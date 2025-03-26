Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию в декабре 2025

В декабре Карелия привлекает туристов белоснежными пейзажами, застывшими водоемами и заснеженными лесами. Это подходящее время для сафари на снегоходах, катания на собачьих упряжках, горных лыжах или сноуборде и посещения природных туристических объектов: островов Кижи и Валаам, горного парка “Рускеала”, заповедника “Кивач” и других.

Мы разработали специальные туры, которые помогут провести декабрьский отпуск незабываемо:

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Предложения от нашего туроператора

Туры компании “Золотое кольцо Карелии” предлагают различные путешествия с насыщенной программой и продолжительностью от двух часов до нескольких дней. Мы поможем организовать корпоративный, групповой и индивидуальный отдых под любые предпочтения и бюджет.

Туры в Карелию в декабре 2024

Что посмотреть в Карелии в декабре

В декабре Карелия превращается в настоящую зимнюю сказку и обретает другой вид. Чистый воздух, нетронутая природа, снежные шапки на лесах завораживают. А если вам повезет, то вы увидите северное сияние. Места, на которое можно попасть в Карелии зимой:

  • Горный парк «Рускеала»

По вечерам парк превращается в настоящую сказку: в 7 вечера тут включаются огни, а к 8 часам все тропы полностью освещены. Смотрится красиво и ярко. Такое точно запомнится надолго.

  • Валаамский монастырь

В 2021 году появилась возможность попасть на Валаам и зимой! Это новость не может не радовать, ведь это место зимой расцветает новыми красками. Тут тихо, спокойно и красиво. По этой причине для многих именно Валаам является «местом силы».

  • Водопад «Кивач»

Зимой меняет свой внешний вид, поскольку под большим слоем снега и льда визуально становится больше.

  • Национальный парк «Паанаярви»

Сохраненный уголок дикой природы. Тут вы увидите настоящую тайгу с ее болотами, ущельями, озерами и самой высокой горой в Карелии. Кстати, тут есть все шансы увидеть Северное сияние.

  • Гора Воттоваара

Самое таинственное место в Карелии. Тут вы найдете деревья необычных форм, лестницы, выдолбленные в скалах, бассейны на горе и каменные сооружения.

Туры по популярным достопримечательностям Карелии зимой

Каталог туров включает экскурсии по популярным достопримечательностям Карелии. Выбирайте подходящую программу и оставляйте онлайн-заявку или свяжитесь с нами через контакты, указанные на сайте.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Активности в Карелии в декабре

Карелия зимой — это необычный отдых, поскольку зимой это место преображается. Зимняя Карелия похожа на сказку, поэтому многие путешественники хотят оказаться тут и летом и зимой. И мы с удовольствием создали интересные и уютные зимние туры для этого.

  • Питомник ездовых собак и оленей
  • Зимняя рыбалка
  • Горнолыжные курорты на любой вкус
  • Фестиваль ледовых фигур
Часто задаваемые вопросы
Какая погода в Карелии в декабре?

В начале декабря начинает ложиться снег, однако в течение месяца дневная температура не опускается ниже -5 °C днем и -8 °C ночью. При этом в воздухе сохраняется повышенная влажность около 90% и практически не бывает солнечных дней. Поэтому туристам в декабрьское путешествие следует взять теплую одежду и обувь.

Когда нужно забронировать тур?

Купить тур в Карелию лучше заранее, особенно если вы планируете поездку в праздничные даты или высокий туристический сезон. Благодаря раннему бронированию вам доступно больше вариантов экскурсий, проживания и других услуг по выгодной стоимости в различные даты.

Предоставляете ли вы свободное время участникам тура?

Да, мы подстраиваемся под потребности каждого отдельного туриста и можем изменить программу, добавив или убрав из нее какие-либо экскурсии. Также при посещении достопримечательностей программой предусмотрено личное время для участников, когда они могут приобрести сувениры или сделать памятные фотографии.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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