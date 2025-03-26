Программа тура на Рождество
Отпразднуйте рождество со всеми его атрибутами и вместе с рождественским туром в другой город.
Тут вас научат стряпать настоящие карельские калитки — традиционные пирожки с начинкой из каши или картошки, покажут все самые интересные достопримечательности, прокатят на судне с воздушной подушкой, отвезут на Ладожское озеро, водопад Кивач, Заонежье и в другие особенные места Карелии.
Шесть дней, за которые вы отдохнете морально и физически. Изучите новую культуру, насладитесь тишиной и природой, а также получите заряд эмоций.
Что можно делать в Карелии на Рождество
- Познакомиться с настоящим карельским Дедом Морозом
Тут его зовут Талви Укко! Он угостит вас чаем из карельских трав и познакомит со своими верными помощниками — собаками хаски и ездовыми оленями.
Экстремальный вид отдыха пользуется большой популярностью, поскольку так можно увидеть всю красоту нетронутой карельской природы.
Настоящая карельская баня на берегу Онежского озера — это то, что привлекает много туристов каждый год.
- Посмотреть на достопримечательности
В нашем туре мы покажем вам все и даже немного больше!
В Карелии красиво, спокойно, тихо. Это поможет прийти в себя, перезагрузиться и перестать бежать вперед, давая себе время немного отдохнуть.