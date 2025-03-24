Пешие В июле пешие экскурсии и треккинг пользуются большой популярностью. Они предполагают неспешную прогулку с гидом по достопримечательностям Петрозаводска, Сортавалы, Костомукши и других городов, а также однодневный подъем на гору Воттоваара.

Автобусные Путешествие на автобусе может как ограничиться обзорной экскурсией по Петрозаводску, так и включать поездки в соседние города, посещение горного парка Рускеала, карельских водопадов Кивач, Куми, Белые мосты и других достопримечательностей.

Морские На водном транспорте в Карелии можно добраться до островов Кижи и Валаам, побывать на Соловках, сплавиться по реке Шуя, посетить берег Онежского озера с петроглифами и прокатиться по Ладожским шхерам.