Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Экскурсии в Карелии по Местам Силы

Местами силы называют “аномальные зоны” планеты, которые влияют на эмоциональное и физическое состояние человека. Какие-то из них оказывают положительное влияние, а другие люди обходят стороной, называя “гиблыми” местами.

Наши туры с посещением Мест Силы:

Тур на ноябрьские праздники в Карелию (Марциальные воды, Водопад Кивач, Вулкан Гирвас, Гора Сампо).

Тур Кижи. Валаам. Кивач (Петрозаводск, Марциальные воды, Водопад Кивач, Гора Сампо, Кижи, Ладожские шхеры, Водопады Ахинкоски, Рускеала, Валаам).
Сказания севера (Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды, Водопад Кивач, Гора Сампо, Валаам, Соловки, Ладожские шхеры, Водопады Ахинкоски, Вулкан Гирвас).

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
Все наши туры по популярным достопримечательностям Карелии

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Посмотреть другие отзывы
Компании о нашем туроператоре
Узнайте всё о Карелии в нашем блоге

Места Силы в Карелии

Ученые говорят, что геопатогенные или аномальные зоны расположены в местах тектонических разломов, являющихся “каналами” выхода электромагнитной энергии планеты.

Рассмотрим несколько таких мест, расположенных в Карелии:

  • Воттоваара

Представляет собой кряж площадью 6 км². Это скальный массив, расположенный на территории Суккозерского сельского поселения. Максимальная высота возвышенности — 417 метров над уровнем моря.

Особый интерес вызывает плато Воттоваары с камнями и валунами, происхождение который до сих пор доподлинно неизвестно. По одной версии нагромождение камней — это своего рода “святилище” древних Саамов. Возможно, это место использовалось для принесения жертвы перед охотой. Однако доказательств пребывания древних саамов в этой местности нет.

По другой версии Воттоваара некогда пережила сход ледника и землетрясение. Это вызвало образование валунов и разломов.

Туристы часто оставляют на горе бусы, платки, тесёмки, платки или записки с пожеланиями.

  • Протосаамский лабиринт

Расположен недалеко от деревни Алхо. Есть поверье, что попав в него, можно сбросить с себя негативную энергию и получить новые силы. Для этого вам нужно двигаться к центру лабиринта с опущенными вниз ладонями. Дойдя до центра, вы увидите «жертвенник». Положите на него какую-нибудь вещь. На обратном пути поднимите ладони к верху.

  • Куркиеки

Одно из знаменитых мест в Карелии. Вблизи него расположены необычные камни. Они имеют мистическую силу. На вершине горы вы можете увидеть Конь-камень. Если верить поверьям, он лечит многие болезни и придает силу.

Недалеко от Конь-камня есть еще один, называемый «бабьим». Согласно легендам, он исполняет желания и помогает женщинам забеременеть. Также вы можете найти Гром-камень. Это целая гора, а на ее вершине вы можете увидеть сохранившиеся руины древнего святилища.

Другие Места Силы в Карелии

  • Гора Сампо

Здесь был снят эпизод совместного советско-финского фильма «Сампо» 1959 года (по карело-финскому эпосу «Калевала»). Слово Са́мпо пришло из карело-финской мифологии, оно означает предмет, обладающий магической силой, являющийся источником счастья, изобилия и благополучия. В эпосе “Калевала” он представляется в виде мельницы, мелющей хлеб, соль и золото. На вершину ведет удобная деревянная лестница. Здесь почти все деревья пестрят разноцветными ленточками — это символ загаданных желаний.

  • Валаам

Архипелаг, находящийся в северной части Ладожского озера. Он знаменит множеством скитов, монастырей и красивой природой. Все это положительно влияет на энергетику человека. В древности это место было языческим святилищем. Позже оно стало православной обителью. Духовным центром острова стал Валаамский монастырь.

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять