₽
Загружаются даты экскурсии...
9 отз.

Экскурсии по достопримечательностям Карелии

Мы предлагаем экскурсии во всех уголках Карелии и для вашего удобства разделили их на категории в зависимости от объекта показа. Теперь вы можете выбрать экскурсию, которая соответствует вашим интересам и посетить именно ту достопримечательность Карелии, которую хотите увидеть.

  • Экскурсии на Соловки

    Архипелаг Соловки состоит из 6 больших островов и более 100 мелких. Туристов привлекают: полярное сияние, белые ночи, белухи, каменные лабиринты.

  • Экскурсии в Рускеала

    В Сортавальском районе находится одна из главных достопримечательностей Карелии - мраморный карьер Рускеала, который был затоплен естественными изумрудными водами.

  • Экскурсии на Валаам

    Это архипелаг, расположенный на озере Ладога. Здесь находится Валаамский монастырь, привлекающий верующих туристов из разных уголков страны.

  • Экскурсии на Кижи

    Уникальный остров Кижи перенесет вас в 19 век. Шедевры русского деревянного зодчества и изумительная чистота карельской природы создают неповторимую атмосферу.

  • Экскурсии на Кивач

    Кивач — один из самых живописных уголков Карелии. Бурный водопад, обрамленный красивыми камнями и лесом, создает впечатление, будто время остановилось.

  • Экскурсия по Петрозаводску

    Петрозаводск — столица Карелии, потому привлекает путешественников. Город идеально подходит и для прогулки перед большим путешествием, и для полноценного отпуска.

  • Экскурсии в Карелии по Местам Силы

    Места силы, или так называемые "аномальные зоны", это участки планеты, оказывающие сильное влияние на эмоциональное и физическое состояние. В Карелии таких мест предостаточно.

  • Экскурсии на Валаам из Петрозаводска

    Валаам, расположенный в Ладожском озере, является одной из главных святынь и достопримечательностей Карелии. На экскурсиях вы познакомитесь с настоящим Русским Севером.

  • Экскурсии по Шхерам

    Ладожские шхеры, или фьорды, представляют собой группу небольших скалистых островов в северо-западной части Ладожского озера.

  • Экскурсии на Валаам из Москвы

    Валаамский монастырь и остров в Ладожском озере, на котором он расположен, уникальны. Они привлекают не только верующих, но и тех, кто желает уйти от суеты материка.

  • Экскурсии на Валаам из Сортавала

    Сортавала - уютный город на берегу Ладожского озера. Одна из самых захватывающих экскурсий в этом регионе - прогулка на остров Валаам, самый большой паломнический центр в России.

  • Экскурсии на Соловки из Санкт-Петербурга

    Соловецкий архипелаг привлекает множество туристов на Русском Севере, ведь здесь можно почувствовать все величие нашей культуры.

  • Экскурсии на Соловки из Москвы

    Соловки - это территория, где слились вера и культура, исторические артефакты и северная природа. Мы приглашаем вас в незабываемое путешествие из Москвы, чтобы погрузиться в прошлое и насладиться уникальным архипелагом Соловки.

  • Экскурсии на Валаам на теплоходе

    Теплоходные круизы на Валаам не успеют утомить и будут полны событиями. Отправление из порта вечером и прибытие уже на следующее утро. Целый день будет посвящен экскурсиям.

Какие экскурсии проводят в июле

Пешие В июле пешие экскурсии и треккинг пользуются большой популярностью. Они предполагают неспешную прогулку с гидом по достопримечательностям Петрозаводска, Сортавалы, Костомукши и других городов, а также однодневный подъем на гору Воттоваара.

Автобусные Путешествие на автобусе может как ограничиться обзорной экскурсией по Петрозаводску, так и включать поездки в соседние города, посещение горного парка Рускеала, карельских водопадов Кивач, Куми, Белые мосты и других достопримечательностей.

Морские На водном транспорте в Карелии можно добраться до островов Кижи и Валаам, побывать на Соловках, сплавиться по реке Шуя, посетить берег Онежского озера с петроглифами и прокатиться по Ладожским шхерам.

Особенности экскурсий в июле

Для июльского отдыха в Карелии туристам доступен больший выбор экскурсий, так как в середине лета для посещения открыты все достопримечательности региона. Кроме того, разбавить стандартные туристические маршруты можно посещением различных фестивалей. На мероприятиях вам удастся познакомиться с национальной культурой и полностью проникнуться экзотикой северного региона.

В частности, в горном парке Рускеала проводятся два международных фестиваля: спорта “ecoFest Ruskeala” и музыки “Ruskeala Symphony”. Также гости могут стать участниками фестиваля исторической реконструкции “Kirjaland” в Сортавальском районе, Большого рыбного фестиваля в Медвежьегорском районе и побывать на Всероссийской парусной регате в Петрозаводске или автофестивале “Гирвас” в Кондопожском районе.

Экскурсии по Карелии в июле

Экскурсии по Карелии — это отличная возможность увидеть все красоты природы, не упуская ничего из виду. Опытные гиды проведут вас по самым извилистым тропам, покажут самые красивые места, а также расскажут об истории края, о вулканах, горах и водопадах.

Экскурсия-сплав по реке

Отдых для тех, кто любит приключения и активности. Количество дней сплава вы можете выбрать, отталкиваясь от уровня своей подготовки. Вам подготовят трансфер из Петрозаводска, дадут в аренду все необходимое снаряжение, продумают маршрут с остановками и привалами, а опытный гид будет сопровождать вас на протяжении всей экскурсии. Это безопасно, увлекательно и позволит вам ни о чем не беспокоиться. Наслаждайтесь прекрасными видами дикой природы и получайте удовольствие.

Зоокомплекс «Три медведя»

Трансфер до места из Петрозаводска. Экскурсовод проведет вас по всему зоокомплексу, расскажет о флоре и фауне Карелии, далее вас ждет прогулка по берегу озера, нетронутому лесу и свободное время, в которое вы можете пофотографироваться с животными, погулять без гида, а также отдохнуть.

Долина водопадов и гора Филина

Экскурсия по природному парку «Долина водопадов». Вы прогуляетесь по берегу реки Иййоки, увидите водопады, посетите оленью ферму, военно-исторический комплекс «Гора Филина» и пройдетесь по подземным залам музея. Пройдете через все смотровые площадки и попадете в парк военной техники.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
Часто задаваемые вопросы
Что взять с собой на экскурсию?

Стандартный набор — легкий перекус, вода, головной убор, солнцезащитные очки, крем для лица и тела от ультрафиолета и средство от насекомых. Пригодятся также зонтик или непромокаемая куртка с капюшоном. Ну и конечно, не забудьте про фотоаппарат, смартфон, экшн-камеру и другие нужные вам гаджеты, а также про портативные зарядные устройства для них.

Если я еду на экскурсию вне тура, где мне остановиться?

Если вам важен комфорт (например, вы путешествуете с маленькими детьми), то выбирайте отели недалеко от региональной столицы — Петрозаводска. Для единения с природой мы советуем бронировать коттеджи с видами на дикую тайгу, а если интересует рыбалка — арендуйте домик на берегу озера. Все возможности бронирования жилья есть на нашем сайте.

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять