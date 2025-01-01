Зимой поток туристов в Карелии не меньше, чем летом и бронировать места нужно заранее. Карелия – то место, где можно отдохнуть от городского шума и высоких цен, найти интересные места для изучения нового.
Добраться без машины можно на поезде через Петрозаводск – столицу республики.
Трансфер доставит вас от вокзала до точки назначения по живописному маршруту.
Какие достопримечательности посмотреть на экскурсии в Карелии в январе
Удивительно, но отдых зимой разнообразнее, чем летом. Окружение тихое, чем в любое другое время года.
Общение с животными, питомник Хаски, оленья ферма, катание на оленьих упряжках, обед. Таежный зоопарк.
Путешественники и даже местные жители считают водопад местом силы, поэтому сюда возвращаются снова и снова.
Отдельное удовольствие. Выдержать суровый климат под силу немногим. Свободное место на льду искать не придётся, а в рыбные места мы вас доставим.
По снежным полям, гулять в лесу, изучать окрестности и просто проводить время на улице – доступно каждому.
Лепить снеговика, играть в снежки или греться в бане – выбор за вами.
Республика уникальна возможностью увидеть северное сияние. Когда оно появляется и переливается над горизонтом несколько дней к ряду, многие забывают о том, что здесь есть и другие виды отдыха.