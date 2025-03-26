Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры по Карелии на Рождество

Зима в Карелии — это то, что нужно видеть собственными глазами. А на рождество все становится похожим на сказку. Поэтому мы создали для вас туры на рождество, в которые можно отправиться всей семьей, со своей парой или компанией друзей.

Рождество в Карелии

Карельский джингл бэлс

Все новогодние праздники в Карелии

Если вам нужен трансфер от Санкт-Петербурга или Москвы — сообщите нашему менеджеру. Он предложит самые выгодные варианты добраться до места назначения.

Рождественские туры в Карелию

Хотите увидеть по-настоящему белый снег и почувствовать все краски и прелесть настоящей зимы? Тогда Вам подойдут туры в Карелию зимой. Большой выбор разных и уникальных программ от туроператора «Золотое кольцо Карелии»

Преимущества наших зимних туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Туры по популярным достопримечательностям Карелии на Рождество

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Часто задаваемые вопросы
Можно ли отказаться от экскурсии и провести время в одиночестве?

Конечно. Вы можете не поехать на общую экскурсию и провести время так, как хочется: погулять по тихому лесу, весь день отсыпаться в номере, устроить гастрономический тур или сходить в гости к дальним родственникам, которые живут в Карелии. Предупредите об этом гида заранее.

Почему так много людей выбирают Карелию на Рождество?

Это необычный способ отпраздновать, возможность провести время вдали от городской суеты. А также мы считаем, что отлично справляемся со своей работой: находим интересные места и развлечения, наши гиды постоянно самосовершенствуются, а путешественники возвращаются снова и снова.

Рождество в Карелии 2024

Программа тура на Рождество

Отпразднуйте рождество со всеми его атрибутами и вместе с рождественским туром в другой город.

Тут вас научат стряпать настоящие карельские калитки — традиционные пирожки с начинкой из каши или картошки, покажут все самые интересные достопримечательности, прокатят на судне с воздушной подушкой, отвезут на Ладожское озеро, водопад Кивач, Заонежье и в другие особенные места Карелии.

Шесть дней, за которые вы отдохнете морально и физически. Изучите новую культуру, насладитесь тишиной и природой, а также получите заряд эмоций.

Что можно делать в Карелии на Рождество

  • Познакомиться с настоящим карельским Дедом Морозом

Тут его зовут Талви Укко! Он угостит вас чаем из карельских трав и познакомит со своими верными помощниками — собаками хаски и ездовыми оленями.

  • Прокатиться на снегоходе

Экстремальный вид отдыха пользуется большой популярностью, поскольку так можно увидеть всю красоту нетронутой карельской природы.

  • Сходить в баню

Настоящая карельская баня на берегу Онежского озера — это то, что привлекает много туристов каждый год.

  • Посмотреть на достопримечательности

В нашем туре мы покажем вам все и даже немного больше!

  • Отдохнуть

В Карелии красиво, спокойно, тихо. Это поможет прийти в себя, перезагрузиться и перестать бежать вперед, давая себе время немного отдохнуть.

Почему нужно провести рождественские каникулы в Карелии

Провести рождество в Карелии — это возможность совместить приятное с полезным. Программа тура составлена так, чтобы путешественники получили максимальное количество положительных эмоций. Вы побываете в самых популярных местах Карелии, почувствуете другую культуру, познакомитесь с карельскими обычаями, подружитесь с «коллегами по путешествию» и увидите много нового, необычного и интересного.

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