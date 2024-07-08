Экскурсии на Соловки из Москвы

Как добраться до Соловков из Москвы

Самолетом

Самый быстрый и удобный способ добраться до Соловков из Москвы — на самолете. Вы можете взять билет до Архангельска: продолжительность этого полета составляет менее 2 часов. После прибытия вы должны пересесть на местный самолет, который доставит прямо на Соловки. Этот вариант подходит для тех, кто ценит свое время и хочет минимизировать время в пути.

Поездом

Сегодня регулярно курсируют прямые поезда из Москвы до города Кемь, который находится в Карелии и служит отправной точкой для дальнейшего пути на Соловки. Дорога в Кемь займет около 18-20 часов. После прибытия вы сможете воспользоваться местными перевозчиками или трансфером до причала в поселке Рабочеостровск. Отсюда вы отправитесь на Соловки на теплоходе.

На машине

Если вы предпочитаете автопутешествия, то можете доехать на машине до Кеми в Карелии, а затем воспользоваться трансфером до Рабочеостровска и теплоходом на Соловки. Этот способ подойдет тем, кто любит независимые путешествия и не страшится расстояний.