Ученые говорят, что геопатогенные или аномальные зоны расположены в местах тектонических разломов, являющихся “каналами” выхода электромагнитной энергии планеты.
Рассмотрим несколько таких мест, расположенных в Карелии:
Представляет собой кряж площадью 6 км². Это скальный массив, расположенный на территории Суккозерского сельского поселения. Максимальная высота возвышенности — 417 метров над уровнем моря.
Особый интерес вызывает плато Воттоваары с камнями и валунами, происхождение который до сих пор доподлинно неизвестно. По одной версии нагромождение камней — это своего рода “святилище” древних Саамов. Возможно, это место использовалось для принесения жертвы перед охотой. Однако доказательств пребывания древних саамов в этой местности нет.
По другой версии Воттоваара некогда пережила сход ледника и землетрясение. Это вызвало образование валунов и разломов.
Туристы часто оставляют на горе бусы, платки, тесёмки, платки или записки с пожеланиями.
Расположен недалеко от деревни Алхо. Есть поверье, что попав в него, можно сбросить с себя негативную энергию и получить новые силы. Для этого вам нужно двигаться к центру лабиринта с опущенными вниз ладонями. Дойдя до центра, вы увидите «жертвенник». Положите на него какую-нибудь вещь. На обратном пути поднимите ладони к верху.
Одно из знаменитых мест в Карелии. Вблизи него расположены необычные камни. Они имеют мистическую силу. На вершине горы вы можете увидеть Конь-камень. Если верить поверьям, он лечит многие болезни и придает силу.
Недалеко от Конь-камня есть еще один, называемый «бабьим». Согласно легендам, он исполняет желания и помогает женщинам забеременеть. Также вы можете найти Гром-камень. Это целая гора, а на ее вершине вы можете увидеть сохранившиеся руины древнего святилища.