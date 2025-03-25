Туры в Карелию зимой 2025-2026

Зима — идеальное время для путешествия в Карелию. Природа, покрытая снегом, создает ощущение сказки и волшебства и не оставит туристов равнодушными. В преддверии новогодних праздников, на январских каникулах или в феврале можно найти развлечения на любой вкус: посетить резиденцию карельского Деда Мороза Талви Укко, побывать в питомнике хаски или на ферме северных оленей, попробовать национальные блюда в колоритных заведениях и даже увидеть северное сияние. В зимнее время популярные туристические объекты выглядят иначе, но вызывают не меньше восторга у гостей Республики.