Экскурсии на Соловки из Москвы

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь
В середине XV века началось строительство Соловецкого монастыря, который был создан по типичному образцу православных монастырей в форме четырехугольника. Первоначальный деревянный комплекс включал в себя Преображенскую церковь с приделом, посвященным святому Николаю, а также здание звонницы с каменными куполами, трапезную, кельи и несколько хозяйственных помещений.
Памятники первобытной культуры
Соловецкие острова славятся археологическими находками, включая лабиринты, святилища и первобытные курганы. На архипелаге обнаружено 60 древних стоянок и мастерских, где изготавливались каменные орудия. Также здесь находится пять уникальных каменных комплексов, предназначение которых до сих пор неизвестно. Самым древним памятником Соловков является стоянка "Соловецкая-4", возраст которой составляет 6 460 лет.
Соловецкий лагерь
Эпоха лагеря особого назначения СЛОН (1923–1939 гг.) оставила серьезный след на островах. История лагеря уходит корнями в двадцатые годы 16-го века, когда в монастырской тюрьме на Соловках впервые появились узники. Среди знаменитых узников, содержавшихся здесь, были первый граф Толстой, князь Василий Долгорукий, а также различные еретики, сектанты и старообрядцы. Сегодня на Соловецком острове находится музей-заповедник СЛОН.