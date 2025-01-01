Экскурсии по Карелии в январе

Зимой поток туристов в Карелии не меньше, чем летом и бронировать места нужно заранее. Карелия – то место, где можно отдохнуть от городского шума и высоких цен, найти интересные места для изучения нового.

Добраться без машины можно на поезде через Петрозаводск – столицу республики. Трансфер доставит вас от вокзала до точки назначения по живописному маршруту.