Туры в Карелию в декабре 2024

Что посмотреть в Карелии в декабре

В декабре Карелия превращается в настоящую зимнюю сказку и обретает другой вид. Чистый воздух, нетронутая природа, снежные шапки на лесах завораживают. А если вам повезет, то вы увидите северное сияние. Места, на которое можно попасть в Карелии зимой:

Горный парк «Рускеала»

По вечерам парк превращается в настоящую сказку: в 7 вечера тут включаются огни, а к 8 часам все тропы полностью освещены. Смотрится красиво и ярко. Такое точно запомнится надолго.

Валаамский монастырь

В 2021 году появилась возможность попасть на Валаам и зимой! Это новость не может не радовать, ведь это место зимой расцветает новыми красками. Тут тихо, спокойно и красиво. По этой причине для многих именно Валаам является «местом силы».

Водопад «Кивач»

Зимой меняет свой внешний вид, поскольку под большим слоем снега и льда визуально становится больше.

Национальный парк «Паанаярви»

Сохраненный уголок дикой природы. Тут вы увидите настоящую тайгу с ее болотами, ущельями, озерами и самой высокой горой в Карелии. Кстати, тут есть все шансы увидеть Северное сияние.

Гора Воттоваара

Самое таинственное место в Карелии. Тут вы найдете деревья необычных форм, лестницы, выдолбленные в скалах, бассейны на горе и каменные сооружения.