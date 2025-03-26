Отдых в Карелии с детьми

Большинство туров и экскурсий подходят для отдыха в Карелии с детьми. Мы советуем остановиться в Петрозаводске и купить непродолжительные экскусрии, такие как "Золотое кольцо Карелии", экскурсию в питомник к хаскам и оленям, на остров Кижи, а также в любую из карельских национальных деревень. Для некоторых детей подойдет экскурсия в таежный зоопарк 3 медведя. В Петрозаводске, в свободное от экскурсий время, в зависимости от возраста ребенка можно гулять на многочисленных детских площадках, посещать театры и галереи: в городе есть прекрасный Дом Кукол, творческий центр Маленькая страна и карельский национальный театр.

А также санаторно-курортный отдых, активный отдых (сплавы, треккинг, джиппинг) и многое другое.